በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በቅርቡ በተፈጠረው "የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ ተውጠዋል። ነገር ግን፣ አብዛኞቻችን ግርዶሹን ከምድር ላይ ስንመለከት፣ ኃይለኛ የአሜሪካ የአየር ሁኔታ ሳተላይት ከጠፈር የተለየ እይታን ሰጥቷል። የብሔራዊ የውቅያኖስና የከባቢ አየር አስተዳደር (NOAA) GOES-East ሳተላይት በፕላኔቷ ላይ ከ22,300 ማይል በላይ ርቀት ላይ የምታልፈውን የጨረቃ ግርዶሽ ጥላ ያዘች።
የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ በፀሐይ እና በምድር መካከል ስትያልፍ በፕላኔታችን ገጽ ላይ ጥላ ሲጥል ነው። የቅርቡ ግርዶሽ ጨረቃ ከምድር ርቃ የምትገኝበት "የፀሃይ ግርዶሽ" ነበር። ይህም ጨረቃ ትንሽ እንድትታይ እና ፀሐይን ሙሉ በሙሉ እንዳይሸፍን ያደርገዋል. በምትኩ, የሚያምር "የእሳት ቀለበት" ተፅእኖ ይፈጥራል, ይህም የኮከባችን ቀጭን ገጽታ ይታያል.
በግርዶሹ ቀጥተኛ መንገድ ላይ ላልሆኑ ሰዎች አሁንም ቢሆን ተቀባይነት ያለው የፀሐይ መመልከቻ መነጽሮችን በመጠቀም በከፊል ግርዶሹን ማየት ተችሏል። ነገር ግን፣ በአሜሪካ እና በሰሜን አሜሪካ ቀጣዩ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ ኤፕሪል 8፣ 2024 ይካሄዳል። እስከዚያ ድረስ፣ በዩኤስ ላይ ያለው ቀጣዩ አመታዊ ግርዶሽ እስከ ሰኔ 21፣ 2039 ድረስ አይከሰትም።
ሁለቱም አጠቃላይ እና ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሾች ብዙ የስነ ፈለክ ደስታን የሚፈጥሩ ልዩ ክስተቶች ናቸው። በአንጻራዊ ሁኔታ በጣም አልፎ አልፎ የሚፈጠሩ ክስተቶች ናቸው, ይህም በጣም የሚጠበቁ ያደርጋቸዋል. ስለዚህ, የሚቀጥለው ግርዶሽ ሲከሰት, በትዕይንቱ መደሰትዎን ያረጋግጡ.
ምንጮች:
- ብሔራዊ የአየር ሁኔታ አገልግሎት የታምፓ ቤይ ቢሮ
- ናሳ