SpaceX Falcon 9 Rocket and Lands Boosterን በተሳካ ሁኔታ አስጀመረ

ስፔስኤክስ ማክሰኞ ምሽት ላይ በ Falcon 9 ሮኬት ሌላ በተሳካ ሁኔታ ማስወንጨፍና ማረፍ ችሏል። በፍሎሪዳ ከሚገኘው የኬፕ ካናቬራል የጠፈር ሃይል ጣቢያ ተነሳ። ይህ የስፔስ ኤክስ በዓመቱ ለ66ኛ ጊዜ የጀመረ ሲሆን ይህም ኩባንያው በህዋ ምርምር ላይ ያለውን ቀጣይ ቁርጠኝነት አጉልቶ ያሳያል።
ፋልኮን 9 ሮኬት 22 የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ወደ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር ተሸክሟል። እነዚህ ሳተላይቶች የ SpaceX ቀጣይነት ያለው ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት ኔትወርክ ለመፍጠር የሚያደርገው ጥረት አካል ናቸው። በዚህ ጅምር የሮኬቱ የመጀመሪያ ደረጃ ማበልፀጊያ 17ኛ ተልእኮውን አጠናቀቀ፣ ይህም የ SpaceX ሮኬቶችን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋልን አሳይቷል።
የማስጀመሪያው መጀመሪያ ዘግይቶ ነበር፣ነገር ግን በሃገር ውስጥ ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 11፡48 ሌላ ቀጠሮ ተይዞ ነበር። የዘገየ ቢሆንም፣ የመክፈቻው ሂደት የተሳካ ነበር፣ እና ተመልካቾች አጠቃላይ ስርጭቱን በቀጥታ መመልከት ይችላሉ። ይህ ጅምር ስፔስኤክስ ያጠናቀቀውን የተልእኮ ብዛት እየጨመረ በመምጣቱ በህዋ ኢንዱስትሪ ውስጥ መሪነቱን የበለጠ ያጠናክራል።
የ SpaceX ሮኬቶችን በማረፍ እና እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል መቻሉ በህዋ ምርምር ላይ ትልቅ ስኬት ነው። ሮኬቶችን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ወጪዎችን ከመቀነስ በተጨማሪ ዘላቂነት ያለው የጠፈር ጉዞን አንድ እርምጃን ይወክላል. ስፔስኤክስ ሮኬቶችን በማረፍ እና በማገገም የጠፈር ተልዕኮዎችን የበለጠ ተደራሽ እና ቀልጣፋ ሊያደርግ ይችላል።
ይህ በተሳካ ሁኔታ ማስጀመርም የሳተላይት ኔትወርኮችን ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል፣ የመገናኛ፣ አሰሳ እና የርቀት ዳሳሾችን ጨምሮ። በስታርሊንክ ሳተላይቶች መሰማራት፣ SpaceX አለማቀፋዊ የብሮድባንድ ሽፋን ለመስጠት እና የዲጂታል ክፍፍሉን ድልድይ ለማድረግ ያለመ ነው።
በአጠቃላይ የSpaceX የቅርብ ጊዜው ፍልኮን 9 ሮኬት ማስወንጨፍና ማረፍ ኩባንያው በህዋ ቴክኖሎጂ እያስመዘገበ ያለውን እድገት እና የጠፈር ምርምርን ለመለወጥ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው። የማበረታቻው በተሳካ ሁኔታ ማረፉ እና የተጨማሪ የስታርሊንክ ሳተላይቶች መሰማራት የጠፈር ጉዞ እና ግንኙነት ይበልጥ ተደራሽ እና ቀጣይነት ያለው ወደ ሚሆንበት ጊዜ ቅርብ ያደርገናል።
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