አይሪ ኦዲዮ፡ ናሳ የጥቁር ሆልን ድምጽ ያሳያል

ናሳ የጥቁር ቀዳዳውን አስጨናቂ ድምጽ የሚይዝ የድምጽ ቅጂ አውጥቷል። በቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ ከተሰበሰበ መረጃ የተወሰደው ቀረጻ የእነዚህን የሰማይ አካላት ሚስጥራዊ እና አስደናቂ አለም ፍንጭ ይሰጣል።
የሳይንስ ሊቃውንት በጥቁር ጉድጓዶች ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሲሳቡ ቆይተዋል, በህዋ ውስጥ በጣም ኃይለኛ የስበት ኃይል ያላቸው ክልሎች ምንም ነገር, ብርሃንም ቢሆን, ሊያመልጡ አይችሉም. በሰው ዓይን የማይታዩ ሲሆኑ፣ ኤክስሬይን ጨምሮ የተለያዩ የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮችን ሊያመነጩ ይችላሉ።
በቀረጻው ውስጥ እንደተያዘው የጥቁር ጉድጓድ ድምፅ ጥልቅ፣ ዝቅተኛ-ከፍ ያለ ማስታወሻ ነው። ከሳይንሳዊ ልብወለድ ፊልም ማጀቢያ ሙዚቃን የሚያስታውስ ዘግናኝ እና አሳፋሪ ድምጽ ተብሎ ተገልጿል:: የድምፁ ዝቅተኛ ድግግሞሽ ጥቁር ቀዳዳዎች እጅግ በጣም ግዙፍ እና የታመቁ ነገሮች በመሆናቸው በአካባቢው የቦታ-ጊዜ ንዝረትን ስለሚፈጥሩ ነው.
ይህ ግኝት ጠቃሚ ነው, ምክንያቱም የሳይንስ ሊቃውንት የጥቁር ጉድጓዶችን ባህሪ ለማጥናት እና ለመረዳት አዲስ መንገድ ያቀርባል. የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሚያወጡትን ድምጽ በማዳመጥ ስለ አወቃቀራቸው፣ ተለዋዋጭነታቸው እና ከአካባቢያቸው ጋር ስላለው ግንኙነት ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ። ጥቁር ቀዳዳዎችን "ለመስማት" እና ንብረታቸውን በሌላ መንገድ ለማጥናት ያስችላቸዋል.
ቀረጻውን የቻለው በቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ ሲሆን በተለይ ከህዋ ላይ የራጅ ጨረሮችን ለመለየት እና ለማጥናት ታስቦ ነው። ከሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ እና ከስፒትዘር የጠፈር ቴሌስኮፕ ጎን ለጎን ከናሳ ታላላቅ ታዛቢዎች አንዱ ነው። ከጥቁር ጉድጓዶች የሚወጣውን የኤክስሬይ ልቀትን በመተንተን የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በእነዚህ እንቆቅልሽ ነገሮች አቅራቢያ ስለሚከናወኑ አካላዊ ሂደቶች ጠቃሚ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ።
በማጠቃለያው የናሳ የጥቁር ጉድጓድ የድምፅ ቅጂ መውጣቱ የእነዚህን ግዙፍ ግዙፍ ሰዎች ድብቅ ዓለም ልዩ እና ማራኪ ግንዛቤን ይሰጣል። የጥቁር ጉድጓዶችን ተፈጥሮ ለማጥናት እና ለመረዳት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ለሚሄደው የአጽናፈ ሰማይ እውቀት አስተዋፅኦ ያደርጋል።
ትርጓሜዎች
– ብላክ ሆል፡- በህዋ ላይ ያለ ክልል ከብርሃንም ቢሆን ምንም የማያመልጠው እጅግ ጠንካራ የስበት ሃይሎች ያሉት።
– ቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ፡- የሕዋ ቴሌስኮፕ በተለይ ከህዋ ላይ ራጅን ለመለየት እና ለማጥናት የተነደፈ ነው።
– ኤክስ ሬይ፡- ከፍተኛ ኃይል ያለው እና ከሚታየው ብርሃን አጭር የሞገድ ርዝመት ያለው የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረር አይነት።
ምንጭ፡ CNN (ምንጭ መጣጥፍ URL አይሰጥም)