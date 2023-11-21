ብርቅዬ ምስሎች በብሪቲሽ ኮሎምቢያ የባህር ዳርቻ ከወጣቶች ውቅያኖስ ሰንፊሽ ጋር ሲገናኙ

አንድ ስኩባ ጠላቂ በቅርቡ በካናዳ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ የባህር ዳርቻ ወጣ ብሎ በሚገኘው የኢመራልድ ውሃ ውስጥ ሁለት ታዳጊ ውቅያኖስ ሳንፊሽ (ሞላ ሞላ) አብረው ሲዋኙ የሚያሳይ ብርቅዬ ቀረጻ የማሳየት አስደናቂ እድል ነበረው። ቪዲዮው፣ በዜጎች ሳይንቲስት ቲሞቲ ማኑዌሌድስ የተነሳው፣ ወጣቱን የጸሃይ አሳን ከመበለት ሮክፊሽ እና ቢጫ ቴል ሮክፊሽ ትምህርት ቤት ጋር ያሳያል።
ምንም እንኳን ባለሙያዎች ስለ ፀሐይ ዓሳ ሕይወት የመጀመሪያ ደረጃዎች ያላቸው እውቀት ውስን ቢሆንም፣ እነዚህ ልዩ ግለሰቦችን በማእዘን ሆዳቸው እና በትንሽ መጠን ላይ በመመርኮዝ እንደ ወጣት ውቅያኖስ ሱኒፊሽ ለይተው ማወቅ ችለዋል። የባህር ውስጥ ባዮሎጂስት የሆኑት ማሪያኔ ኒጋርድ የውቅያኖስ የፀሃይ ዓሣዎች ስፔሻሊስት መታወቂያቸውን በፌስቡክ ልጥፍ ላይ አረጋግጠዋል፣ “ሕፃንነታቸው” ላይ አፅንዖት ሰጥተዋል።
በግምት 24 ኢንች (60 ሴ.ሜ) በዲያሜትር ሲለኩ እነዚህ ጁቨኒል ሱንፊሾች ከጎልማሳ ሱንፊሽ በአምስት እጥፍ ያነሱ ነበሩ ነገር ግን አዲስ ከተወለዱት መጠናቸው 0.1 ኢንች (2.5 ሚሊሜትር) ብቻ ይበልጣል። ብዙውን ጊዜ, ስለ ፀሐይ ዓሣ የመጀመሪያ ህይወት ብዙም የሚታወቅ ነገር የለም, እና እጮቻቸውን በትክክል ለመለየት, የዲ ኤን ኤ ቅደም ተከተል ያስፈልጋል.
ከተለመዱት የተሳሳቱ አመለካከቶች በተቃራኒ፣ ቪዲዮው እንደሚያሳየው የፀሐይ ዓሦች ብዙዎች ከሚገምቱት በበለጠ ፍጥነት ለመዋኘት እንደሚችሉ ያሳያል። ተመራማሪዎቹ በፌስቡክ ገፃቸው ላይ እንዳስታወቁት የፀሐይ አሳ አሳዎች በውቅያኖስ ወለል ላይ ባለው “ፀሐይ መጥለቅ” ባህሪያቸው የተነሳ በስህተት ቀርፋፋ እንደሆኑ ይታሰባል ፣ይህም በቀዝቃዛው ጥልቀት ውስጥ ጊዜን ካሳለፉ በኋላ በሞቀ ብርሃን ይሞቃሉ። ይሁን እንጂ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ በፍጥነት መዋኘት ይችላሉ.
የውቅያኖስ ሰንፊሽ፣ ሞላ በመባልም የሚታወቀው፣ ስማቸውን ያገኘው ከክብ ጠፍጣፋ ቅርጻቸው የወፍጮ ድንጋይ የሚያስታውስ ነው። እነዚህ የሚማርካቸው ፍጥረታት እንደ ትልቅ ሰው መጠን እስከ 10 ጫማ (3 ሜትር) ዲያሜትር ያድጋሉ። ሰንፊሽ በተለያዩ ውቅያኖሶች ውስጥ ይኖራል፣ ከሐሩር ክልል ውሃ እስከ ሞቃታማ ባህሮች፣ እና ጊዜያቸውን በ660 ጫማ (200 ሜትር) ጥልቀት እና ጥልቀት መካከል ያሳልፋሉ።
በሰሜን አሜሪካ ምዕራባዊ የባህር ጠረፍ ላይ ለሚካሄደው የሞላ ዝርያ ጥናት የቪዲዮ ቀረጻ እና ተጨማሪ የጥናት ጥረቶች አስተዋጽዖ እያበረከቱ መሆኑ አይዘነጋም። የውቅያኖስ ሰንፊሽ ምርምር መሪ የሆኑት ዶ/ር ማሪያኔ ኒጋርድ፣ እነዚህ ዓሦች በአብዛኛው ወጣት ሞላ ሞላ ሊሆኑ እንደሚችሉ ለይተው አውቀዋል፣ በዚህ ውሃ ውስጥ ከሚገኙት ሌሎች ዝርያዎች ሞላ ቴክታ (Hoodwinker Sunfish) ይለያቸዋል።
በየጥ:
ጥ: - ጎልማሳ የፀሐይ ዓሳ ምን ያህል ሊያድግ ይችላል?
መ: የአዋቂዎች የፀሐይ ዓሣ በዲያሜትር እስከ 10 ጫማ (3 ሜትር) ሊደርስ ይችላል።
ጥ፡ ቪዲዮው ስለ ፀሐይ ዓሳ የተለመዱ የተሳሳቱ አመለካከቶችን የሚፈታተነው እንዴት ነው?
መ፡ ቪዲዮው እንደሚያሳየው የፀሃይ ዓሣዎች በተለምዶ ከሚያምኑት በበለጠ ፍጥነት ለመዋኘት እንደሚችሉ ያሳያል።
ጥ፡- ስለ ፀሐይ ዓሣዎች የመጀመሪያ ሕይወት ምን ይታወቃል?
መ: ስለ ፀሐይ ዓሣዎች የመጀመሪያ ህይወት ያለው እውቀት ውስን ነው፣ እና እጮች በዘር ደረጃ ሊታወቁ የሚችሉት በዲኤንኤ ቅደም ተከተል ብቻ ነው።
ጥ፡- የፀሐይ ዓሦችን ገጽታ ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?
መ፡ ሰንፊሽ የወፍጮ ድንጋይ የሚመስል ክብ፣ ጠፍጣፋ አካል አላቸው።
ጥ፡- ሰንፊሽ በተለምዶ ምን ያህል ጥልቅ ነው የሚዋኘው?
መ፡ ሰንፊሽ አብዛኛውን ጊዜያቸውን በውሃው ወለል እና በ660 ጫማ (200 ሜትር) ጥልቀት መካከል ያሳልፋሉ።