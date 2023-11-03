አዲስ ጥናት እንደሚጠቁመው የአቧራ ደመና በዳይኖሰር መጥፋት ውስጥ ትልቅ ሚና ተጫውቷል።

ለብዙ አሥርተ ዓመታት፣ በሳይንቲስቶች ዘንድ ተስፋፍቶ የነበረው ንድፈ ሐሳብ ለዳይኖሰርስ መጥፋት ዋነኛው መንስኤ ከፍተኛ የአስትሮይድ ግጭት ነው። ነገር ግን፣ በቅርቡ በተከበረው ናቸር ጂኦሳይንስ በተሰኘው የሳይንስ ጆርናል ላይ የታተመ እጅግ አስደናቂ ጥናት ይህንን እምነት በመቃወም አማራጭ ማብራሪያ አቅርቧል።
የቤልጂየም ሳይንቲስቶች ባደረጉት ጥናት፣ የአስትሮይድ ተጽእኖ በእርግጠኝነት በዳይኖሰርቶች አጠቃላይ መጥፋት ላይ ትልቅ ሚና ሲጫወት፣ ብቸኛው ተጠያቂ ላይሆን ይችላል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው በቢሊዮን ቶን የሚቆጠር አቧራ ወደ አየር ውስጥ ሲገባ በነዚህ ጥንታዊ ፍጥረታት እጣ ፈንታ ላይ ከፍተኛ እና ትኩረት ያልተሰጠው ተፅዕኖ ነበረው።
ከ10 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በሜክሲኮ ዩካታን ባሕረ ገብ መሬት ላይ ከ15 እስከ 66 ኪሎ ሜትር የሚገመተው ግዙፍ አስትሮይድ ሲከሰክ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትርምስ አስከትሏል። የደን ቃጠሎ፣ የመሬት መንቀጥቀጥ እና ሜጋትሱናሚስ ተከትለው በመነሳት የአለምን ስነ-ምህዳሮች ውድመት አደረሱ።
የቤልጂየም ተመራማሪዎች የአስትሮይድ ተጽእኖ “ዓለም አቀፋዊ ክረምት” እንዳስከተለ ጠቁመዋል። ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቀው ግዙፍ የሲሊኬት እና የሰልፈር አቧራ ጥቁር ደመና በመፍጠሩ የፀሀይ ብርሀንን በመዝጋት የአለም ሙቀት መጠን በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንስ አድርጓል። በዚህ ክስተት ምክንያት የሙቀት መጠኑ እስከ 15 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ዝቅ ብሏል ተብሎ ይገመታል።
ውሱን የፀሐይ ብርሃን ወደ ምድር ገጽ ሲደርስ፣ እፅዋት በሕይወት ለመትረፍ ታግለዋል። በእነዚህ እፅዋት ላይ ለምግብነት የሚተማመኑት ሄርቢቮርስ የምግብ እጥረት አጋጥሟቸው በመጨረሻም በረሃብ ተሸንፈዋል። ከዚያ በኋላ የአረም እንስሳት መጥፋት ሥጋ በል ዳይኖሰርቶችን ያለ አዳኝ ምንጭ በመተው በጠቅላላው የምግብ ሰንሰለት ላይ አስከፊ ውድቀት አስከትሏል።
ይህ እጅግ አስደናቂ ጥናት እንደሚያመለክተው በአስትሮይድ ግጭት የተፈጠረው የአቧራ ደመና ከዚህ ቀደም ከሚታመነው እጅግ የላቀ ነው። በግምት 2,000 ጊጋቶን ብናኝ፣ ከ11 እጥፍ በላይ ክብደት ያለው የኤቨረስት ተራራ ክብደት፣ ከባቢ አየርን አንቆ፣ የዳይኖሰርን ህዝብ በበርካታ አመታት ውስጥ አሳጥቷል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች የዳይኖሰርን አሟሟት የሚያሳዝን ምስል ይሳሉ፣ ይህም ፈጣን ጥፋት ሳይሆን ዘገምተኛ እና አሰቃቂ መጥፋት ያሳያል። ቅድመ-ሀሳቦቻችንን ይሞግታል፣ ይህም ለዳይኖሰር ዘመን መገባደጃ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ውስብስብ የምክንያቶች ድርን እንድንገመግም ያስገድደናል።
በየጥ:
ጥ፡ የዳይኖሰሮች መጥፋት ምክንያት የሆነው ምንድን ነው?
መ: ግዙፍ የአስትሮይድ ተጽእኖ ጉልህ ሚና የተጫወተ ቢሆንም፣ በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው በተፅዕኖው የተፈጠሩ አቧራ ደመናዎች ለመጥፋትም አስተዋፅዖ አድርገዋል።
ጥ፡ የአቧራ ደመና በዳይኖሰርስ ላይ ምን ተጽዕኖ አሳደረ?
መ: የአቧራ ደመናዎች የፀሐይ ብርሃንን በመዝጋታቸው የአለም ሙቀት መጠን እንዲቀንስ አድርጓል። ይህ በበኩሉ ለዕፅዋት ተክሎች የምግብ እጦት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል, ይህም በመጨረሻው የምግብ ሰንሰለት በሙሉ እንዲወድቅ አድርጓል.
ጥ: - የመጥፋት ሂደቱ ምን ያህል ጊዜ ፈጅቷል?
መ፡ አዲሱ ጥናት እንደሚያመለክተው የዳይኖሰሮች መጥፋት በበርካታ አመታት ውስጥ የተከሰተ ቀስ በቀስ ሂደት ነው.