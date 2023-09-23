የናሳ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር በዚህ ሳምንት መጨረሻ ምድርን ልታልፍ ነው፣ይህም ከአደገኛው አስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰበ ናሙና ይዛለች። በታሪካዊ ተልእኮ ናሳ ከአስትሮይድ ቁስ ሰብስቦ ወደ ምድር ሲያመጣ ይህ የመጀመሪያው ይሆናል። በጣሊያን የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ጂያንሉካ ማሲ የሚመራው የቨርቹዋል ቴሌስኮፕ ፕሮጄክት የክስተቱን ቀጥታ ስርጭት ለማስተላለፍ አቅዷል፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሩን እና ውድ የሆነውን የናሙና መመለሻ ካፕሱሉን ቅጽበታዊ ምስሎች ያቀርባል።
የቀጥታ ስርጭቱ ቅዳሜ ሴፕቴምበር 7 ከቀኑ 23 ሰአት ላይ እንዲጀምር መርሐግብር ተይዞለታል። ይሁን እንጂ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ወይም ሌሎች ምክንያቶች የ OSIRIS-REx ምርመራን ከመሬት ላይ የመመልከት ችሎታ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ።
OSIRIS-REx እ.ኤ.አ. በሴፕቴምበር 2016 በፍሎሪዳ ከኬፕ ካናቨርያል የጠፈር ሃይል ጣቢያ ተነስቶ በነሀሴ 2018 አስትሮይድ ቤንኑ ላይ ደረሰ። ከሁለት አመት ምልከታ በኋላ መንኮራኩሩ ከቤንኑ ወለል ላይ ቁሳቁሶችን ሰብስቧል። እ.ኤ.አ. በ 2021 ፣ መንኮራኩሩ የመቀየሪያ ስርዓቱን በመተኮስ ወደ መሬት የመመለስ ጉዞውን ጀምሯል ፣ ይህም በዚህ ቅዳሜና እሁድ የናሙና መመለሻ ጣሳውን ይለቀቃል ። ጣሳው በአሜሪካ ጦር የዩታ የሙከራ እና የስልጠና ክልል ዙሪያ በረሃማ አካባቢ ያርፋል ተብሎ ይጠበቃል።
እንደ ቤንኑ ያሉ የአስትሮይድ ቁሳቁሶችን ማጥናት ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት እና በዚያ ጊዜ ውስጥ የቁስ አካልን በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ናሙናው ከተመለሰ በኋላ፣ ከ2023 እስከ 2025 መጨረሻ ባሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ በካታሎግ ይገለጻል እና ይተነተናል። ቢያንስ 75% ናሙናው በናሳ በሂዩስተን በሚገኘው ጆንሰን የጠፈር በረራ ማእከል ለወደፊት ምርምር ይጠበቃል።
ይህ ተልእኮ በህዋ ምርምር ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው የሚይዘው፣ እና ከዚህ የአስትሮይድ ናሙና የተገኙት ግኝቶች ስለ ስርዓታችን አመጣጥ ሚስጥሮችን ሊከፍቱ ይችላሉ። ይህንን ተልእኮ ተከትሎ የጠፈር መንኮራኩሩ OSIRIS-APEX የሚል ስያሜ ተሰጥቶት ወደ ምድር ቅርብ ወደምትገኘው አስትሮይድ አፖፊስ ጉዞ ይጀምራል እና በ2029 በህዋ አለት ዙሪያ ምህዋር ላይ ይሰፍራል።
ምንጮች:
- [Space.com] (https://www.space.com/)
- [ምናባዊ ቴሌስኮፕ ፕሮጀክት] (https://www.virtualtelescope.eu/)