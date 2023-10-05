የናሳ OSIRIS-REx ብርቅዬ የአስትሮይድ ናሙና ይዞ ወደ ምድር ይመለሳል

የናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ በብርቅዬ የአስትሮይድ ናሙና በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ተመልሷል። መንኮራኩሩ በጥቅምት 2020 የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና የሰበሰበው እና ለተጨማሪ ትንተና ወደ ምድር ለማድረስ በጉጉት ሲጠበቅ ነበር።
የናሙና መመለሻ ካፕሱል ከሁለት አመት ጉዞ በኋላ ሴፕቴምበር 24 ከቤኑ ተለቀቀ። የጠፈር መንኮራኩሩ ካሜራዎች መልቀቂያውን በመቅረጽ ካፕሱሉ እና ብርቅዬው ጭነት ወደ ምድር ሲያመሩ አሳይተዋል። ካፕሱሉ ወደ ምድር ከባቢ አየር በሰአት በ44,500 ኪሜ (27,650 ማይል በሰአት) በመግባት ፍጥነቱን ለመቀነስ ፓራሹቶችን አሰማርቷል። በሰአት 18 ኪሜ (11 ማይል በሰአት) በተቀነሰ ፍጥነት በሰላም አረፈ።
ተልእኮው ከፈተናዎች የጸዳ አልነበረም። ካፕሱሉ ማረፊያውን ከመዘርጋቱ በፊት ፍጥነቱን ለመቀነስ መጀመሪያ ላይ drogue chute አሰማርቷል። የተልእኮው ቡድን የድራግ ሹት ስለመሰማራቱ ወዲያውኑ ማረጋገጫ ስላላገኘ ተጨነቀ። ነገር ግን፣ በመጨረሻ ዋናው ቻቱቱ በትክክል መዘርጋቱን ሲሰሙ፣ በቡድኑ አባላት መካከል እፎይታ እና ከፍተኛ ስሜት ተፈጠረ።
ናሙናው ከአስትሮይድ ቤንኑ መመለስ ለሳይንቲስቶች ጠቃሚ ነው። ቤንኑ የካርቦን አስትሮይድ ነው፣ በጣም የተለመደው ዓይነት ነው፣ እና ስለ ሶላር ሲስተም ምስረታ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ የሚችሉ ተለዋዋጭ በረዶዎችን ይይዛል። የሳይንስ ሊቃውንት የቤንኑ ናሙና ከመጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት ውስጥ ተለዋዋጭ, ኦርጋኒክ ውህዶች እና ንጹህ ካርቦን እንደሚይዝ ተስፋ ያደርጋሉ.
ናሙናዎቹ በዓለም ዙሪያ ላሉ የተለያዩ ተመራማሪዎች ይሰራጫሉ። ጥቂቶቹ በናሳ የስነ ፈለክ ጥናትና ምርምር ሳይንስ ዳይሬክቶሬት በጆንሰን ስፔስ ሴንተር ሲተነተኑ ሌሎቹ ደግሞ ወደ ጃፓን ከምድር ሬስትሪያል ናሙና ህክምና ማዕከል ይላካሉ። እነዚህ ናሙናዎች ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት እና የህይወት አመጣጥ ብርሃን ያበራሉ.
የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ሕይወት አመጣጥ ፣ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ታሪክ እና ናሙና በ OSIRIS-REx ከተሰበሰበ በኋላ እንዴት እንደተቀየረ አስፈላጊ ጥያቄዎችን ለመመለስ ከቤንኑ ናሙናዎችን በማጥናት ዓመታት ያሳልፋሉ። የናሙናው በተሳካ ሁኔታ መመለሱ ለተልዕኮው ትልቅ ምዕራፍ ሲሆን ቡድኑን የስኬት እና የእርካታ ስሜት ያመጣል።
ምንጮች፡- ናሳ