በደቡብ አፍሪካ ውስጥ የማልቪኖክስሆሳን ባዮሬጅዮን መነሳት እና ውድቀት

በቅርቡ የተደረገ ጥናት “የማልቪኖክስሆሳን (ማልቪኖካፍሪክ) ባዮሬጂዮን መነሳት እና ውድቀት በደቡብ አፍሪካ፡ ለቅድመ-መካከለኛው ዴቮንያን ባዮክራርስስ በሳውዝ ዋልታ” በሚል ርዕስ በመሬት-ሳይንስ ክለሳዎች ላይ የታተመው በጥንት ጊዜ የባህር እንስሳትን መጥፋት ይዳስሳል። የመካከለኛው Devonian ጊዜ. ይህ ወቅት በሞቃታማ የአየር ጠባይ እና ከፍ ያለ የባህር ከፍታ ያለው ሲሆን በደቡብ ዋልታ አቅራቢያ ጎንድዋና ተብሎ የሚጠራ ትልቅ መሬት ነበረው።
ተመራማሪዎቹ በዶ/ር ካሜሮን ፔን ክላርክ የሚመሩት የማልቪኖክስሆሳን ባዮታ ምንጭ እና መጥፋት ምን እንደሆነ ለመረዳት እጅግ በጣም ብዙ የሆነ የቅሪተ አካል መረጃዎችን በማሰባሰብ በቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ የበለፀገ እና የተለያዩ አይነት ሼልፊሾችን ያካተተ የባህር ውስጥ እንስሳት ቡድን ነው። በላቁ የመረጃ ትንተና ቴክኒኮች፣ በጥንታዊ ዓለት ውስጥ የተለያዩ ንጣፎችን ለይተዋል፣ እያንዳንዱም ከጊዜ ወደ ጊዜ የባህር ውስጥ የእንስሳት ዝርያዎች ቁጥር ማሽቆልቆሉን ያሳያል።
ጥናቱ የማልቪኖክስሆሳን ባዮታ ማሽቆልቆል ከባህር ደረጃዎች እና ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የተያያዘ መሆኑን አረጋግጧል። አየሩ እየሞቀ ሲሄድ፣ ልዩና ቀዝቃዛ ውሃ ያላቸው የማልቪኖክስሆሳን የባህር እንስሳት ጠፉ እና ለሞቃታማ ውሃ ተስማሚ በሆኑ አጠቃላይ ዝርያዎች ተተኩ። የባህር ከፍታ ለውጥ የተፈጥሮ ውቅያኖስ እንቅፋቶችን በማስተጓጎሉ ከምድር ወገብ አካባቢ የሚመጡ ሞቅ ያለ ውሃዎች ወደ ወገብ አካባቢ እንዲገቡ እና የሞቃታማ የውሃ ዝርያዎችን ቅኝ ግዛት እንዲቆጣጠሩ አድርጓል።
የማልቪኖክስሆሳን ባዮታ መጥፋት የዋልታ ሥነ-ምህዳሮች ውድቀትን አስከትሏል ፣ይህም ብዝሃ ሕይወት ከቶ አላገገመም። ጥናቱ እንደሚያመለክተው በባህር ደረጃ እና በሙቀት ላይ የሚከሰቱ ለውጦች የተቀናጁ ተፅእኖዎች ለዚህ የመጥፋት ክስተት ዋና ምክንያቶች ናቸው ። ይህ የመጥፋት ክስተት በቅድመ-መካከለኛው ዴቮኒያን ጊዜ ውስጥ ከሌሎች ጋር የተዛመደ ስለመሆኑ አሁንም እርግጠኛ አይደለም፣የእድሜ ግምቶች ስለሌለ።
ጥናቱ የዋልታ አከባቢዎች እና ስነ-ምህዳሮች በባህር ደረጃ እና የሙቀት መጠን ላይ ለሚደረጉ ለውጦች ተጋላጭነታቸውን አጉልቶ ያሳያል። ያለፉትን የመጥፋት ክስተቶች መረዳታችን በአሁኑ ጊዜ እያጋጠመን ስላለው የብዝሀ ሕይወት ቀውስ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- የመሬት-ሳይንስ ግምገማዎች (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595