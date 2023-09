ሶስት ሰዎች ለአንድ አመት ከዘለቀው የጠፈር ተልዕኮ በኋላ ወደ ምድር ተመለሱ

ሶስት ሰዎች አሜሪካዊው የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ እና የሩሲያ ኮስሞናዊት ሰርጌይ ፕሮኮፒዬቭ እና ዲሚትሪ ፔትሊን ከአንድ አመት በላይ በህዋ ላይ ካሳለፉ በኋላ ረቡዕ ወደ ምድር ሊመለሱ ነው። ሦስቱ ሰዎች በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ተሳፍረዋል እና የሚነሱት በሩሲያ ሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩር ነው። መንኮራኩሯ ከጠዋቱ 3፡54 am EDT ላይ ከአይኤስኤስ ወጥታ በካዛክስታን ስቴፕ ላይ በ7፡17 am EDT ላይ እንድትደርስ ታቅዶ ነበር።

ናሳ ከጠዋቱ 12 ሰዓት EDT ጀምሮ ስለ ዝግጅቶቹ የቀጥታ ሽፋን ይሰጣል። ተመልካቾች በሶዩዝ እና አይኤስኤስ መካከል በ12፡20 am EDT ላይ እንደተዘጋ ማየት ይችላሉ። የቀጥታ ስርጭቱ ለመቀልበስ በ 3፡30 am EDT እና በ 6 am EDT ከሶዩዝ ዲኦርቢት ቃጠሎ በፊት ይቀጥላል፣ ይህም በ 6፡24 am EDT ላይ ይከሰታል ተብሎ ይጠበቃል። ሰራተኞቹ ከዚያ ወርደው በምድር ላይ ያርፋሉ።

የሩቢዮ፣ የፕሮኮፒዬቭ እና የፔትሊን ጉዞ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ነው። በመጀመሪያ ለስድስት ወር መደበኛ የምህዋር ቆይታ በማቀድ የሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩር ዲሴምበር 15፣ 2022 መፍሰስ አጋጥሟቸዋል፣ በዚህም ምክንያት ሁሉንም ማቀዝቀዣዎች አጥተዋል። በዚህ ምክንያት ሌላ ሶዩዝ ተዘጋጅቶ እስኪጀመር መጠበቅ ነበረባቸው። እ.ኤ.አ.

በህዋ ላይ የነበራቸው ረጅም ጊዜ 371 ቀናት የፈጀ ሲሆን ይህም ለአንድ አሜሪካዊ የጠፈር ተመራማሪ ረጅሙ ተከታታይ የጠፈር በረራ አድርጎታል። ለመጀመሪያ ጊዜ የጠፈር መንገደኛ የሆነው ሩቢዮ በናሳው ማርክ ቫንዴ ሄ ያስመዘገበውን የ355 ቀናት ሪከርድ በልጧል። አጠቃላይ የአንድ በረራ ቆይታ ሪከርድ የተያዘው ከጥር 437 እስከ መጋቢት 1994 በሶቪየት-ሩሲያ ሚር የጠፈር ጣቢያ ከ1995 ቀናት በላይ ያሳለፈው ኮስሞናዊት ቫለሪ ፖሊያኮቭ ነው።

