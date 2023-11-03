የዳሰሳ ጥናት ስለ 1650 የኮሎምቦ ፍንዳታ እና ሱናሚ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ግንዛቤን አገኘ

በቅርቡ በጂኦማር ሄልምሆልትዝ የውቅያኖስ ምርምር ኪኤል ማእከል ሳይንቲስቶች ያካሄዱት ጥናት በ1650 የኮሎምቦ የውሃ ውስጥ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። የላቁ ኢሜጂንግ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ ለዚህ ክስተት መንስኤ የሆኑትን ክስተቶች ቅደም ተከተል እንደገና መገንባት ችለዋል። በፍንዳታው የተቀሰቀሰ አደገኛ ሱናሚ። እነዚህ ግኝቶች ንቁ የባህር ሰርጓጅ እሳተ ገሞራ እንቅስቃሴን ለመቆጣጠር ፕሮግራሞችን ለማዘጋጀት ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ።
በኤጂያን ባህር ውስጥ የቆሉምቦ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ በ1650 ምስክሮችን አስደንግጦ የነበረ ትዕይንት ነበር። ከዚያን ጊዜ የወጡ ዘገባዎች በውሃው ቀለም እና የሙቀት መጠን ላይ አስደናቂ ለውጥ ታይተዋል፤ የሚያብረቀርቁ ዓለቶችም መኖራቸውን ይገልጻሉ። እሳት እና መብረቅ. ፍንዳታው አውዳሚ ሱናሚ አስከትሏል፣ ማዕበል እስከ 20 ሜትር ከፍታ ላይ በመድረስ በባህር ዳርቻው ላይ ከፍተኛ ውድመት አስከትሏል።
የጥናቱ መሪ የሆኑት ዶ/ር ጄንስ ካርስተንስ የዘመናዊ ኢሜጂንግ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ታሪካዊ ክንውኖችን እንዴት መልሰው እንደገነቡ ያስረዳሉ። ቡድኑ የ3D የመሬት መንቀጥቀጥ ዘዴዎችን በመጠቀም የውሃ ውስጥ እሳተ ገሞራውን ዝርዝር ምስል ለመፍጠር የተጠቀመ ሲሆን ይህም የመሬት መንሸራተት ተከትሎ የተከሰተው ፍንዳታ የሱናሚው መንስኤ መሆኑን ገልጿል። ተመራማሪዎቹ የታሪካዊ የዓይን እማኞችን ዘገባዎች ከኮምፒዩተር ማስመሰያዎች ጋር በማነፃፀር የእነዚህ ሁለት ክስተቶች ጥምረት ከታየው ውድመት ጋር የተጣጣመ መሆኑን አረጋግጠዋል።
ጥናቱ ያለፈውን ግንዛቤን ብቻ ሳይሆን የወደፊት የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴን ለመከታተል እና ለመተንበይ ጠቃሚ እውቀት ይሰጣል። ሳይንቲስቶች ካለፉት ፍንዳታዎች እና ሱናሚዎች በስተጀርባ ያሉትን ዘዴዎች በመረዳት የተሻሻሉ የክትትል ፕሮግራሞችን እና ምናልባትም የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓቶችን ማዘጋጀት ይችላሉ። ይህ ጥናት እንደ SANTORY ፕሮጄክት በፕሮፌሰር ዶ/ር ፓራስኬቪ ኖሚኮው በሚመራው የባህር ሰርጓጅ እሳተ ገሞራዎች ውስጥ የእሳተ ገሞራ አለመረጋጋትን ለመከታተል ለመሳሰሉት ቀጣይ ጥረቶች አስተዋፅኦ ያደርጋል።
በዚህ ጥናት ውስጥ የ3D የባህር ነጸብራቅ ሴይስሚክስ አጠቃቀም ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ይህ የጂኦፊዚካል ቴክኒክ ከባህር ወለል በታች ያሉ የጂኦሎጂካል ንጣፎችን የሚያራግፉ የድምፅ ሞገዶችን ይጠቀማል፣ ይህም ሳይንቲስቶች ዘርዘር ያሉ አቋራጭ መገለጫዎችን እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል። ከምርምር መርከብ ጀርባ የሚጎተቱትን በርካታ የመለኪያ ኬብሎች በመጠቀም፣ የመሬት መንቀጥቀጥ (seismic volume) በመባል የሚታወቀው ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ምስል መገንባት ይቻላል።
በእነዚህ የኢሜጂንግ ቴክኖሎጂ እድገቶች እና ስለ ባህር ሰርጓጅ እሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ያለን ግንዛቤ እያደገ በመምጣቱ ከእነዚህ የተፈጥሮ ክስተቶች ጋር ተያይዘው የሚመጡትን አደጋዎች ለመቆጣጠር እና ለመቅረፍ በተሻለ ሁኔታ ዝግጁ ነን። በኮሎምቦ ፍንዳታ ላይ የተደረገው ጥናት ግኝቶች የእሳተ ገሞራዎችን አስደናቂ ኃይል እና ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተፅእኖ ለማጥናት እና ለመዘጋጀት አስፈላጊነት ለማስታወስ ያገለግላሉ።
በየጥ
ጥ፡ ተመራማሪዎቹ የ1650 የኮሎምቦ ፍንዳታ ክስተቶችን እንዴት መልሰው ገነቡ?
