በጨረቃ ላይ ቀዝቃዛ ቦታዎች ወጣት እና ከዚህ ቀደም ከታሰበው ያነሰ የውሃ በረዶ ይይዛሉ

አዲስ ጥናት እንደሚያሳየው፣ በጨረቃ ላይ ያሉ ቀዝቃዛ አካባቢዎች፣ በቋሚነት ጥላ ያለባቸው ክልሎች (PSRs) በመባል የሚታወቁት፣ ከሚኖሩባቸው ጉድጓዶች ያነሱ እና ምናልባትም ቀደም ሲል ከታመነው ያነሰ የውሃ በረዶ ይይዛሉ። የጠፈር ተመራማሪዎች ለህይወት ድጋፍ ስርዓቶች እና የሮኬት ነዳጅ ለማመንጨት የሚጠቀሙባቸው የተትረፈረፈ የውሃ በረዶዎች እንደሆኑ ስለሚታሰብ PSRs ለወደፊቱ የጨረቃ ማረፊያ ተልእኮዎች ትልቅ ፍላጎት አላቸው።
አዲሱ ጥናት PSRs ቢበዛ 3.4 ቢሊየን አመታት ያስቆጠረ ሲሆን ይህም ከተገኙት ከ4-ቢሊየን አመት እድሜ ያላቸው ጉድጓዶች ያነሱ መሆናቸውን ያሳያል። ይህ የሚያመለክተው በጨረቃ ላይ ያለው የውሃ በረዶ ክምችት አሁን ያለው ግምት ወደ ታች መከለስ እንዳለበት ነው።
ተመራማሪዎቹ በአሪዞና ከሚገኘው የፕላኔተሪ ሳይንስ ኢንስቲትዩት በኖርበርት ሾርጎፈር የሚመራው የጨረቃን ዝግመተ ለውጥ ከ4.5 ቢሊዮን አመታት በፊት ለመከታተል አስመሳይ ስራዎችን ሰርተዋል። እነዚህ ተመስሎዎች እንደሚያሳዩት ጨረቃ ከ4.1 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በእሽክርክሪት ዘንግ ላይ ትልቅ ለውጥ እንዳጋጠማት፣ በዚህም ምክንያት በሰሜን እና በደቡብ ዋልታዎች አቅራቢያ PSRs መፈጠሩን ያሳያል። ይሁን እንጂ በዚያን ጊዜ የነበረው ከፍተኛ ግዴታዎች ሁሉንም የበረዶ ክምችቶች ወደ ማጣት ያመራሉ.
በውጤቱም፣ በእነዚህ PSRs ውስጥ የተደበቀው የቀዘቀዘ ውሃ መጠን ቀደም ሲል ከተገመተው ያነሰ ሊሆን ይችላል። የሳይንስ ሊቃውንት በተለይ በጨረቃ ደቡባዊ ዋልታ አካባቢ ላይ ፍላጎት አላቸው, እዚያም ጥቅም ላይ የሚውል ውሃን ጨምሮ ብዙ ተለዋዋጭ ነገሮች እንዳሉ ያምናሉ.
እንደ የህንድ ቻንድራያን-3 ሮቦት ላንደር-ሮቨር ዱኦ ያሉ የወደፊት የጨረቃ ተልእኮዎች ዓላማቸው የጨረቃውን ደቡብ ዋልታ ማሰስ እና የቀዘቀዙ የውሃ ዱካዎችን መፈለግ ነው። ከእነዚህ ተልእኮዎች የተገኙት ግኝቶች በጨረቃ ላይ ያለውን የውሃ ሀብትን ለመገንዘብ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.
በማጠቃለያው፣ ይህ አዲስ ጥናት በጨረቃ ዘላቂ ጥላ ስር ባሉ አካባቢዎች ላይ የውሃ በረዶ ክምችት ግምታችንን እንደገና መገምገም እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ይሰጣል። ግኝቶቹ በእነዚህ አካባቢዎች የጂኦሎጂካል ታሪክ ላይ ብርሃን የሰጡ ሲሆን ለወደፊት ፍለጋዎች እና የጨረቃ ሀብቶች አጠቃቀም ላይ አንድምታ አላቸው.
ምንጭ፡ በሴፕቴምበር 13፣ 2021 በሳይንስ የታተመ ወረቀት።