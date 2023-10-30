ያልተለመደውን ይፋ ማድረግ፡ የሮቦ-ፖሊስ ውሾች መነሳት

በቅርቡ በአትላንታ የመርሴዲስ ቤንዝ ስታዲየም በተደረገ ትርኢት ላይ ለየት ያለ የአፈፃፀም ድርጊት ትኩረትን ሰረቀ። በቦስተን ዳይናሚክስ የተነደፈውን የሮቦ ፖሊስ ውሻ ቤንዚን ያግኙ። ይህ የተራቀቀ የውሻ ውሻ መሮጥ፣ ማደን አልፎ ተርፎም ተመልካቾችን በTikTok የዳንስ እለት ማስደነቅ ይችላል። ምንም እንኳን ከቤንዚ በስተጀርባ ያለው ቴክኖሎጂ ገና ጅምር ላይሆን ቢችልም እንደ ኤንኤልኤል ፋልኮንስ ጎጆ ባሉ የህዝብ መድረኮች መታየቱ የአመለካከት ለውጥን ያሳያል።
አውቶሜትድ ጠባቂዎች እንደ ውትድርና ዓለም ምልክቶች እንደ dystopian ምልክቶች የሚታዩበት ጊዜ አልፏል። እንደ FedEx እና Coca-Cola ካሉ ታዋቂ የድርጅት አጋሮች ጋር በመሆን ኩራት ወደሚወደዱ ብረት ወደተለጠፉ አጋሮች ተለውጠዋል። የዘመኑ ቴክኖሎጂ ውህደት እና ልበ ቅንነት በእነዚህ መካኒካዊ አስደናቂ ነገሮች ዙሪያ ያለውን ትረካ እንደገና አስቦታል።
በዚህ የማይመስል ገጠመኝ ተመስጦ፣ ከጨለማው የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ማዕዘናት ያልተለመዱ ታሪኮችን ፍለጋ ጀመርን። የእኛ የ“ጨለማ አድማስ” ተከታታዮቻችን ከእለት ተእለት ልምዶቻችን ባሻገር ያሉትን አስፈሪ እና ማራኪ ግዛቶችን በማብራት እንደ መብራት ያገለግላሉ።
ወደ መጀመሪያው ታሪካችን ጥልቀት ውስጥ በመግባት፣ ዴቭ ሌቪታን ከፐርማፍሮስት በታች ያለውን ቀዝቃዛ ቅዠት ገለጠ። ጆዲ ሰርራኖ በማህበራዊ ሚዲያ ወደሚመራው የትንሳኤ ዓለም ያጓጉዘናል፣ ጭራቆች ወደ ህይወት የሚመለሱበትን መንገድ ወደሚቸገሩበት። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ኤሪክ ጌለር ጠላፊዎች አርቴፊሻል ኢንተለጀንስን በመታጠቅ ከአስፈሪው ስካይኔት ጋር ተመሳሳይነት እንዲኖራቸው በማድረግ ያልተረጋጋ እውነታን አጋልጧል። እና በመጨረሻም፣ ጆን ላምበርት የሳይንሳዊ ማህበረሰቡን ትኩረት የሳቡትን አእምሮን የሚቆጣጠሩ ጥገኛ ተውሳኮችን ይፋ አድርጓል።
እነዚህ ትረካዎች ትንሽ ምቾት የሚሰማዎት ከሆነ አይጨነቁ። ወደማይታወቅው የእንቆቅልሽ ጥልቀት ብርሃን እየጣሉ እንደ የመብራት መብራቶች ያስቧቸው። እነዚህ ታሪኮች አንዳንድ ጊዜ እውነታ ከሳይንስ ልብ ወለድ እንኳን ሊበልጥ እንደሚችል ለማስታወስ ያገለግላሉ።
በየጥ:
ጥ 1፡ በመርሴዲስ ቤንዝ ስታዲየም የተደረገው ትርኢት ዓላማ ምንድን ነው?
መ1፡ የመርሴዲስ ቤንዝ ስታዲየም ትርኢት በቦስተን ዳይናሚክስ የተነደፈውን የሮቦ ፖሊስ ውሻ ቤንዚን አስተዋወቀ።
Q2: ስለ አውቶማቲክ ጠባቂዎች ግንዛቤ እንዴት ተቀየረ?
መ2፡ የቤንዚ መገኘት ከታላላቅ የድርጅት አጋሮች ጋር እንደታየው ስለ አውቶሜትድ ጠባቂዎች ግንዛቤ ወታደራዊ ዓለምን ከማስታወስ ወደ ተወዳጅ አጋሮች ተሻሽሏል።