መ፡ ተመራማሪዎቹ የቆሎምቦ እሳተ ገሞራ የውሃ ውስጥ እሳተ ገሞራ ዝርዝር ምስል ለመፍጠር ዘመናዊ ኢሜጂንግ ቴክኖሎጂን በተለይም 3D ሴይስሚክ ዘዴዎችን ተጠቅመዋል። ታሪካዊ የአይን ምስክሮችን ከኮምፒዩተር ማስመሰያዎች ጋር በማነፃፀር ወደ ፍንዳታ እና ተከታይ ሱናሚ ያደረሱትን ክስተቶች ቅደም ተከተል እንደገና መገንባት ችለዋል።
ጥ፡ በኮሎምቦ ፍንዳታ የተቀሰቀሰው ሱናሚ ምን አመጣው?
መልስ፡ ተመራማሪዎቹ የመሬት መንሸራተት ተከትሎ በተፈጠረ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ምክንያት ሱናሚውን እንዳስከተለ ተመራማሪዎቹ ደርሰውበታል። ይህ ድምዳሜ ላይ የደረሰው ታሪካዊ የአይን እማኞችን ዘገባዎች ከኮምፒዩተር ማስመሰያዎች ጋር በማነፃፀር እና የተስተዋለውን ውድመት ከነዚህ ሁለት ክስተቶች ጋር በማጣመር ነው።
ጥ፡ እነዚህ ግኝቶች የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴን ለመቆጣጠር እንዴት ሊረዱ ይችላሉ?
መ: የ 1650 Kolumbo ፍንዳታ በማጥናት የተገኘው ግንዛቤ የክትትል ፕሮግራሞችን እና ምናልባትም የነቃ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴን የቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ስርዓቶችን ለማዳበር አስተዋፅኦ ያደርጋል። ካለፉት ፍንዳታዎች እና ሱናሚዎች በስተጀርባ ያሉትን ዘዴዎች መረዳት ሳይንቲስቶች ወደፊት ከእሳተ ገሞራ ክስተቶች ጋር ተያይዘው የሚመጡትን አደጋዎች በተሻለ ሁኔታ እንዲተነብዩ እና እንዲቀንስ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ 3D የባህር ነጸብራቅ ሴይስሚክስ ምንድን ነው?
መ: 3D የባህር ነጸብራቅ ሴይስሚክስ ከባህር ወለል በታች ያሉ የጂኦሎጂካል መዋቅሮችን ዝርዝር ምስሎችን ለመፍጠር የድምፅ ሞገዶችን የሚጠቀም ጂኦፊዚካል ቴክኒክ ነው። ሳይንቲስቶች በእነዚህ ንብርብሮች ላይ የድምፅ ሞገዶችን በማንሳት እና ነጸብራቆችን በመተንተን የሴይስሚክ ጥራዞች በመባል የሚታወቁትን ባለ ሶስት አቅጣጫዊ መገለጫዎችን መገንባት ይችላሉ ይህም በውሃ ውስጥ ያሉ እሳተ ገሞራዎችን የጂኦሎጂካል ገፅታዎች እና ታሪክን በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።