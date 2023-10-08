የናሳ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር የአስትሮይድ ናሙናዎችን ጥሎ ቀጣይ ተልእኮ ጀመረ።

OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ውድ የሆኑትን የድንጋይ እና የአቧራ ናሙናዎችን ከአስትሮይድ ቤንኑ ወደ ምድር በረሃ በዩታ በተሳካ ሁኔታ አቅርቧል። ለናሙናዎቹ ሲሰናበተው የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ ሌላ አስትሮይድ ሲሄድ የመመለሻ ካፕሱሉን ምስል አነሳ። ናሳ ከጠፈር መንኮራኩሩ ከተለቀቀ በኋላ በTAGCAMS NavCam 1 የተወሰደውን የካፕሱሉን በምድር ከባቢ አየር ውስጥ የሚወርድ ጥቁር እና ነጭ ቅደም ተከተል አውጥቷል።
በናሳ የተሰራው የምስሎች ቅደም ተከተል የካፕሱሉን ዝርዝር እና የሚለቀቀውን ፍርስራሹን ደመና የሚያጎላ ሲሆን የምድርን እና የተበታተነውን የፀሐይ ብርሃን እይታ ይቀንሳል። ከመውጣቱ ጥቂት ቀደም ብሎ በተነሳው ፎቶ ላይ፣ የናሙና መመለሻ ካፕሱል በጠፈር መንኮራኩሩ የመሳሪያ ወለል ላይ ተያይዟል። ነገር ግን፣ በሚቀጥለው ምስል፣ ካፕሱሉ በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ካደረገው ጉዞ ሙሉ በሙሉ የተቃጠለ ይመስላል፣ ይህም በፓራሹት የታገዘ የተሳካ ማረፊያ መሆኑን ያሳያል።
የOSIRIS-REx ተልእኮ በ2016 ተጀምሮ በ2018 አስትሮይድ ቤንኑ ላይ ደርሷል።ሁለት አመት በጠፈር ላይ ያለውን ቋጥኝ በመመልከት እና በጥቅምት 2020 ላይ ናሙና ከሰበሰበ በኋላ መንኮራኩሩ ወደ ቤኑ ተሰናብቶ ወደ ምድር የመመለስ ጉዞ ጀመረ። በቅርቡ የተደረገው የናሙና ጣሳ መገንጠል ከቤንኑ ያልተጠበቀ የተትረፈረፈ ፍርስራሹን አሳይቷል፣ ይህም OSIRIS-REx ከመጀመሪያው ከተጠበቀው በላይ እንደሰበሰበ ይጠቁማል።
ናሙናዎቹ በሳይንስ ሊቃውንት እየተተነተኑ ቢሆንም፣ መንኮራኩሩ ራሱ ወደ ቀጣዩ ተልእኮው እየጀመረ ነው። አሁን አስትሮይድ አፖፊስን ለማሰስ ተዘጋጅቷል፣ ይህም ተልዕኮውን OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer) ተብሎ እንዲሰየም አድርጓል። ይህ የቀጠለው የአስትሮይድ አሰሳ ስለ እነዚህ የሰማይ አካላት አመጣጥ እና ስብጥር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ ይህም ስለ ፀሀይ ስርአት ያለንን ግንዛቤ ይጨምራል።
ምንጮች:
- ናሳ / Goddard / የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ / Lockheed ማርቲን
- ናሳ / ኪጋን ባርበር