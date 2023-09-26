ረጅም ዕድሜ ምርምር ውስጥ እድገቶች

በቅርብ ዓመታት ውስጥ ሳይንቲስቶች ለረጅም ጊዜ የመቆየት መስክ ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል. ተመራማሪዎች የእርጅናን ሂደት ለመረዳት እና የእርጅናን ሂደት ለመቀነስ የሚያስችሉ መንገዶችን ለማግኘት ያለመታከት ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። ከፍተኛ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ አርታኢ ጄፍሪ ካር ከ1990ዎቹ ጀምሮ በዘ ኢኮኖሚስት ውስጥ ስለዚህ ጉዳይ ሲጽፍ ቆይቷል።
በረጅም ዕድሜ ምርምር ውስጥ አንድ ተስፋ ሰጪ ልማት በቴሎሜር ጥናት ላይ ያተኩራል። ቴሎሜሬስ በክሮሞሶምች ጫፍ ላይ ያሉ ህዋሶች ሲከፋፈሉ የሚያሳጥሩ መከላከያ ክዳን ናቸው። ቴሎሜሮች እያጠረ ሲሄዱ ሴሎች ያረጁ እና በመጨረሻ ይሞታሉ። ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች ቴሎሜሬዝ የተባሉ ኢንዛይሞችን አግኝተዋል ቴሎሜሬስን መልሶ መገንባት ይህም የእርጅናን ሂደት ሊቀይር ይችላል. ይህ ግኝት የሰውን ዕድሜ ለማራዘም ትልቅ ተስፋ አለው።
በረጅም ጊዜ ምርምር ውስጥ ሌላው ትኩረት የሚሰጠው ቦታ የካሎሪክ ገደብ ነው. ጥናቶች እንደሚያሳዩት የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ሳይኖር የካሎሪ መጠን መቀነስ የህይወት ዘመንን ይጨምራል። ይህ ክስተት ሴሉላር ሂደቶችን በመቆጣጠር ውስጥ ከሚሳተፉ የፕሮቲን ቡድን የሰርቱይንስ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ ነው ተብሎ ይታመናል። ተመራማሪዎች ከፍተኛ የአመጋገብ ለውጥ ሳያስፈልግ የካሎሪክ ገደብ ጥቅም ላይ የሚውሉባቸውን መንገዶች እየፈለጉ ነው።
በተጨማሪም በጄኔቲክ ምህንድስና ውስጥ የተደረጉ እድገቶች ሳይንቲስቶች የስነ ፍጥረትን ዲ ኤን ኤ እንዲያስተካክሉ እና ለእርጅና አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የዘረመል ምክንያቶችን እንዲያስወግዱ አስችሏቸዋል። የጂን ህክምና ከእድሜ ጋር የተዛመዱ በሽታዎችን ለማከም ብቻ ሳይሆን የእርጅና ሂደቱንም የመቀነስ አቅም አለው። ተመራማሪዎች ከእርጅና ጋር የተያያዙ የተወሰኑ ጂኖችን ለማነጣጠር ደህንነቱ የተጠበቀ እና ውጤታማ የጂን አርትዖት ዘዴዎችን በማዘጋጀት ላይ ናቸው።
በማጠቃለያው የረዥም ጊዜ ምርምር መስክ በቅርብ ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ እድገት አሳይቷል. ከቴሎሜር እድሳት ጀምሮ እስከ የካሎሪክ ገደብ እና የጄኔቲክ አርትዖት ጥናት ድረስ ሳይንቲስቶች የእርጅና ሚስጥሮችን እየፈቱ ነው። እርጅናን ሙሉ በሙሉ ለማርገብ የሚያስችል ተግባራዊ መፍትሄ ገና ሊታወቅ ባይቻልም፣ እነዚህ እድገቶች ለወደፊቱ ጤናማ እና ረጅም ህይወት ተስፋ ይሰጣሉ።
ምንጮች:
- ኢኮኖሚስት: ጄፍሪ ካር ስለ ረጅም ዕድሜ ምርምር.