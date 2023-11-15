የ AI ቴክኒኮች በፀሐይ ዋልታዎች ላይ አዲስ እይታዎችን ይከፍታሉ

የሳይንስ ሊቃውንት በፀሐይ ሚስጥሮች ለረጅም ጊዜ ሲደነቁ ቆይተዋል, እና አሁን ወደ ሰው ሰራሽ ኢንተለጀንስ (AI) በመዞር በፀሐይ ላይ በማይታወቁ ምሰሶዎች ላይ አዳዲስ አመለካከቶችን ለመክፈት ችለዋል. ምሰሶቹን በቀጥታ ለመመልከት ሳተላይቶችን መላክ በጣም ውድ ቢሆንም፣ ተመራማሪዎች AI በመጠቀም ምናባዊ ምልከታዎችን ለመፍጠር እና ምሰሶዎቹ ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ የተማሩ ግምቶችን በማፍለቅ ላይ ናቸው።
በዩኤስ ናሽናል ሳይንስ ፋውንዴሽን (ኤንኤስኤፍ) ብሔራዊ የከባቢ አየር ምርምር ማዕከል (NCAR) ተመራማሪ የሆኑት ቤኖይት ትሬምላይ እንዳሉት የሚገኘውን መረጃ በመጠቀም AI የ3D ተለዋዋጭ የፀሐይን ተለዋዋጭነት ለመመርመር እና ለመቅረጽ ወጪ ቆጣቢ መንገድን ይሰጣል። ይህ አዲስ ቴክኒክ የፀሐይ ጨረር እንደ ሳተላይት፣ የኃይል ፍርግርግ እና የሬድዮ ኮሙኒኬሽን ያሉ ስሜታዊ ቴክኖሎጂዎችን በምድር ላይ እንዴት እንደሚጎዳ ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
በአሁኑ ጊዜ የፀሐይ ምልከታዎች ከምድር ወገብ አካባቢ በሚገኙ ሳተላይቶች ሊታዩ በሚችሉት ነገሮች ላይ ብቻ የተገደቡ ናቸው. የታቀደው የ AI አቀራረብ የጎደለውን አገናኝ ይሞላል እና ስለ ፀሐይ ተለዋዋጭነት ያለንን ግንዛቤ ከሌሎች ከዋክብት ከምናውቀው ጋር በማገናኘት ያሻሽላል።
ይህንን ለማሳካት ትሬምሌይ እና ባልደረቦቹ የ2D ምስሎችን ወደ ውስብስብ 3D ትእይንቶች የሚቀይሩ የነርቭ ራዲያንስ መስኮችን (NeRFs) ኔትወርኮችን ተጠቅመዋል። ተመራማሪዎቹ ኔአርኤፍን ከጽንፈኛ አልትራቫዮሌት (EUV) የፀሐይ ምስሎች ጋር በማስማማት “SuNeRFs” (sun Neural Radiance Fields) ፈጥረዋል። እነዚህ በ AI የተፈጠሩ ሞዴሎች በ EUV-observing ሳተላይቶች የተቀረጹ ተከታታይ ምስሎችን በመጠቀም የፀሐይ ምሰሶዎች ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ ግምታዊ ናቸው።
የ AI ሞዴሎች ግምታዊ ሲሆኑ, ፀሐይን ለማጥናት እና የወደፊት የፀሐይ ተልእኮዎችን ለማሳወቅ በዋጋ ሊተመን የማይችል መሳሪያዎችን ያቀርባሉ. የምርምር ቡድኑ የ AI እድገቶች ሞዴሎቻቸውን ለማሻሻል እና ለሳይንሳዊ አሰሳ አዳዲስ እድሎችን ለመክፈት ስላለው እምቅ ቀና አመለካከት አላቸው።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
የፀሐይን ምሰሶዎች በቀጥታ ለመመልከት ለምን አስቸጋሪ ነው?
የፀሐይን ምሰሶዎች በቀጥታ መከታተል ፈታኝ እና ውድ ነው, ምክንያቱም ለዚሁ ዓላማ የተነደፉ ሳተላይቶችን መላክን ይጠይቃል.
እንዴት ነው AI የፀሐይ ምሰሶዎችን ለማጥናት የሚረዳው?
AI ተመራማሪዎች ቨርቹዋል ታዛቢዎችን እንዲፈጥሩ እና ያሉትን የሳተላይት መረጃዎችን በመጠቀም የፀሐይ ምሰሶዎች ምን እንደሚመስሉ በግምት እንዲያመነጩ ያስችላቸዋል። ይህ ለፀሀይ ተለዋዋጭነት እና በምድር ቴክኖሎጂዎች ላይ ስላለው ተፅእኖ ወጪ ቆጣቢ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የነርቭ የጨረር መስኮች (NeRFs) ምንድን ናቸው?
የነርቭ ጨረሮች መስኮች (NeRFs) 2D ምስሎችን ወደ ውስብስብ 3D ትዕይንቶች የሚቀይሩ የነርቭ አውታረ መረቦች ናቸው። ፀሐይን በማጥናት አውድ ውስጥ፣ ኔአርኤፍዎች በሚገኙ የሳተላይት ምልከታዎች ላይ በመመስረት የፀሐይ ምሰሶዎችን 3 ዲ አምሳያዎች ለማፍለቅ ይረዳሉ።
የፀሐይን ምሰሶዎች ለማጥናት የወሰኑ ተልእኮዎች አሉ?
በአሁኑ ጊዜ የፀሐይን ምሰሶዎች ለማጥናት የተሰጡ ተልእኮዎች የሉም። ይሁን እንጂ የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ የፀሐይ ኦርቢተር ተልእኮ ጠቃሚ የሆኑ የፀሐይ ምስሎችን ያቀርባል, ይህም በአይ-የተፈጠሩ ምሰሶዎች ሞዴሎችን ለማረጋገጥ እና ለማጣራት አስተዋፅኦ ያደርጋል.