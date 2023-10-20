በሂፕ ቀዶ ጥገና ላይ የተደረገ አዲስ ምርምር ጥሩ ውጤቶችን አሳይቷል

በዶ/ር ካረን ሙሊንስ እና ዶ/ር ዴቪድ ፊላን በዩፒኤምሲ ዊትፊልድ ዋተርፎርድ ያካሄዱት ምርምር በሂፕ ቀዶ ጥገና መስክ ላደረጉት ከፍተኛ ግኝቶች እውቅና አግኝቷል። በኦርቶፔዲክ ሂፕ የቀዶ ጥገና ሃኪም ሚስተር ፓትሪክ ካርቶን በእንግሊዝ በተካሄደው አለም አቀፍ የስፖርት ህክምና ኮንፈረንስ ላይ ያቀረቡት ጥናት ያተኮረው በቁልፍ ቀዳዳ ቀዶ ጥገና ስር የሰደደ የሂፕ ጉዳቶች ላይ ያለውን አወንታዊ ውጤት ላይ ነው።
ጥናቱ በሂፕ መገጣጠሚያ ላይ ባሉ የኳስ እና የሶኬት ክፍሎች ላይ በአጥንት መከማቸት የሚፈጠረውን የሂፕ ኢምፔንግመንትን ሜካኒካል ጉዳይ መርምሯል። ይህ ሁኔታ ብዙውን ጊዜ ወደ ላብራቶሪ እንባ, የ cartilage ጉዳት እና የአርትሮሲስ በሽታ የመጋለጥ እድልን ይጨምራል. ታካሚዎች በተለምዶ ግርዶሽ፣ ጠቅ ማድረግ እና ብሽሽት ላይ ህመም ያጋጥማቸዋል፣ እንዲሁም በዳሌ እና በታችኛው ጀርባ ላይ የማያቋርጥ ህመም ይሰማቸዋል።
ጥናቱ በተጨማሪም የሂፕ ዲስፕላሲያ ከሂፕ ዲስፕላሲያ ሊነሱ የሚችሉትን ተጨማሪ ችግሮች ጎላ አድርጎ ገልጿል, የሂፕ ሶኬት በጣም ጥልቀት የሌለው ነው. እንደዚህ ባሉ አጋጣሚዎች ታካሚዎች አጠቃላይ የሂፕ መተካት ወይም የፔሪ-አቴታቡላር ኦስቲኦቲሞሚ (PAO) ሊፈልጉ ይችላሉ, ይህም በቀዶ ሕክምና ዳሌውን መስበር እና የሂፕ ሶኬትን ማስተካከልን ያካትታል.
ይሁን እንጂ ጥናቱ እንደሚያሳየው ሚስተር ፓትሪክ ካርቶን በ UPMC ዊትፊልድ የላቀ የቀዶ ጥገና ሕክምና ብዙ ወራሪ አማራጭ ይሰጣል። ይህ ዘዴ የሂፕ መረጋጋትን በመጠበቅ ችግር ያለበትን አጥንት ማስወገድ እና የጋራ ሕብረ ሕዋሳትን መጠገንን ያካትታል።
በዶ/ር ካረን ሙሊንስ በማንቸስተር በሚገኘው የብሪቲሽ የስፖርት እና የአካል ብቃት ህክምና ማህበር (BASEM) ኮንፈረንስ ያቀረቡት የጥናቱ ውጤት የዚህን አሰራር ውጤታማነት አሳይቷል። ከ 10 አመታት በኋላ, 90% የሚሆኑት ቀዶ ጥገና ከተደረገላቸው ታካሚዎች አጠቃላይ የሂፕ መተካት ወይም PAO አያስፈልጋቸውም. በሽተኞቹ በህመም እና በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ላይ ከፍተኛ መሻሻሎችን እንዲሁም በውጤታቸው ከፍተኛ እርካታ እንዳላቸው ተናግረዋል.
ሚስተር ካርቶን ለታካሚዎች እና አትሌቶች ወራሪ ያልሆኑ አማራጮችን ለትላልቅ የሂፕ ቀዶ ጥገናዎች በማቅረብ የእነዚህ ግኝቶች አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል. የሂፕ ጥበቃ ዘዴዎች የሂፕ አርትራይተስን ጨምሮ የተለያዩ የሂፕ በሽታዎችን በማከም ረገድ ውጤታማ እየሆኑ መሆናቸውን አስረድተዋል።
በማጠቃለያው ይህ በሂፕ ቀዶ ጥገና ላይ የተደረገው ጥናት ሥር የሰደደ የሂፕ ጉዳቶችን ለመፍታት የቁልፍ ቀዳዳ ቀዶ ጥገና ያለውን አወንታዊ ተፅእኖ አሳይቷል. ግኝቶቹ እንደ አጠቃላይ የሂፕ መተካት ላሉ በጣም ወራሪ ሂደቶች ተስፋ ሰጭ አማራጭ ይሰጣሉ እና ለታካሚዎች የተሻሻለ የህመም ማስታገሻ እና የተግባር ውጤቶችን ይሰጣሉ።
ምንጮች:
- ዶ / ር ካረን ሙሊንስ ፣ ዶ / ር ዴቪድ ፊላን ፣ ሚስተር ፓትሪክ ካርቶን