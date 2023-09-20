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የማወቅ ጉጉት ሮቨር በማርስ ላይ ያለውን የጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ አስደናቂ ፓኖራማ ወሰደ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 20, 2023
የማወቅ ጉጉት ሮቨር በማርስ ላይ ያለውን የጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ አስደናቂ ፓኖራማ ወሰደ

የኩሪየስቲ ሮቨር በቅርቡ በማርስ ላይ ያለውን የጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ አስደናቂ ፓኖራማ ነቅቷል። ይህ አስደናቂ ምስል በሶስት አመታት እና በአራት ሙከራዎች ውስጥ በሮቨር የተነሱ 136 ምስሎችን በአንድ ላይ በማጣመር የተገኘ ነው።

ጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ በማርስ ላይ የሚገኝ ክልል ሲሆን ልዩ በሆነው የጂኦሎጂካል ባህሪው ሳይንሳዊ ፍላጎትን የሳበ ነው። በ Curiosity Rover የተያዘው ፓኖራማ ሳይንቲስቶች የዚህን አካባቢ አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል ስለ መሬቱ ዝርዝር እይታ።

ፓኖራማውን የመፍጠር ሂደት 136 ምስሎችን በጥንቃቄ በማስተካከል እና በማዋሃድ የመሬት ገጽታውን መሳጭ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው እይታን መፍጠርን ያካትታል። ይህ የሳይንስ ሊቃውንት እንደ ስብጥር, የጂኦሎጂካል ንጣፎች እና ያለፈ የውሃ እንቅስቃሴ ምልክቶችን የመሳሰሉ የሸንጎውን ዝርዝሮች እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል.

እ.ኤ.አ. ከ2012 ጀምሮ ማርስን ሲቃኝ የነበረው የኩሪየስቲ ሮቨር ስለ ቀይ ፕላኔት ጠቃሚ መረጃ መስጠቱን ቀጥሏል። ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ካሜራዎች እና ሳይንሳዊ መሳሪያዎች ሳይንቲስቶች የማርስን ጂኦሎጂ፣ ከባቢ አየር እና ያለፈውን እና የአሁኑን ህይወትን ጨምሮ የተለያዩ የማርስን ገጽታዎች እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።

በCuriosity Rover የተቀረፀው አስደናቂው ፓኖራማ ለሮቨር ጽናት እና በተልዕኮው ውስጥ ለተሳተፉት ሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች ቁርጠኝነት ማረጋገጫ ሆኖ ያገለግላል። የሮቦት ፍለጋን አስደናቂ ችሎታዎች እና ስለ ማርስ ባለን ግንዛቤ ውስጥ የሚጫወተውን ጠቃሚ ሚና ያሳያል።

ምንጮች:
- የማወቅ ጉጉት ሮቨር ትዊተር: @MarsCuriosity

By ቪኪ Stavropoulou

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