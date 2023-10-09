ናሳ የፕላኔተሪ ኮርን ለማጥናት ወደ ብረት የበለጸገ አስትሮይድ ተልዕኮ ሊጀምር ነው።

ናሳ በአመዛኙ ከብረት እና ከኒኬል የተሰራ ነው ተብሎ የሚታመነውን የአስትሮይድ ስብጥር ለማጥናት አዲስ ተልእኮ ጀምሯል። 16 ሳይኪ በመባል የሚታወቀው አስትሮይድ በአንድ ወቅት የፕላኔቶች ኮር አካል እንደነበረ ይታሰባል። ይህ ከሮክ ወይም ከበረዶ የበለጠ ብረት ያለው አስትሮይድን ለመመርመር የመጀመሪያው የናሳ ተልእኮ ይሆናል።
የሳይኪ ተልዕኮ ማስጀመሪያ ሐሙስ በ10፡16AM ET ተይዞለታል። መንኮራኩሯ በፍሎሪዳ ከሚገኘው የኬኔዲ የጠፈር ማእከል በ SpaceX Falcon Heavy ሮኬት ወደ ህዋ ትሸከማለች። የሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር ትንሽ ቫን የሚያህል ማግኔትቶሜትር፣ ጋማ ሬይ እና ኒውትሮን ስፔክትሮሜትር እና ባለብዙ ስፔክትራል ምስልን ጨምሮ የተለያዩ መሳሪያዎች አሉት።
የጠፈር መንኮራኩሩ አስትሮይድ ላይ ሲደርስ የ16 ሳይኪ ምስሎችን ወደ ኋላ መላክ ይጀምራል እና የሁለት አመት የገፅታ ጥናት በማካሄድ እና ስለ አፃፃፉ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት መረጃን በመሰብሰብ ላይ ይገኛል። በፀሀይ ኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰራው ተልዕኮ በጁላይ 2029 አስትሮይድ ላይ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል።
ናሳ ቀደም ሲል 16 ሳይኪ የተጋለጠ የፕላኔቴሲማል ዋና አካል ሊሆን እንደሚችል ቢያምንም ቀደምት የፕላኔቶች ግንባታ ብሎክ፣ ኤጀንሲው አሁን ግን በፀሐይ ስርአት ውስጥ ካለው የብረት የበለፀገ አካል የተለየ ቅሪት ሊሆን እንደሚችል አምኗል። ይህ ተልእኮ ስለ አስትሮይድ እውነተኛ ተፈጥሮ ብርሃን ለመስጠት ይረዳል።
የጠፈር መንኮራኩሯ አስትሮይድን ከማጥናት በተጨማሪ በናሳ ጄፒኤል የተሰራው ዲፕ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽንስ የተባለ አዲስ የሌዘር ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂን ትሞክራለች። ይህ ቴክኖሎጂ መረጃዎችን እና ምስሎችን ከመደበኛ ስርዓቶች ቢያንስ በአስር እጥፍ ፍጥነት እንደሚያስተላልፍ ይጠበቃል እና መረጃን ከጨረቃ በላይ በፍጥነት የመላክ አቅሙ ይሞከራል።
ምንጮች፡ NASA፣ SpaceX