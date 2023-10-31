የምድርን ውሃ ማግኘት፡ ከ SWOT ሳተላይት ታይቶ የማይታወቅ እይታዎች

በዲሴምበር 2022 የተወነጨፈው የ Surface Water and Ocean Topography (SWOT) ሳተላይት በፕላኔታችን ገጽ ላይ የሚገኙትን ሁሉንም የውሃ ከፍታዎች በተመለከተ አጠቃላይ መረጃ በማቅረብ ስለ ምድር የውሃ አካላት ያለንን ግንዛቤ አብዮታል። ይህ መሬት ላይ የወደቀችው ሳተላይት ስለ ውቅያኖሶች፣ ሀይቆች እና ወንዞች ወደር የለሽ እይታዎችን አቅርቧል፣ ይህም ስለ ውቅያኖስ ሞገድ እና የአየር ንብረት ለውጥ ተፅእኖ ወሳኝ ግንዛቤዎችን አብርቷል።
በጁላይ 21 እና ኦገስት 26፣ 16 መካከል በተጠናቀቀው የመጀመሪያው የ2023-ቀን የሳይንስ ምህዋር፣ SWOT የአለም የባህር ላይ ከፍታዎችን የሚያሳይ አስደናቂ መረጃ ወስዷል። እነዚህ ምስላዊ እይታዎች የባህር ወለል ከፍታ ልዩነት አላቸው፣ ከቀይ እና ብርቱካንማ ጋር ከአለምአቀፍ አማካኝ ጋር ሲነፃፀሩ ከፍ ያለ የውቅያኖስ ከፍታን ያመለክታሉ፣ ሰማያዊ ደግሞ ዝቅተኛ ከፍታዎችን ይወክላል። እነዚህ ልዩነቶች እንደ የባህረ ሰላጤ ዥረት ወይም የኩሮሺዮ ጅረት ያሉ የውቅያኖስ ሞገዶችን የሚያጎሉ ብቻ ሳይሆን በአንፃራዊነት ሞቃታማ ውሃ ያላቸውን ክልሎች ያሳያሉ፣ ለምሳሌ የኢኳቶሪያል ፓስፊክ ውቅያኖስ ምስራቃዊ ክፍል በኤልኒኖ ክስተቶች።
በ SWOT ላይ ያለው ቁልፍ መሳሪያ፣ የKa-band Radar Interferometer (KaRIN)፣ እነዚህን መለኪያዎች በመሰብሰብ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። በሁለት አንቴናዎች የታጠቀው በ33 ጫማ ልዩነት ውስጥ ያለው ካሪን የራዳር ምት ከውሃው ወለል ላይ በማውጣት ሉሉን በሚዞርበት ጊዜ ትክክለኛ የገጽታ ቁመት መረጃን ይይዛል።
በደቡባዊ ካሊፎርኒያ በሚገኘው የናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ የ SWOT ፕሮጀክት ሥራ አስኪያጅ ፓራግ ቫዝ “SWOT በዓለም ዙሪያ በባህር ደረጃዎች ላይ እየሰጠ ያለው ዝርዝር ሁኔታ በጣም አስደናቂ ነው” ብለዋል ። "ይህ መረጃ በአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖዎች ላይ ያለንን ምርምር ወደፊት ይገፋል እና በዓለም ዙሪያ ያሉ ማህበረሰቦች ለሞቃታማ ዓለም ለመዘጋጀት ይረዳሉ."
SWOT የክዋኔ ደረጃውን እንደቀጠለ፣ ለምርምር እና ለሌሎች ዓላማዎች አስፈላጊ የሆኑ ወሳኝ መረጃዎችን ማሰባሰብ ይቀጥላል። ናሳ ከፈረንሳይ የጠፈር ኤጀንሲ CNES፣የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ እና ከዩኬ የጠፈር ኤጀንሲ ጋር በመተባበር አስደናቂ ሳተላይት በማምጠቅ ስለ ምድር የውሃ አካላት እና ለአየር ንብረት ለውጥ ለሚያደርጉት ምላሽ ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
በየጥ
SWOT ምን ማለት ነው?
SWOT የሚያመለክተው Surface Water እና Ocean Topography ነው።
የ SWOT ሳተላይት ዓላማ ምንድን ነው?
SWOT ሳተላይት አላማው ስለ ፕላኔታችን ውቅያኖሶች፣ ሀይቆች እና ወንዞች ወደር የለሽ ግንዛቤዎችን በመስጠት በመሬት ላይ ባሉ ሁሉም የውሃ ከፍታ ላይ አጠቃላይ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ነው።
በባሕር ወለል ከፍታ እይታዎች ውስጥ ያለው የቀለም መርሃ ግብር ምንን ይወክላል?
በባሕር ወለል ከፍታ እይታዎች ውስጥ፣ ቀይ እና ብርቱካንማ የውቅያኖስ ቁመቶችን ከዓለም አቀፉ አማካኝ የባህር ወለል ከፍታ ከፍ ብለው ያመለክታሉ፣ ሰማያዊ ደግሞ ዝቅተኛ ከፍታዎችን ይወክላል።
የ Ka-band Radar Interferometer (KaRIN) መሣሪያ እንዴት ነው የሚሰራው?
በ SWOT ላይ ያለው የካሪን መሳሪያ የራዳር ምት ከውሃው ወለል ላይ ይወጣል፣ ይህም ሳተላይቱ ሉሉን በሚዞርበት ጊዜ ትክክለኛ የገጽታ ቁመት መለኪያዎችን ይሰበስባል።
ለ SWOT ሳተላይት ምጥቀት አስተዋጽኦ ያደረገው ማን ነው?
SWOT ሳተላይት በናሳ፣ በፈረንሳይ የጠፈር ኤጀንሲ CNES፣ በካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ እና በዩኬ የጠፈር ኤጀንሲ መካከል የትብብር ጥረት ነው።