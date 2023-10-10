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የናሳ ፕሮጀክት ኦሊምፐስ በ2040 በጨረቃ ላይ ቤቶችን የመገንባት አላማ አለው።

ByMampho Brescia

ጥቅምት 10, 2023
የናሳ ፕሮጀክት ኦሊምፐስ በ2040 በጨረቃ ላይ ቤቶችን የመገንባት አላማ አለው።

ናሳ በ2040 በጨረቃ ላይ ቤቶችን የመገንባት አላማ ያለው ፕሮጄክት ኦሊምፐስ የተሰኘ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ይህ ተነሳሽነት የጨረቃን ወለል ለጠፈር ተጓዦች ብቻ ሳይሆን ለሲቪሎችም ምቹ እንዲሆን ለማድረግ ያለመ ነው። ኤጀንሲው ይህን ሊሳካ የሚችለው ባለ 3D ፕሪንተርን ወደ ጨረቃ በማፈንዳት እና ልዩ የሆነ የጨረቃ ኮንክሪት በመጠቀም የመዋቅርን ንብርብር በመገንባት ነው ብሎ ያምናል።

የጨረቃ ኮንክሪት የሚሠራው ከሮክ ቺፕስ፣ ከማዕድን ቁርጥራጭ እና በጨረቃ ገጽ ላይ ከሚገኙ አቧራዎች ነው። የዚህ ፕሮጀክት አዋጭነት ጥያቄ ቢኖርም የናሳ ሳይንቲስቶች ኤጀንሲው መስፈርቶቹን ማሟላቱን ከቀጠለ ሊደረስበት እንደሚችል ይገልጻሉ።

ይህንን ራዕይ እውን ለማድረግ ናሳ በቴክኖሎጂ እና ከዩኒቨርሲቲዎች እና ከግል ኩባንያዎች ጋር በመተባበር ላይ የተመሰረተ ነው. በኦስቲን፣ ቴክሳስ ውስጥ የሚገኘው ICON ከተባለ የግንባታ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ጋር በህዋ ላይ የተመሰረተ የግንባታ አሰራርን ለመዘርጋት ተባብረዋል። ICON ከናሳ የገንዘብ ድጋፍ አግኝቷል እና ለዚህ ፕሮጀክት ተጨማሪ 60 ሚሊዮን ዶላር በቅርቡ አስታውቋል።

በአሁኑ ጊዜ በሙከራ ላይ ያለው 3D አታሚ በየካቲት 2024 ወደ ጨረቃ ይላካል። ይህ በናሳ የጨረቃ አሰሳ ዕቅዶች ውስጥ ትልቅ እድገትን ያሳያል። እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 2024፣ የአርጤምስ II ምረቃ መርሃ ግብር ተይዞለታል፣ ይህም አራት የሰው ኃይል አባላትን በጨረቃ ዙሪያ ለ10 ቀናት በረራ ያደርጋል። ይህ ተልእኮ የመጀመሪያዋን ሴት እና ይህንን ጉዞ ለማድረግ በታሪክ የመጀመሪያዋ ጥቁር ሰውን ይጨምራል።

ናሳ በህዋ ውስጥ መከፋፈልን ለመመስረት ያደረገው ቁርጠኝነት በሰው ልጅ ፍለጋ ውስጥ ወሳኝ ጊዜን ያሳያል። ኤጀንሲው ከፈጠራ አጋሮች ጋር በመተባበር እና የላቀ ቴክኖሎጂን መጠቀም ግባቸውን ለማሳካት ጠንካራ መሰረት ይፈጥርላቸዋል። ወደፊት ተግዳሮቶች ቢኖሩም፣ ናሳ ስለ መጪው የጨረቃ አወቃቀሮች እና ለመኖሪያ ምቹ የጨረቃ ወለል ስላለው ተስፋ ተስፈኛ ነው።

ምንጮች:
- ኒው ዮርክ ታይምስ
- ዕድል

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