የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የናሳ OSIRIS-REx ብርቅዬ የአስትሮይድ ናሙና ይዞ ወደ ምድር ይመለሳል

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 5, 2023
የናሳ OSIRIS-REx ብርቅዬ የአስትሮይድ ናሙና ይዞ ወደ ምድር ይመለሳል

የናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ በብርቅዬ የአስትሮይድ ናሙና በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ተመልሷል። መንኮራኩሩ በጥቅምት 2020 የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና የሰበሰበው እና ለተጨማሪ ትንተና ወደ ምድር ለማድረስ በጉጉት ሲጠበቅ ነበር።

የናሙና መመለሻ ካፕሱል ከሁለት አመት ጉዞ በኋላ ሴፕቴምበር 24 ከቤኑ ተለቀቀ። የጠፈር መንኮራኩሩ ካሜራዎች መልቀቂያውን በመቅረጽ ካፕሱሉ እና ብርቅዬው ጭነት ወደ ምድር ሲያመሩ አሳይተዋል። ካፕሱሉ ወደ ምድር ከባቢ አየር በሰአት በ44,500 ኪሜ (27,650 ማይል በሰአት) በመግባት ፍጥነቱን ለመቀነስ ፓራሹቶችን አሰማርቷል። በሰአት 18 ኪሜ (11 ማይል በሰአት) በተቀነሰ ፍጥነት በሰላም አረፈ።

ተልእኮው ከፈተናዎች የጸዳ አልነበረም። ካፕሱሉ ማረፊያውን ከመዘርጋቱ በፊት ፍጥነቱን ለመቀነስ መጀመሪያ ላይ drogue chute አሰማርቷል። የተልእኮው ቡድን የድራግ ሹት ስለመሰማራቱ ወዲያውኑ ማረጋገጫ ስላላገኘ ተጨነቀ። ነገር ግን፣ በመጨረሻ ዋናው ቻቱቱ በትክክል መዘርጋቱን ሲሰሙ፣ በቡድኑ አባላት መካከል እፎይታ እና ከፍተኛ ስሜት ተፈጠረ።

ናሙናው ከአስትሮይድ ቤንኑ መመለስ ለሳይንቲስቶች ጠቃሚ ነው። ቤንኑ የካርቦን አስትሮይድ ነው፣ በጣም የተለመደው ዓይነት ነው፣ እና ስለ ሶላር ሲስተም ምስረታ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ የሚችሉ ተለዋዋጭ በረዶዎችን ይይዛል። የሳይንስ ሊቃውንት የቤንኑ ናሙና ከመጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት ውስጥ ተለዋዋጭ, ኦርጋኒክ ውህዶች እና ንጹህ ካርቦን እንደሚይዝ ተስፋ ያደርጋሉ.

ናሙናዎቹ በዓለም ዙሪያ ላሉ የተለያዩ ተመራማሪዎች ይሰራጫሉ። ጥቂቶቹ በናሳ የስነ ፈለክ ጥናትና ምርምር ሳይንስ ዳይሬክቶሬት በጆንሰን ስፔስ ሴንተር ሲተነተኑ ሌሎቹ ደግሞ ወደ ጃፓን ከምድር ሬስትሪያል ናሙና ህክምና ማዕከል ይላካሉ። እነዚህ ናሙናዎች ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት እና የህይወት አመጣጥ ብርሃን ያበራሉ.

የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ሕይወት አመጣጥ ፣ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ታሪክ እና ናሙና በ OSIRIS-REx ከተሰበሰበ በኋላ እንዴት እንደተቀየረ አስፈላጊ ጥያቄዎችን ለመመለስ ከቤንኑ ናሙናዎችን በማጥናት ዓመታት ያሳልፋሉ። የናሙናው በተሳካ ሁኔታ መመለሱ ለተልዕኮው ትልቅ ምዕራፍ ሲሆን ቡድኑን የስኬት እና የእርካታ ስሜት ያመጣል።

ምንጮች፡- ናሳ

By ቪኪ Stavropoulou

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

አይ ኤስ ኤስ የህይወት ዘመን ሊያበቃ ሲቃረብ ቻይና የጠፈር ጣቢያዋን ለማስፋት አቅዳለች።

ጥቅምት 5, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

ኖርዝሮፕ ግሩማን ከ Voyager Space ጋር በንግድ የጠፈር ጣቢያ ቬንቸር ውስጥ ኃይሎችን ተቀላቅሏል።

ጥቅምት 5, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

ፊዚክስ አቶምን እንዴት እንዳዳነ፡ የእውነታውን የግንባታ ብሎኮች መረዳት

ጥቅምት 5, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

አይ ኤስ ኤስ የህይወት ዘመን ሊያበቃ ሲቃረብ ቻይና የጠፈር ጣቢያዋን ለማስፋት አቅዳለች።

ጥቅምት 5, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ኖርዝሮፕ ግሩማን ከ Voyager Space ጋር በንግድ የጠፈር ጣቢያ ቬንቸር ውስጥ ኃይሎችን ተቀላቅሏል።

ጥቅምት 5, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ፊዚክስ አቶምን እንዴት እንዳዳነ፡ የእውነታውን የግንባታ ብሎኮች መረዳት

ጥቅምት 5, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ለኃይል ቆጣቢ ዩሪያ ምርት አዲስ ዘዴ ተገኘ

ጥቅምት 5, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች