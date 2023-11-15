Meteor በዊንዘር እና በዲትሮይት ላይ ሰማይን ያበራል።

አስደናቂ እይታ በማክሰኞ ምሽት በዊንሶር፣ ኦንታሪዮ እና ዲትሮይት፣ ሚቺጋን የሌሊቱን ሰማይ አበራ። በኦንታሪዮ፣ ሚቺጋን እና ኦሃዮ ክፍሎች ያሉ ተመልካቾችን የሚማርክ ሜትሮ ከአድማስ በላይ ዘረጋ። ክስተቱ የሰሜን ምእራብ ሰማይን በሚያስደንቅ የብርሃን ትዕይንት ሲሳል ድንጋጤን እና መደነቅን ፈጠረ።
እንደ አሜሪካን ሜትሮ ሶሳይቲ ዘገባ ከሆነ በህዳር 30 ቀን 7 ከቀኑ 40፡14 ሰዓት አካባቢ ሰማይን ያደመቀውን የእሳት ኳስ አስመልክቶ ከ2023 በላይ ሪፖርቶች ደርሰዋል። ምስክሮቹ በትዕይንቱ ተደንቀው ሌሎች እንዲመለከቱት የሰለስቲያል ክስተትን ዘግቧል።
በዊንድሶሪትዶትካ የአየር ሁኔታ ካሜራ የተቀረጹ ቪዲዮዎች የሜትሮውን አስደናቂ ጉዞ አሳይተዋል። ዳውንታውን ዊንዘር ውስጥ ወደ ሰሜን ትይዩ ካለው ካሜራ የተቀረፀው ቀረጻ በከተማይቱ ዙሪያ ሰፊ የጭራ እሽቅድምድም ያለው ደማቅ ሰማያዊ-አረንጓዴ ሜትሮ አሳይቷል። ሰማያዊው ተቅበዝባዥ ከእይታ ከመጥፋቱ በፊት በሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ሰማዩን ሲያልፍ ተመልካቾችን አስደነቀ።
በሌሊት ሰማይ ላይ የሚርመሰመሱ የሜትሮዎች እይታ የማወቅ ጉጉት እና አስደናቂ ስሜት ቢፈጥርም፣ ከእንደዚህ አይነት ክስተቶች በስተጀርባ ያለው ሳይንሳዊ ማብራሪያ የአጽናፈ ዓለማችንን ድንቅ ነገሮች ማስተዋልን ይሰጣል። ናሳ ሜትሮዎችን በመሬት ከባቢ አየር ውስጥ የሚወድቁ በፕላኔቶች መካከል ያሉ ትንንሽ ቁስ አካላትን ይገልፃል፣ በግጭት ምክንያት ብርሃን ይሆናሉ። እነዚህ ነገሮች በጠፈር ውስጥ ሲጎዱ፣ ሜትሮሮይድ ተብለው ይጠራሉ ። ወደ ከባቢአችን ገብተው ሰማዩን ካሻገሩ በኋላ ዓይኖቻችንን እና ምናባችንን የሚማርኩ የሚያብረቀርቁ መንገዶችን በመፍጠር ሜትሮስ በመባል ይታወቃሉ።
እንደ ሜትሮ ሻወር ያሉ የሰማይ ዝግጅቶች ታላቅነት የኮስሞስን ስፋት እና ውበት ለማስታወስ ያገለግላል። በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ያለንን ቦታ እንድናሰላስል እና ከቤታችን ፕላኔታችን ባሻገር ስላሉት እንቆቅልሾች ያለንን ጉጉት እንድንጨምር ያነሳሳናል። ይህ አስደናቂ የሜትሮ እይታ ለበለጠ ፍለጋ እና በዙሪያችን ያሉትን ድንቆች አድናቆት እንደ ማበረታቻ ያገልግል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ሜትሮ ምንድን ነው?
ሜትዮር ወደ ምድር ከባቢ አየር ውስጥ ገብታ የምትቃጠለው ትንሽ የሰማይ አካል ሲሆን ይህም በሰማይ ውስጥ ሲዘዋወር ደማቅ ብርሃን ይፈጥራል።
ሜትሮዎች ለምን ያበራሉ?
በሜትሮ እና በመሬት ከባቢ አየር መካከል በሚፈጠረው ግጭት በሚፈጠረው ኃይለኛ ሙቀት ሜትሮዎች ያበራሉ። ይህ ሙቀት ሜትሮው እንዲበራ ያደርገዋል፣ ይህም የምንመለከተውን የብርሃን መንገድ ይፈጥራል።
ሜትሮዎች አደገኛ ናቸው?
በመሬት ከባቢ አየር ውስጥ ሙሉ በሙሉ ሲበላሹ እና ሲቃጠሉ ሜቲዎሮች በአጠቃላይ ምንም ጉዳት የላቸውም። ነገር ግን፣ አልፎ አልፎ፣ ትላልቅ ሜትሮሮዶች በከባቢ አየር ውስጥ በመግባት ወደ ምድር ገጽ ላይ ሊደርሱ ይችላሉ፣ ይህም የአካባቢ ጉዳት ያስከትላል።