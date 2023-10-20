የናሳ የጨረቃ ሮቨር ፕሮቶታይፕ የጨረቃ መሰናክል ኮርስን አጠናቀቀ

የናሳ አዲስ ጨረቃ ሮቨር ፕሮቶታይፕ ቪአይፒኤር (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) የጨረቃን ወለል ወጣ ገባ የሚያስመስል መሰናክል ኮርስ በተሳካ ሁኔታ አጠናቋል። ሮቨሩ በህዳር 2024 በSpeceX Falcon Heavy ሮኬት ተሳፍሮ ወደ ጨረቃ ደቡብ ዋልታ ሊመጥቅ ነው።
የVIPERን ተንቀሳቃሽነት ለመፈተሽ በክሊቭላንድ በሚገኘው የናሳ ግሌን የምርምር ማዕከል መሐንዲሶች የጨረቃ አካባቢን ከትላልቅ ድንጋዮች፣ ገደላማ ቁልቁል እና ጥልቅ ጉድጓዶች ጋር ፈጠሩ። ሮቨሩ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አቅራቢያ በሚገኘው በሞንስ ሞውተን ላይ ያርፋል እና የጨረቃ አካባቢን ለወደፊት የአርጤምስ ፕሮግራም ማረፊያ ቦታ ምርጫ በግምት ወደ 100 ቀናት በሚፈጀው ተልእኮ የመለየት ኃላፊነት ተሰጥቶታል።
ናሳ በጨረቃ ወለል ላይ ሊያጋጥሙት የሚችሉትን ተግዳሮቶች የማሸነፍ ችሎታውን የሚያሳይ የሮቨር የቅርብ ጊዜ የመንቀሳቀስ ሙከራዎች ቪዲዮ አጋርቷል። ፈተናዎቹ በዳገታማ ተዳፋት ውስጥ መንቀሳቀስ፣ ቋጥኞችን ማለፍ እና ፈጣን አሸዋ የመሰለ አፈርን ማሰስን ያካትታሉ። የእነዚህ ፈተናዎች በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁ VIPER የጨረቃን ወጣ ገባ መሬት ለመመርመር በሚገባ የታጠቀ መሆኑን ያሳያል።
የናሳ አርጤምስ ፕሮግራም አካል ሆኖ ቋሚ የጨረቃ ሰፈር ለመመስረት ያለመ፣ ቪፒኤር በጨረቃ ላይ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ቆይታን ለመደገፍ ውሃ እና ሌሎች ሃብቶችን የሚወጣባቸውን ቦታዎች በመለየት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። በተጨማሪም፣ የVIPER ተልእኮ የቀዘቀዘ ውሃ እና በጨረቃ ላይ ያሉ ሌሎች ተለዋዋጭ ሁኔታዎች፣ በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ አመታት መቆየታቸውን እና ከጨረቃ አፈር ማምለጣቸውን ለማወቅ ይፈልጋል።
በሂዩስተን የሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል መሐንዲሶች እንዲሁ የVIPERን የመጨረሻ የሳይንስ መሳሪያ የሆነውን Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT) ሞክረዋል። TRIDENT ከጨረቃ ወለል በታች እስከ ሶስት ጫማ ርቀት ድረስ የአፈር መቆራረጥን ለማውጣት የሚያገለግል የ rotary percussive drill ነው። ይህ መሳሪያ በጨረቃ አፈር ጥንካሬ፣ ውሱንነት እና የሙቀት መጠን ላይ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል።
የVIPER የመንቀሳቀስ ሙከራ በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቁ እና የመጨረሻው የሳይንስ መሳሪያ ውህደት ናሳ የጨረቃን ደቡብ ዋልታ ሚስጥሮች ለመክፈት እና ለወደፊት የጨረቃ አሰሳ መንገድ ለመክፈት አንድ እርምጃ ይቀርባል።
ምንጮች:
– የናሳ ቪፒኤር ጨረቃ ሮቨር የጨረቃ ላንደርን ትቶ ይለማመዳል (ቪዲዮ)
- ናሳ / አሜስ የምርምር ማዕከል
- ናሳ / ግሌን የምርምር ማዕከል
- ናሳ / ሮበርት ማርኮዊትዝ
- የናሳ ባለስልጣናት