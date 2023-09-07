በዩክሬን ውስጥ በጦርነት በተጎዱ ታካሚዎች ውስጥ የአንቲባዮቲክ መቋቋም አስደንጋጭ ደረጃዎች ተገኝተዋል

ተመራማሪዎች በዩክሬን ውስጥ በጦርነት ከተጎዱ ታካሚዎች በባክቴሪያ ውስጥ ያለውን አንቲባዮቲክ የመቋቋም ደረጃን በተመለከተ አግኝተዋል. በስዊድን ሉንድ ዩኒቨርሲቲ ከዩክሬን የማይክሮባዮሎጂስቶች ጋር በመተባበር ያካሄደው ጥናት ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የመከላከያ ደረጃዎች በተለይም በ Klebsiella pneumoniae ባክቴሪያ ውስጥ ተገኝቷል። ይህን አሳሳቢ ችግር ለመፍታት ዓለም አቀፍ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ አሳስቧል።
በላንሴት ተላላፊ በሽታዎች ላይ የታተመው ጥናቱ በጦርነቱ ቆስለው በሆስፒታል ውስጥ በሚታከሙ ታካሚዎች ላይ የባክቴሪያ መቋቋምን ተንትኗል። ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት ብዙ ሕመምተኞች በሚያስደንቅ ሁኔታ ከፍተኛ የመቋቋም ችሎታ ያላቸው ባክቴሪያዎች ነበሯቸው። የሉንድ ዩኒቨርሲቲ የክሊኒካል ባክቴሪዮሎጂ ባለሙያ ፕሮፌሰር ክርስቲያን ሪስቤክ እንዲህ ዓይነቱን ከፍተኛ የመቋቋም አቅም ያላቸው ተህዋሲያን ማግኘታቸው እንዳስገረማቸው ገልጸዋል። የሁኔታውን አጣዳፊነት እና በዩክሬን ውስጥ እርዳታ እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥቷል.
ጦርነቱ በሰው ልጆች ላይ ከፍተኛ ስቃይ ከማስከተሉም በላይ የመቋቋም ችሎታ ያላቸውን ተህዋሲያን ለመቋቋምም ጭምር ነበር። በሆስፒታሎች ውስጥ ያሉት የተጨናነቁ ክፍሎች እና የወደሙ መሰረተ ልማቶች ለታካሚዎች በሕክምናቸው ወቅት ኢንፌክሽን እንዲይዙ አስተዋፅዖ አድርገዋል። ከ141 የጦርነት ሰለባዎች ናሙናዎች የተሰበሰቡ ሲሆን ከነዚህም መካከል ጉዳት የደረሰባቸው ጎልማሶች እና የሳንባ ምች ያለባቸው ጨቅላ ህጻናትን ጨምሮ። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት በርካታ ግራም-አሉታዊ ባክቴሪያዎች በገበያ ላይ ገና የማይገኙትን ጨምሮ በተለምዶ ጥቅም ላይ የዋሉ አንቲባዮቲኮችን የመቋቋም ችሎታ አሳይተዋል። በተጨማሪም፣ ወደ 10% የሚጠጉ ናሙናዎች ኮሊስቲን የመቋቋም አቅም ያላቸው ባክቴሪያዎች ይዘዋል፣ ሌላው ቀርቶ “የመጨረሻው ሪዞርት” አንቲባዮቲክ ነው።
ክርስቲያን ሪስቤክ ጤናማ የበሽታ መቋቋም ስርዓት ባለባቸው ሰዎች ላይ እንኳን በሽታ ሊያስከትሉ ስለሚችሉት Klebsiella pneumoniae ባክቴሪያ ስላለው ተቃውሞ አሳስቧቸዋል። በዚህ ጥናት የታየው የተቃውሞ መጠን ከዚህ በፊት ከታዩት ሁሉ ብልጫ እንዳለው ጠቁመው 6% ናሙናዎች ሁሉንም አንቲባዮቲኮች የሚቋቋሙ ባክቴሪያዎችን እንደያዙ ጠቁመዋል። ራይስቤክ ይህንን ቀጣይ ሁኔታ ለመቋቋም ዩክሬንን መርዳት አስፈላጊ መሆኑን አሳስበዋል ፣ ተህዋሲያን የሚቋቋሙ ባክቴሪያዎችን የበለጠ ስርጭት ለመከላከል እና መላውን የአውሮፓ ክልል ለመጠበቅ።
ማጣቀሻ:
- "በከፍተኛ መድሃኒት የሚቋቋሙ ግራም-አሉታዊ የባክቴሪያ ኢንፌክሽኖች በዩክሬን ውስጥ በጦርነት ሰለባዎች ውስጥ ፣ 2022" - ኦስካር ጁንግኩዊስት ፣ ኦሌክሳንደር ናዛርቹክ ፣ ጉናር ካህልሜትር ፣ ቪጂት አንድሪስ ፣ ታሊያ ኮይትታን ፣ ሊሳ ዋሰርስትሮም ፣ ዲሚትሮ ዲሚትሪዬቭ ፣ ናዲያቢ ፎሚና ፣ ቪራቱክ ቤርቱክ እና ክርስቲያን Riesbeck - የላንሴት ተላላፊ በሽታዎች.