የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ ተልእኮ የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙናን በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር አቀረበ።

የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ ተልእኮ የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙናን ወደ ምድር በማድረስ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ከሰባት አመት የቢሊየን ማይሎች ጉዞ በኋላ የናሙና ጣሳዉ በዩታ በረሃ ውስጥ ደረሰ። ይህ ስኬት የአፖሎ ጠፈርተኞች የጨረቃ ሮክ ናሙናዎችን ይዘው ከተመለሱ በኋላ በማናቸውም ሀገር የተመለሱት ትልቁን ከምድር ላይ ያለ ቁሳቁስ ነው።
ከቤንኑ የተሰበሰበውን የቡና ኩባያ ዋጋ ያለው ድንጋይ እና ሌሎች ቁሳቁሶችን የያዘው ጣሳ፣ በኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር የተለቀቀው ከፕላኔቷ ገጽ አጠገብ ሲያልፍ ነው። አስትሮይድ ቤንኑ በወቅቱ ከ200 ሚሊዮን ማይል በላይ ይርቅ ነበር። ይህ ተልእኮ ናሳ የአስትሮይድ ናሙናዎችን ወደ ምድር ለመመለስ ያደረገው የመጀመሪያ ሙከራ ነው።
እንደ ቤንኑ ያሉ አስትሮይድስ ቀደምት የፀሐይ ስርዓታችን ዋና ዋና ሕንፃዎችን ይወክላሉ እና በምድር ላይ ሕይወት እንዲፈጠር ምክንያት የሆኑትን ኬሚስትሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ሳይንቲስቶች እነዚህን ናሙናዎች በማጥናት ፕላኔታችንን ስለፈጠሩት ሂደቶች የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት እና ስለ ሕይወት አመጣጥ ፍንጭ እንደሚያገኙ ተስፋ ያደርጋሉ።
የናሙና ጣሳው የመጨረሻውን ቁልቁል ሲወርድ በጣም ከባድ ሁኔታዎችን ተቋቁሟል፣ የሙቀት መጠኑ ከላቫ የበለጠ ይሞቃል። በዩታ ታላቁ የጨው ሃይቅ በረሃ ከማረፍዎ በፊት ከድምፅ በ36 ጊዜ ፍጥነት ፍጥነት መቀነስ ነበረበት። ውድ የሆነውን ናሙና በተሳካ ሁኔታ ማግኘቱን ለማረጋገጥ የማገገሚያ ቡድኖች ተዘጋጅተው ተለማምደዋል።
ከተመለሰ በኋላ፣ ጣሳው በሂዩስተን፣ ቴክሳስ ወደሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ይጓዛል፣ እዚያም እንደ ጨረቃ ድንጋዮች ካሉ ሌሎች የጠፈር ናሙናዎች ጋር ይከማቻል። ቀጣዩ ደረጃ ቆርቆሮውን በልዩ ላብራቶሪ ውስጥ መክፈት እና የተሰበሰበውን ቁሳቁስ መመርመር ይጀምራል. የናሙናው ክፍል ወደፊት ሳይንቲስቶች በላቁ መሳሪያዎች እንዲያጠኑ ይጠበቃል፣ ልክ እንደ አፖሎ የጠፈር ተመራማሪዎች ቀጣይነት ያለው የጨረቃ አለቶች ጥናት።
ምንጮች፡- ናሳ