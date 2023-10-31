Exoplanets ን ማወዳደር፡ ከምድር በላይ ህይወትን የማግኘት አዲስ አቀራረብ

ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣ የኤክሶፕላኔቶች ቁጥር በመገኘቱ፣ ከምድር በላይ ህይወት ፍለጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ አስደሳች እየሆነ መጥቷል። ትኩረቱ በዋናነት የእነዚህን ሩቅ ዓለማት የከባቢ አየር ስብጥርን በመተንተን ላይ ቢሆንም፣ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው የፕላኔቷን ከባቢ አየር ከአጎራባች ፕላኔቶች ጋር ማነፃፀር የህይወት ምልክቶችን ለመለየት የበለጠ ውጤታማ ዘዴን ይሰጣል።
በኮከብ ስርዓት ውስጥ ያሉ ፕላኔቶች ከተመሳሳይ ፍርስራሹ ዲስክ የተሠሩ ናቸው, በዚህም ምክንያት ተመሳሳይ ጥንቅሮች ይፈጥራሉ. ምንም እንኳን የተወሰኑ ሞለኪውሎች ሊሰደዱ እና በውጫዊ እና ውስጣዊ ፕላኔቶች መካከል ትንሽ ልዩነት ሊፈጥሩ ቢችሉም አጠቃላይ ስብጥር በአንጻራዊነት ወጥነት ያለው ሆኖ ይቆያል። በ arXiv ፕሪፕሪንት ሰርቨር ላይ የታተመው ጥናቱ እንደሚያመለክተው የከባቢ አየር ካርቦን ብዛትን ማነፃፀር ተስፋ ሰጪ መንገድ ሊሆን ይችላል።
ካርቦን ፣ በምድር ላይ ላለው ሕይወት መሠረታዊ ንጥረ ነገር ፣ በቀላሉ ውሃ ውስጥ ስለሚገባ በጂኦሎጂካል ቅርጾች ሊታሰር ይችላል። ስለዚህ፣ በመኖሪያ አካባቢው ውስጥ ያለ ኤክሶፕላኔት በስርአቱ ውስጥ ካሉ ተመሳሳይ ዓለማት ጋር ሲነፃፀር በከባቢ አየር ውስጥ ያለው ካርቦን በጣም ያነሰ ካሳየ የውሃ እና የኦርጋኒክ ህይወት መኖርን ሊያመለክት ይችላል።
በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ፣ ምድር፣ ቬኑስ፣ እና ማርስ ሁሉም በፀሐይ መኖሪያ ክልል ውስጥ ይወድቃሉ። ይሁን እንጂ የምድር ከባቢ አየር በዋነኛነት ናይትሮጅን እና ኦክሲጅንን ያቀፈ ሲሆን ይህም በትንሹ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ክፍልፋይ ብቻ ነው። በአንጻሩ ቬኑስ እና ማርስ በአብዛኛው በካርቦን ዳይኦክሳይድ የተዋቀረ ከባቢ አየር አላቸው። በከባቢ አየር ውስጥ ባለው የካርቦን ይዘት ውስጥ ያለው ከፍተኛ ንፅፅር ሰው ሊኖርበት የሚችል ዓለም ይለያል።
ይህንን አቀራረብ ለማሳየት ተመራማሪዎቹ ሰባት የታወቁ ፕላኔቶች ያሉት ትራፕስት-1 ኮከብ ስርዓት ላይ ያተኮሩ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ ሦስቱ በመኖሪያ ክልል ውስጥ ይገኛሉ ። ሳይንቲስቶች የመጪውን የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) አቅምን በመጠቀም በትራፕስት-1 ፕላኔቶች ውስጥ ያለውን የከባቢ አየር ካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ለማወቅ ተስፋ ያደርጋሉ። የትራፕስት አለም አስር ወይም ከዚያ በላይ ግልፅ መጓጓዣዎች የተሟጠጠ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን እንዳለው ለማወቅ በቂ መረጃ ይሰጣሉ፣ ይህም ለቀጣይ ጥናት ጠንካራ እጩ ያደርገዋል።
የተዳከመ የ CO2 ደረጃዎች ብቻ የህይወት መኖርን ዋስትና እንደማይሰጡ ልብ ሊባል ይገባል. አለቶች፣ የውቅያኖስ ቅርጾች እና የፕላኔቶች ሞገድ መቆለፍ ዝቅተኛ የከባቢ አየር ካርቦን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ቢሆንም፣ ይህ የፈጠራ አካሄድ ለተጨማሪ ምርመራ የሚገባቸው ኤክስፖፕላኔቶችን ለይቶ ማወቅ እና ከመሬት በላይ የሆነ ህይወት መኖሩን እንድናረጋግጥ ሊያደርገን ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡ ኤክሶፕላኔት ምንድን ነው?
መ: ኤክሶፕላኔት ከፀሀይ ስርአታችን ውጪ በኮከብ የምትዞር ፕላኔት ነው።
ጥ፡- የመኖሪያ አካባቢው ምንድን ነው?
መ: የመኖሪያ አካባቢ፣ የጎልድሎክስ ዞን በመባልም የሚታወቀው፣ በፕላኔታችን ላይ ፈሳሽ ውሃ እንዲኖር ሁኔታዎች ተስማሚ በሆነበት በኮከብ ዙሪያ ያለ ክልል ነው።
ጥ፡ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ምንድን ነው?
መ: የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕን ለመተካት የተዘጋጀ መጪው የጠፈር ተመልካች ነው። የ exoplanet ከባቢ አየር ትንተናን ጨምሮ አጽናፈ ሰማይን ለማጥናት በከፍተኛ ሁኔታ የተሻሻለ ችሎታ ይኖረዋል።
ጥ፡ የከባቢ አየር ካርቦን ምንድን ነው?
መ: በከባቢ አየር ውስጥ ያለው ካርቦን በፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያሉ ካርቦን የያዙ ጋዞች መኖራቸውን ያመለክታል።
ጥ: - በከባቢ አየር ውስጥ ያለው ካርቦን የሕይወትን መኖር እንዴት ሊያመለክት ይችላል?
መ፡ የተዳከመ የከባቢ አየር ካርቦን መጠን፣ በተመሳሳይ ስርአት ውስጥ ካሉ ሌሎች ፕላኔቶች ጋር ሲነጻጸር፣ ለመኖሪያ በሚመች ኤክሶፕላኔት ላይ የውሃ እና የኦርጋኒክ ህይወት መኖሩን ሊጠቁም ይችላል። ነገር ግን፣ እንደ ጂኦሎጂካል ቅርጾች እና ማዕበል መቆለፍ ያሉ ሌሎች ምክንያቶች እና ሂደቶች እንዲሁም ዝቅተኛ የከባቢ አየር ካርቦን እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።