የናሳ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር የአስትሮይድ ናሙናዎችን ለመጣል ተዘጋጅቷል።

የናሳ OSIRIS-REx መንኮራኩር ከአስትሮይድ ቤንኑ ናሙናዎችን ለማድረስ እሁድ ሴፕቴምበር 24 ወደ ምድር ሊመለስ ነው። ይህ ወሳኝ ምዕራፍ ናሳ አንድ ቁራጭ ንፁህ የጠፈር ድንጋይ ለማውጣት ያደረገውን የመጀመሪያ ሙከራ ያሳያል። የጠፈር መንኮራኩሯ የአስትሮይድ ናሙናዎችን የያዘውን ካፕሱል በ10፡55 ሰዓት ለመጣል ቀጠሮ ተይዞለታል። ታሪካዊውን ጊዜ በናሳ ቲቪ፣ በናሳ መተግበሪያ እና በኤጀንሲው ድረ-ገጽ በቀጥታ መመልከት ትችላላችሁ።
እቅዱ የጠፈር መንኮራኩሮቹ ጭነቱን ለመጣል በመሬት ላይ በቅርብ በሚበሩበት ወቅት ነው። ካፕሱሉ በመከላከያ ዲፓርትመንት የዩታ የሙከራ እና የስልጠና ክልል ላይ በፓራሹት የታገዘ ማረፊያ ያደርጋል። የማረፊያ ቦታው በተወሰነ ሞላላ ውስጥ መሆን አለበት. OSIRIS-REx በሴፕቴምበር 2016 ወደ አስትሮይድ ቤንኑ በታህሳስ 2018 ደረሰ። ለሁለት አመታት የጠፈር ቋጥኙን በመመልከት ካሳለፈች በኋላ መንኮራኩሯ ቤንኑ ላይ አርፋ በጥቅምት 2020 ላይ ናሙና ሰበሰበች።
ይህ ተልእኮ ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ናሳ ከአስትሮይድ ናሙና ለማውጣት ያደረገውን የመጀመሪያ ሙከራ የሚያሳይ ነው። ቤንኑ ከ 700 ሚሊዮን እስከ 2 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ከትልቅ የካርበን-ሀብታም አስትሮይድ ሰብሮ ሊሆን እንደሚችል ሳይንቲስቶች የሚያምኑት ትንሽ እና በምድር ላይ ያለ አስትሮይድ ነው። ሳይንቲስቶች የአስትሮይድ ናሙናን ወደ ምድር በማምጣት ስለ ሕይወት አመጣጥ እና አስትሮይድ የሕይወቶችን ሕንጻዎች ወደ ፕላኔታችን ይዘውት እንደሄዱ ፍንጭ እንደሚያገኙ ተስፋ ያደርጋሉ።
ናሙናው ከቀረበ በኋላ፣ OSIRIS-REx አስትሮይድ አፖፊስን የማሰስ ተልዕኮውን ይቀጥላል። ተልዕኮው ወደ OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer) ይሰየማል። በትዊተር ላይ እኛን በመከተል እና የጊዝሞዶ ልዩ የሆነውን የጠፈር በረራ ገፅ ዕልባት በማድረግ በስፔስ በረራ ዜና ላይ እንደተዘመኑ ይቆዩ።
ምንጮች:
- ናሳ/ኪጋን ባርበር (ምስል)
- Gizmodo (ምንጭ)