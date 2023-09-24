የናሳ የጠፈር መንኮራኩር በአስትሮይድ ናሙናዎች ወደ ምድር ተመለሰ

በአስደናቂ ተልእኮ፣ OSIRIS-REx የተባለ የናሳ የጠፈር መንኮራኩር በአቅራቢያው የሚገኘውን አስትሮይድ በማጥናት ዓመታትን ካሳለፈ በኋላ ወደ ምድር ይመለሳል። የጠፈር መንኮራኩሩ ቤንኑ ተብሎ ከሚጠራው አስትሮይድ ቁርጥራጭ የያዘ ካፕሱል ይለቀቃል ከዚያም ወደ ምድር ከባቢ አየር በመግባት በፓራሹት በዩታ ምእራብ በረሃ ወደሚገኘው የዩታ ሙከራ እና ስልጠና ክልል ይደርሳል።
የ OSIRIS-REx ተልዕኮ በሴፕቴምበር 2016 የጀመረው የጠፈር መንኮራኩሩ ተመስርታ ወደ ቤኑ ተጓዘች እና በምድር አቅራቢያ ወደምትገኘው አስትሮይድ ነበር። እ.ኤ.አ ኦክቶበር 20፣ 2020 የጠፈር መንኮራኩሩ በተሳካ ሁኔታ ቤንኑ ላይ አርፏል እና ሮቦቲክ ክንዱን ተጠቅሞ ከአስትሮይድ ወለል ላይ የድንጋይ እና አቧራ ናሙና ለመሰብሰብ ተጠቅሞበታል።
የተልእኮው አላማ፣ ናሳ እንዳለው፣ ሳይንቲስቶች ፕላኔቶች እንዴት እንደተፈጠሩ፣ ህይወት እንዴት እንደተጀመረ እንዲረዱ እና በምድር ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ስለሚችሉ አስትሮይድስ ያለንን እውቀት ለማሻሻል ነው። ሳይንቲስቶች የአስትሮይድ ናሙናዎችን በመተንተን ስለ ስርዓታችን አመጣጥ እና ከምድር በላይ ስላለው ሕይወት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
የ OSIRIS-REx ካፕሱል ማረፊያ በናሳ በቀጥታ የሚተላለፍ ሲሆን ሽፋኑ እሁድ ሴፕቴምበር 10 ከጠዋቱ 24 ሰአት ጀምሮ ይጀመራል።
ይህ ተልእኮ በህዋ አሰሳ እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለን ግንዛቤ ወሳኝ ምዕራፍ ነው። የእኛ የጠፈር መንኮራኩር ከሩቅ የሰማይ አካላት ናሙናዎችን የመሰብሰብ እና የመመለስ አቅሙን ያሳያል። የእነዚህ ናሙናዎች ጥናት ስለ ሕይወት እና ስለ አጽናፈ ሰማይ አመጣጥ በጣም ጥልቅ ለሆኑ አንዳንድ ጥያቄዎች ጠቃሚ መልሶችን ይሰጣል።
ምንጮች፡- ናሳ