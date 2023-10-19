ለኦሪዮኒድስ ሜትሮ ሻወር ይዘጋጁ

በኦንታሪዮ ውስጥ ያሉ አማተር የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በዚህ ቅዳሜና እሁድ የኦሪዮኒድስ የሚቲዎር ሻወርን ጫፍ በጉጉት እየጠበቁ ናቸው። በደማቅ የእሳት ኳሶችን ጨምሮ በሰአት እስከ 20 ሜትሮዎች ሲኖሩት አስደናቂ ክስተት ሆኖ ተዘጋጅቷል። የሜትሮር ሻወር የሚመረተው በኮሜት ሃሌይ በአቧራ ጥራጥሬ ሲሆን በጥቅምት እና ህዳር በየዓመቱ ይታያል። ይሁን እንጂ በዚህ ዓመት ከጥቅምት 21 እስከ ጥቅምት 22 ባለው የሌሊት ሰዓታት ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደሚደርስ ይጠበቃል.
የሜትሮር ሻወርን በጨረፍታ ለማየት ቅዳሜ ከቀኑ 10፡30 አካባቢ መመልከት እንዲጀምር ይመከራል፣ ኦሪዮን ህብረ ከዋክብት ምስራቃዊ አድማሱን ካፀዱ። ጨረቃ ታይነትን ሊያደናቅፍ ይችላል፣ ነገር ግን ለማረፍ ፍቃደኛ ከሆናችሁ፣ ጨረቃ እስክትጠልቅ እሁድ ጠዋት 1፡15 ሰዓት ድረስ መጠበቅ የተሻለ የእይታ ሁኔታዎችን ይሰጣል።
ምንም እንኳን የኦሪዮኒድስ ሜትሮ ሻወር አማካይ ተደርጎ ቢወሰድም፣ አሁንም ማራኪ እይታዎችን እንደሚስብ ቃል ገብቷል። የጓሮ አስትሮኖመር ባለሙያ በመባል የሚታወቀው ጋሪ ቦይል እንደሚጠቁመው በሰማይ ላይ ካለው ጨረቃ ጋር እንኳን በጣም አስደናቂ የሆኑ አንዳንድ ደማቅ የእሳት ኳሶች ሊኖሩ ይችላሉ።
የሜትሮ ሻወር ምስሎችን ለማንሳት ፍላጎት ላላቸው ከከተማ መብራቶች ርቆ ጨለማ ቦታ ማግኘት አስፈላጊ ነው። የDSLR ካሜራን በትሪፖድ ላይ በኬብል መለቀቅ ማዋቀር እና ከ20 እስከ 30 ሰከንድ መጋለጥን መጠቀም በእይታ መስክዎ ውስጥ የሆነ ነገር የመያዝ እድልን ይጨምራል።
ከሜትሮ ሻወር በተጨማሪ ኮከብ ቆጣሪዎች ሳተርን ፣ጁፒተር እና ቬኑስ የተባሉትን ፕላኔቶች እንዲሁም የክረምቱን ሚልኪ ዌይ ለማየት እድሉ ይኖራቸዋል። የአይፎን ኮከብ እይታ መተግበሪያን ስካይ መመሪያን መጠቀም የሚያዩትን ለማረጋገጥ ይረዳል።
በቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ የሚደሰቱ ከሆነ የጌሚኒድስ ሜትሮ ሻወር ሌላ በጉጉት የሚጠበቅ ክስተት ነው። ከጌሚኒ ህብረ ከዋክብት የሚፈነጥቀው ከዲሴምበር 14 እስከ ታህሳስ 15 ምሽት ከፍተኛ ይሆናል. የጌሚኒድስ ሜትሮ ሻወር ከኦሪዮኒዶች የተሻለ እንደሚሆን ይጠበቃል።
በሥነ ፈለክ ጥናት ላይ ለበለጠ ግብዓቶች እና መረጃዎች፣ የጋሪ ቦይልን ድረ-ገጽ Wondersofastronomy.com ይጎብኙ። በሳውዝ ማውንቴን ኦንታሪዮ ነዋሪ የሆነው ቦይል በአሁኑ ጊዜ ለአዲስ ታዛቢነት ብዙ ገንዘብ የማሰባሰብ ዘመቻ እያካሄደ ነው።
ምንጮች:
- wondersofastronomy.com