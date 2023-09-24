የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ ናሙናውን ከአስትሮይድ ቤንኑ በተሳካ ሁኔታ አወጣ

እ.ኤ.አ. በ 2016 የጀመረው የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል ፣ የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና የያዘ ትንሽ ካፕሱል በዩታ በረሃ ላይ አረፈ። ይህ ተልእኮ አስትሮይድን በመዞር እና ወደ ምድር ለመመለስ ቁስ መሰብሰብን ያካትታል፤ ይህ ተግባር ከዚህ በፊት ተፈፅሞ የማያውቅ።
መንኮራኩሯ ወደ ቤንኑ ለማምራት በመሬት ዙሪያ የወንጭፍ ማንሳትን ተጠቀመች። ናሳ ከጠበቀው በላይ ከ60 ግራም በላይ ቁሳቁስ ከአስትሮይድ ሰብስቧል። ናሙናው ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ በካፕሱል ውስጥ ተከማችቷል ፣ አሁን በቡድን የተገኘ እና ለመተንተን ወደ ናሳ ተንቀሳቃሽ ንጹህ ላብራቶሪ ይወሰዳል።
ከናሙናው በተጨማሪ ቡድኑ ለበለጠ ጥናት በካፕሱል ዙሪያ ባለው አካባቢ ትኩረት ሊሰጡ የሚችሉ የአካባቢ ናሙናዎችን ለይቷል። ከመቅረቡ በፊት, ካፕሱሉ በማገገሚያ ቡድኑ ላይ ምንም አይነት አደጋ እንደማይፈጥር ለማረጋገጥ የደህንነት ፍተሻዎችን አድርጓል.
የ OSIRIS-REx ካፕሱል ከተጠበቀው ትንሽ ቀደም ብሎ በዩታ በረሃ ነካ። የእሱ ፓራሹት በተሳካ ሁኔታ ተዘርግቷል, ይህም ቀስ በቀስ ከአስትሮይድ ናሙናዎች ጋር እንዲወርድ አስችሎታል. ወደ ፊት፣ የጠፈር መንኮራኩሩ እንደ OSIRIS-APEX እና ከአስትሮይድ አፖፊስ ጋር በመሆን ተልዕኮውን ይቀጥላል። ይህ ገጠመኝ ስለ አስትሮይድ ምህዋር፣ ስፒን ፍጥነት እና ገጽ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል።
የቤንኑ ናሙና በተሳካ ሁኔታ ማግኘቱ ለናሳ ወሳኝ ምዕራፍ ነው፣ ምክንያቱም በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ንጹህ የሆነ የአስትሮይድ ናሙናዎች ወደ ምድር ሲመለሱ ነው። የእነዚህ ናሙናዎች ትንተና የሳይንስ ሊቃውንት ስለ አስትሮይድ ቅንብር እና አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጭ፡ ናሳ (ምንጭ መጣጥፍ አሁን አይገኝም)