አዲስ ግኝት፡ ጠፈርተኞች በድንገት የመሳሪያውን ቦርሳ ወደ ጠፈር ለቀቁ

በቅርቡ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) የጠፈር ጉዞ ላይ የናሳ ጠፈርተኞች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ ያልተጠበቀ ችግር አጋጥሟቸዋል። በአይ ኤስ ኤስ የፀሃይ ፓነሎች ላይ ጥገና በሚያደርጉበት ጊዜ በአጋጣሚ የመሳሪያ ከረጢት እንዲንሸራተቱ ፈቅደዋል፣ ይህም አሁን ምድርን እየዞረ ነው። ይህ ክስተት ከፍተኛ የሰለጠኑ ባለሙያዎች እንኳን በአስቸጋሪው የጠፈር አካባቢ ስህተት ሊሠሩ እንደሚችሉ ለማስታወስ ያገለግላል።
በመሬት ላይ ብቻ የተገደቡ መዘዞች ካላቸው ልማዳዊ የሰው ልጅ ስህተቶች በተለየ በጠፈር ላይ የሚደረጉ ስህተቶች የሚያስከትለው መዘዝ ብዙ ሊሆን ይችላል። በዚህ አጋጣሚ የጠፋው መሳሪያ ቦርሳ በ+6 መጠን በባይኖኩላር በመጠቀም ለሰማይ ተመልካቾች ይታያል። ወደ 70 ማይል ወይም 113 ኪሎ ሜትር ያህል እስክትወርድ ድረስ ምድርን ለጥቂት ወራት ትዞራለች ተብሎ ይጠበቃል። እዚህ ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ ወደ ምድር ከባቢ አየር ሲገባ ይበታተናል።
የሚገርመው ነገር የጠፈር ተመራማሪዎች በጠፈር ላይ እቃዎችን ሲያጡ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። እ.ኤ.አ. ህዳር 18 ቀን 2008 ከአይኤስኤስ ውጭ በተደረገ ቀዶ ጥገና ተመሳሳይ የጥገና ዕቃ ጠፋ። ከአይኤስኤስ ቀድመው በመታየት ለወራት ከምድር ላይ ታይቷል። እነዚህ ክስተቶች ከሰው ልጅ የጠፈር ምርምር ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶችን እና ስጋቶችን ያጎላሉ።
የመሳሪያውን ቦርሳ በጨረፍታ ለማየት ለሚፈልጉ፣ አይኤስኤስን አስቀድመው ማየት የሚችሉ ታዛቢዎች የመሳሪያውን ቦርሳ በአቅራቢያው ማየት ይችላሉ። ለስፋቱ ብሩህ እና ከጠፈር ጣቢያው ትንሽ ቀደም ብሎ ይታያል. ሰማዩን በቢኖኩላር በመቃኘት በሚቀጥሉት ሳምንቶች ውስጥ ቀስ በቀስ ከፍታ ላይ ስለሚወርድ ተመልካቾች የመሳሪያውን ቦርሳ ሊያገኙ ይችላሉ።
እንደዚህ አይነት ክስተቶች ስጋት ሊፈጥሩ ቢችሉም፣ የናሳ ሳይንቲስቶች የመሳሪያውን ቦርሳ አቅጣጫ በጥንቃቄ አስልተው ለአይኤስኤስ ወይም በጀልባው ላይ ላሉ የጠፈር ተጓዦች ምንም አይነት አደጋ እንደማይፈጥር አረጋግጠዋል። በህዋ አሰሳ መስክ ቀጣይነት ያለው ትምህርታችን እንደ ጠቃሚ ትምህርት እና ማረጋገጫ ሆኖ ያገለግላል።
በየጥ:
ጥ፡ በጠፈር ጉዞው ወቅት ምን ተፈጠረ?
መ: የናሳ ጠፈርተኞች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሎራል ኦሃራ በአይኤስኤስ የፀሐይ ፓነሎች ላይ ጥገና ሲያደርጉ የመሳሪያ ቦርሳ ጠፍተዋል ።
ጥ: የመሳሪያው ቦርሳ ለአይኤስኤስ ወይም ለሰራተኞቹ አደጋ ይፈጥራል?
መ፡ አይ፣ የናሳ ሳይንቲስቶች የመሳሪያውን ቦርሳ አቅጣጫ ተንብየዋል እና ለአይኤስኤስ ወይም በጀልባው ላይ ለጠፈር ተጓዦች ምንም አይነት አደጋ አያስከትልም ብለው ደምድመዋል።
ጥ: የመሳሪያውን ቦርሳ እንዴት ማየት እችላለሁ?
መ፡ ታዛቢዎች ከአይኤስኤስ ቀድመው ሰማዩን በመቃኘት የመሳሪያውን ቦርሳ ቢኖክዮላር በመጠቀም ማየት ይችላሉ። ቀስ በቀስ ከፍታ ላይ ሲወርድ ከጣቢያው ጥቂት ሰከንዶች ቀድመው መታየት አለበት.