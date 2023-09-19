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አዲስ የጊዜ ማለፊያ መጥፎ ሽታ ያለው እንጉዳይ የህይወት ኡደትን ይይዛል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 19, 2023
አዲስ የጊዜ ማለፊያ መጥፎ ሽታ ያለው እንጉዳይ የህይወት ኡደትን ይይዛል

ሳይንቲስቶች በአስደናቂ ጠረኑ የሚታወቀው ለየት ያለ ቅርጽ ያለው የእንጉዳይ ልደት እና መበስበስን በቅርቡ መዝግበዋል። በጥያቄ ውስጥ ያለው እንጉዳይ ፋልስ ኢምፑዲከስ በመባል የሚታወቀው የገማ ቀንድ ፈንገስ የሚታየው ክፍል ነው። በተለምዶ እስከ 10 ኢንች ከመሬት ከፍ ብሎ በሚበሰብስ እንጨት እና ተክሎች አቅራቢያ ይበቅላል. የዛፉ ባርኔጣ በወይራ-ቡናማ ዝቃጭ ተሸፍኗል ፣ይህም በእንጉዳይ ለሚወጣው የማይታወቅ ጠረን ተጠያቂ ነው።

የፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ እንደገለጸው፣ የገማ ቀንዶች ሽታ ሥጋን መበስበስን፣ ሰገራን እና ፍሳሽን ከማስወገድ ጋር ይመሳሰላል። ምንም እንኳን ደስ የማይል ሽታ ቢኖረውም, የገማ ቀንድ እንጉዳይ በእርግጥም ሊበላ ይችላል. በእንቁላሉ ሁኔታ ውስጥ ጥቅም ላይ ሲውል የተለመደው የገማ ቀንድ ጣዕም ከሃዘል ፍሬዎች ጋር ይመሳሰላል ተብሏል።

የገማ ቀንድ ፈንገስ በአፈር ውስጥ ከተቀበረ ትንሽ የእንቁላል ቅርጽ ያለው መሰረት ይወጣል እና በነጭ ክሮች መሬት ላይ ይመሰረታል. ይህ መሠረት በደቃቅ እና በስፖሮ የተሞላ ጅምላ ይይዛል ፣ ይህም በመጨረሻ ወደ እንጉዳይ መጥፎ ጠረን ያድጋል።

በአስደናቂ ቪዲዮ ላይ ተመራማሪዎች የገማውን ቀንድ እንጉዳይ በሦስት ሰዓታት ውስጥ ሙሉውን የሕይወት ዑደት ለመያዝ ችለዋል። መጀመሪያ ላይ, እንጉዳይቱ ከሥሩ ይወጣል እና በፍጥነት ወደ ሙሉ መጠን ያድጋል. ዝንቦች በፍጥነት ወደ ገለባ ይሳባሉ እና ለ 10 ሰአታት አካባቢ በጭቃው ላይ ይበላሉ, የወይራ-ቡናማውን ሽፋን ያስወግዱ. በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ "የሬሳ ጣት" በመባል የሚታወቀው የቀረው ነጭ አካል በመጨረሻ ከመውጣቱ በፊት መበስበስ ይጀምራል. ቀረጻው የሚያጠናቅቀው ፍሬው አካል መበስበስ እና ወደ አፈር ውስጥ ተመልሶ በመበተን ነው።

ይህ የአጭር ጊዜ የህይወት ዑደት ጠረን ቀንዶች የመራቢያ ዑደታቸውን እንዲያጠናቅቁ ያስችላቸዋል። የእንጉዳይ ሽፋኑ ዝንቦች እና ሌሎች የጀርባ አጥንቶች አተላውን ሲበሉ ወደ ውስጥ የሚገቡ ስፖሮች አሉት። እነዚህ ስፖሮች በነዚህ ፍጥረታት ሰገራ አማካኝነት በአዲስ ቦታዎች ይበተናሉ። ይህ ልብ ወለድ ስልት ሽቱን ቀንድ ፈንገሶችን ከአብዛኞቹ እንጉዳይ ከሚፈጥሩ ፈንገሶች የሚለይ ሲሆን ይህም ወደ አየር በመልቀቅ ስፖሮችን ይበትናል።

አስደናቂው የጊዜ ማብቂያ ቪዲዮ የተጋራው በምስራቅ ጀርመን ለሶስት-ሳውየርላንድ ክልል የመንግስት የደን ጥበቃ ቢሮ ነው። ቀረጻውን ለማንሳት ሶስት ሳምንታት የፈጀ ሲሆን ተመራማሪዎቹ የገማ ቀንድን በትዕግስት በመጠባበቅ ካሜራውን በየጊዜው ይቃኙ ነበር። ቪዲዮው ስለ ህይወት ዑደቱ እና ለየት ያለ የገማውን የእንጉዳይ የመራቢያ ስልት አስገራሚ እይታን ያቀርባል።

ምንጮች:
- የፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ
– Regionalforstamt Soest-Sauerland በፌስቡክ

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