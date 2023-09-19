ውሃ የሚመለከት ሳተላይት በካሊፎርኒያ የባህር ዳርቻ ላይ የሚሞቅ ውቅያኖስን ወሰደ

በናሳ እና በፈረንሳዩ የጠፈር ኤጀንሲ ሲኤንኤስ መካከል ያለው ትብብር ኤልኒኖን ጨምሮ የውቅያኖስን ገፅታዎች በመለካት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የ Surface Water and Ocean Topography (SWOT) የሳተላይት ተልዕኮ አዘጋጅቷል። የሳተላይቱ የካ-ባንድ ራዳር ኢንተርፌሮሜትር (ካሪን) መሳሪያ ከባህር ዳርቻዎች አጠገብ ያለውን ከፍታ ለመለካት የሚያስችል አቅም ያለው ሲሆን ይህም ለተመራማሪዎች እና ትንበያ ባለሙያዎች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል።
ኤልኒኖ፣ ወቅታዊ የአየር ንብረት ክስተት፣ የባህር ከፍታ እና ሞቃታማ የውቅያኖስ ሙቀት በምዕራብ አሜሪካ የባህር ጠረፍ ይታወቃል። በማደግ ላይ ካለው ኤልኒኖ የሚገኘው ሞቃታማ የውቅያኖስ ውሃ በፓስፊክ ውቅያኖስ የባህር ዳርቻዎች ወደ ሰሜን እየተቀየረ ነው፣ ይህም የማያቋርጥ የባህር ሙቀት ሞገድ ነው። እነዚህ ሞቃታማ ውሃዎች በቅርብ ጊዜ በሃሪኬን ሂላሪ እድገት ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል.
የ SWOT ሳተላይት በነሐሴ ወር ከዩኤስ ዌስት ኮስት ወጣ ብሎ ባደረገው የእይታ ከፍታ ከአማካይ ከፍ ያለ የቀይ እና ብርቱካን ቁመቶችን ያሳያል ፣ይህም ሞቃታማ ውሃ እና ከፍታው ከአማካይ በታች ሰማያዊ እና አረንጓዴ ነው። ውሃ በሚሞቅበት ጊዜ ስለሚስፋፋ የባህር ከፍታው ሙቅ ውሃ ባለባቸው ቦታዎች ከፍ ያለ ይሆናል።
በ SWOT የሳተላይት ተልዕኮ የተሰሩት መለኪያዎች ስለ ፕላኔቷ ውቅያኖሶች እና ንጹህ ውሃ ሀይቆች እና ወንዞች አጠቃላይ እይታዎችን ይሰጣሉ። በ SWOT የተሰበሰበው መረጃ ለተመራማሪዎች እና ትንበያ ባለሙያዎች እንደ ኤልኒኖ ያሉ ክስተቶችን እድገት እና ግስጋሴን በማጥናት ጠቃሚ ይሆናል። በሴፕቴምበር ዕይታ፣ የዩኤስ ብሔራዊ የውቅያኖስና የከባቢ አየር አስተዳደር ለመጪው ክረምት ከ70% በላይ ዕድል ያለው ኤልኒኖ ጠንካራ እንደሚሆን ተንብዮ ነበር።
በተጨማሪም ኤልኒኖ ከምድር ወገብ ንግድ ንፋስ መዳከም ጋር የተያያዘ ሲሆን ቀዝቃዛ፣ እርጥብ ሁኔታዎችን ወደ አሜሪካ ደቡብ ምዕራብ እና ድርቅን በምእራብ ፓስፊክ ላሉ ሀገራት ለምሳሌ ኢንዶኔዥያ እና አውስትራሊያን ያመጣል።
ምንጮች:
- ናሳ / ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ
- JPL/NASA (https://phys.org/news/2023-09-water-watching-satellite-ocean-california-coast.html)