የማይታመን እይታ ከሜትሮይት ማስገቢያዎች ጋር ጊነስ የአለም ሪከርድን አዘጋጀ

'ኮስሞፖሊስ' የተሰኘ የእጅ ሰዓት ከሜትሮይት ቋጥኞች 12 ማስገቢያዎች ስላለው ልዩ ባህሪው ከጊነስ ወርልድ ሪከርዶች እውቅና አግኝቷል። ልዩ የሆነውን ዲዛይኑን እና ብርቅዬ ቁሶችን በማሳየት ይህን ያልተለመደ የሰዓት ሰሌዳ የሚያሳይ ቪዲዮ በ Instagram ላይ ተጋርቷል። በሰዓቱ ውስጥ ያሉት መጨመሪያዎች ከጨረቃ፣ ከማርስ እና ከጠፈር ከሚመነጩ ሜትሮይትስ የተገኙ ናቸው።
ቪዲዮው ሰዓትን በመፍጠር ሂደት ውስጥ ስላለው ጥንቃቄ የተሞላበት ሂደት ፍንጭ ይሰጣል። መቀመጫውን በስዊዘርላንድ ያደረገው የሰዓት ሰሪ ኩባንያ ሌስ አቴሊየር ሉዊስ ሞይኔት ኤስኤ 12 የተለያዩ ሚትዮራይቶችን በጥንቃቄ መርጦ በሰዓቱ መደወያ ውስጥ አዋህዷል። የሰዓቱ ንድፍ ባለ 18 ካራት የሮዝ ወርቅ መያዣ ዲያሜትሩ አርባ ሚሊሜትር ሲሆን በጥቁር የእጅ ማሰሪያ የተሞላ ነው።
እያንዳንዱ ሜትሮይት በተቆራረጡበት ወቅት ልዩ የሆነ ተግዳሮት አቅርቧል ምክንያቱም በተለያየ ደካማነታቸው የተነሳ ከሰዓቱ ጋር ለመዋሃድ አስፈላጊውን ትኩረት ሰጥቷል። ውጤቱም የዘመኑን ውበት እየጠበቀ የእነዚህን ሚቴዮራይትስ ውበት እና ብርቅየነት የሚያሳይ የሰዓት ሰሌዳ ነው።
የ Les Ateliers Louis Moinet ዋና ስራ አስፈፃሚ እና የፈጠራ ዳይሬክተር ዣን ማሪ ሻለር የጊነስ ወርልድ ሪከርዶችን ማዕረግ በማግኘታቸው ኩራትን ገልፀው ለፈጠራ የእጅ ሰዓት ስራዎች ያላቸውን ቁርጠኝነት በማጉላት እና የፈጠራ ድንበሮችን በመግፋት። ይህ ሰዓት ለሉዊ ሞይኔት ውርስ እንደ ውዳሴ ሆኖ ያገለግላል እና አለምን የሚማርኩ ያልተለመዱ ሰዓቶችን ለመፍጠር ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
የሰዓቱን የሜትሮይት ማስገቢያዎች የሚያሳየው ቪዲዮ በ Instagram ላይ ከፍተኛ ትኩረትን ሰብስቧል፣ ወደ ሁለት ሺህ የሚጠጉ እይታዎችን በማከማቸት እና በሺዎች የሚቆጠሩ መውደዶችን አግኝቷል። ተጠቃሚዎች እንደ “ይህ አእምሮን የሚሰብር ነው” እና “ይሄ ቆንጆ ነው” በመሳሰሉ አስተያየቶች አድናቆትን እና መደነቃቸውን ገለጹ።
ከህዋ የሚመጡ ንጥረ ነገሮችን በማካተት፣ ይህ ሰዓት በእውነት እንደ አስደናቂ የእጅ ጥበብ ስራ እና ማለቂያ ለሌለው የሆሮሎጂ እድሎች ማሳያ ነው።
ምንጮች:
- የጊነስ ወርልድ ሪከርዶች
- ኢንስታግራም/@guinnessworld records
- ሂንዱስታን ታይምስ