በተመራማሪዎች የተገኘው የሶስት አካል ችግር አዲስ መፍትሄዎች

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችና የሒሳብ ሊቃውንት በ1687 አይዛክ ኒውተን የእንቅስቃሴ እና ዓለም አቀፋዊ የመሬት ስበት ሕጎቹን ካወጣ በኋላ ከሶስት አካል ችግር ጋር እየተጋፈጡ ይገኛሉ። ስበት፣ ሳይጋጭ ወይም ከመንገዱ ሳይርቅ።
በቅርቡ በቡልጋሪያ የሚገኘው የሶፊያ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ ኢቫን ሂሪስቶቭ እና ባልደረቦቹ በኒውተን ህጎች እና በእኩል መጠን ለእያንዳንዱ አካል ለሶስት አካል ችግሮች መፍትሄ የሚሰጡ 12,409 የምሕዋር ንድፎችን ዘግበዋል ። ይሁን እንጂ እነዚህ መፍትሔዎች ገና የአቻ ግምገማ አላደረጉም.
ለሦስቱ አካል ችግሮች ዓለም አቀፍ መፍትሔ ባይገኝም፣ ተመራማሪዎች ለተወሰኑ ጉዳዮች ብዙ መፍትሄዎችን አግኝተዋል። ይሁን እንጂ ብዙዎቹ እነዚህ መፍትሄዎች በተፈጥሮ ውስጥ እምብዛም በማይገኙ ትክክለኛ የመነሻ ሁኔታዎች ላይ በመታመናቸው ለዋክብት ጥናት ትንሽ ተግባራዊ አተገባበር የላቸውም።
Hristov እና ቡድኑ ከ2019 በፊት በነበረው ስራ ላይ ለመገንባት ሱፐር ኮምፒዩተርን ተጠቅመዋል፣ ይህም ከ300 በላይ አዳዲስ የወቅታዊ ምህዋር ቤተሰቦችን በነጻ መውደቅ የሶስት አካል ስርዓቶችን ለይቷል። የእነርሱ ጥናት ያተኮረው በነፃ ውድቀት ስርዓት ውስጥ ያሉ የነገሮችን ባህሪ በሚመለከት አለመግባባቶችን በመፍታት ላይ ያተኮረ ሲሆን በተለይም እኩል ክብደት ያላቸውን ሶስት ነገሮች በመመርመር ላይ ነው።
እነዚህ አዳዲስ መፍትሄዎች የንድፈ ሃሳብ ፍላጎት ሊኖራቸው ቢችልም፣ የስነ ፈለክ ጠቀሜታቸው እርግጠኛ አይደለም። እንደ የሩቅ አካላት ወይም የፀሐይ ንፋስ ተጽእኖ ያሉ ነገሮች የእነዚህን ምህዋሮች መረጋጋት ሊነኩ ይችላሉ።
ምንም እንኳን እነዚህ እርግጠኛ ያልሆኑ ሁኔታዎች ቢኖሩም, Hristov የተተነበየውን ምህዋር ውበት እና መዋቅር ያደንቃል. የተረጋጋም ይሁን ያልተረጋጋ፣ በሰለስቲያል አካላት ውስጥ ስላለው የሶስትዮሽ ስርዓቶች ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ይህ ጥናት ወደ arXiv ተለጠፈ ነገር ግን እስካሁን የአቻ ግምገማ አልተደረገም።
ትርጓሜዎች
- የሶስት-አካል ችግር: የሶስት የሰማይ አካላት በስበት ኃይላቸው ተጽእኖ ስር የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ የመወሰን ፈተና.
– የኒውተን የእንቅስቃሴ ህግጋት እና ሁለንተናዊ ስበት፡ በሰር አይዛክ ኒውተን የተቀረጹ መሰረታዊ መርሆች በእንቅስቃሴ ላይ ያሉ የነገሮችን ባህሪ እና በሁለት ነገሮች መካከል ያለውን የስበት ኃይል የሚገልጹ።
ምንጮች:
- “ተመራማሪዎች ለኒውተን የሶስት አካል ችግር 12,000 አዳዲስ መፍትሄዎችን አግኝተዋል” – ኒው ሳይንቲስት (ምንጭ መጣጥፍ)
- arXiv (የቅድመ-ህትመት አገልጋይ)