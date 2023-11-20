አዲስ ሞዴል መርከቦችን ከRogue Waves ለመጠበቅ AI ይጠቀማል

በኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ እና በቪክቶሪያ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ሳይንቲስቶች የጭካኔ ሞገዶችን ለመተንበይ እና ለክፍት የውቅያኖስ መርከቦች ደህንነትን ለማጎልበት ፈጠራ ያለው አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ሞዴል ፈጥረዋል። አጭበርባሪ ሞገዶች በአንድ ወቅት እንደ ተረት ተደርገው የተወገዱ ቢሆንም፣ በቅርብ ጊዜ በሳይንሳዊ ማህበረሰብ ዘንድ ተቀባይነት ማግኘታቸው መንስኤዎቻቸውን እና ባህሪያቸውን በጥልቀት እንዲመረመሩ አድርጓል። የምርምር ቡድኑ ከ1 ቢሊየን በላይ ሞገዶችን ለመተንተን የመረጃ ማውጣቱን እና ሊተረጎሙ የሚችሉ የማሽን መማሪያ ቴክኒኮችን በመጠቀም ለእነዚህ የማይገመቱ ብሄሞቶች መፈጠር ምክንያት የሆኑትን ምክንያቶች በመለየት ላይ አተኩሯል።
ጥናቱ The Free Ocean Wave Dataset (FOWD) በዩኤስ የባህር ዳርቻዎች እና የባህር ማዶ ግዛቶች ውስጥ በሚገኙ 158 የተለያዩ ቦታዎች ላይ ከሚገኙት ቦይዎች መረጃን ያካተተ አጠቃላይ የሞገድ ካታሎግ ተጠቅሟል። ከግዙፉ የመረጃ ስብስብ፣ 1.5 ቢሊዮን ሞገዶች፣ ከ100,000 በላይ የሚሆኑት በተቀመጠው መስፈርት መሰረት ተንኮለኛ ሞገዶች ተለይተዋል። ይህን የሞገድ ዳታ ስብስብ በመጠቀም የኤአይኤ ኔትወርክ ለሮgue wave ምስረታ አስተዋፅዖ ያላቸውን ጥምር ተለዋዋጮች የሚይዝ የሂሳብ ቀመር ለማውጣት ሰልጥኗል። ይህ እኩልነት አሁን ባለው የሞገድ ንድፈ ሃሳብ አውድ ውስጥ ባጠቃላይ ተተርጉሟል፣ይህም የታወቀው የሮግ ሞገድ ባህሪን እንደገና ለማራባት እና የወደፊት ክስተቶችን ለመተንበይ የሚያስችል ሞዴል ተፈጠረ።
የዚህ ምርምር ጠቀሜታ ከሮግ ሞገዶች ጋር ተያይዘው የሚመጡ አደጋዎችን በመቀነስ የመርከብ ኢንዱስትሪውን አብዮት የመፍጠር አቅሙ ላይ ነው። አዲስ የተገነባው ሞዴል የመርከብ ኩባንያዎች በታቀዱ መስመሮች ላይ አደገኛ የጭካኔ ሞገዶችን ሊያጋጥሙ ስለሚችሉበት ሁኔታ ትርጉም ያለው ግንዛቤን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። በምርምር ቡድኑ የተዘጋጀውን አልጎሪዝም በመቅጠር የመርከብ ኩባንያዎች ትክክለኛ የአደጋ ግምገማን በማካሄድ መንገዶቻቸውን በዚሁ መሰረት ለመቀየር በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ሊያደርጉ ይችላሉ።
ተመራማሪዎቹ ሁለቱንም አልጎሪዝም እና ሰፊ ምርምራቸውን ለህዝብ እንዲደርሱ አድርገዋል, ይህም የባህር ላይ ደህንነትን የሚያሻሽሉ መሳሪያዎችን በስፋት ማግኘት ይቻላል. እጅግ በጣም ጥሩ ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪዎችን መለወጥ በቀጠለበት ዘመን፣ AI እና የማሽን መማሪያ በዚህ ጎራ ውስጥ መቀላቀል መርከቦችን ካልተጠበቁ የተፈጥሮ ክስተቶች ለመጠበቅ ያለውን ትልቅ እድሎች ያሳያል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: - ሮግ ሞገዶች ምንድን ናቸው?
መ: ሮግ ሞገዶች ከአካባቢው ሞገዶች በግምት በእጥፍ የሚበልጡ ክፍት የውቅያኖስ ሞገዶች ናቸው እና በማይታወቅ ሁኔታ ይታወቃሉ።
ጥ: - ተመራማሪዎቹ የሮግ ሞገዶችን እንዴት ለዩ?
መ፡ የተመራማሪው ቡድን በተለያዩ ስፍራዎች ከሚገኙ ቦይዎች የሞገድ መረጃ የሚያቀርበውን The Free Ocean Wave Dataset (FOWD) ተጠቅሟል። በተወሰኑ መመዘኛዎች ላይ በመመስረት፣ ከ100,000 በላይ ሞገዶች በውሂብ ስብስብ ውስጥ እንደ ሮጌ ሞገዶች ተለይተዋል።
ጥ፡ AI ለጥናቱ አስተዋጽኦ ያደረገው እንዴት ነው?
መ፡ የሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ እና የማሽን መማሪያ ቴክኒኮች ግዙፉን የውሂብ ስብስብ ለመተንተን እና ለ rogue wave ምስረታ ተጠያቂ የሆኑትን ተለዋዋጮች ለመለየት ስራ ላይ ውለዋል። ይህ በመረጃ ላይ የተመሰረተ አቀራረብ ግምታዊ ሞዴል ለመፍጠር አስችሏል.
ጥ: ለመርከብ ኢንዱስትሪው ምን ጥቅሞች አሉት?
መ: በዚህ ጥናት የተሰራው የ AI ሞዴል ለማጓጓዣ ኩባንያዎች በታቀዱት መንገዶቻቸው ላይ ከሮግ ሞገዶች ጋር የተያያዙ አደጋዎችን የመገምገም ችሎታን ይሰጣል። ይህ እውቀት በመረጃ የተደገፈ የመንገድ ለውጦችን ይፈቅዳል, ክፍት የውቅያኖስ መርከቦችን ደህንነት ያሳድጋል.
ጥ: ሞዴሉ ለህዝብ ተደራሽ ነው?
መ፡ አዎ፣ የምርምር ቡድኑ አልጎሪዝምን፣ የምርምር ግኝቶችን እና የአየር ሁኔታ እና የሞገድ መረጃዎችን ለህዝብ እንዲደርስ አድርጓል። ይህ ክፍት የባህር ላይ ደህንነትን የሚያበረታቱ መሳሪያዎችን በስፋት ማግኘት ያስችላል።