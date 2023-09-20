የአከርካሪ አጥንት (Tumor Metastasis) በአከርካሪ አጥንት ውስጥ የአከርካሪ አጥንት ስቴም ሴሎች ልዩ ሚና

የዊል ኮርኔል ሕክምና ተመራማሪዎች የአከርካሪ አጥንትን የሚያካትቱት የአከርካሪ አጥንቶች እጢ metastasesን ከሚያበረታታ የተለየ የሴል ሴል እንደሚገኙ ደርሰውበታል። ተመራማሪዎቹ ከአከርካሪ አጥንት ግንድ ሴሎች የተፈጠሩትን አጥንት መሰል "ኦርጋኖይድ" በመጠቀም ኤምኤፍጂኤ8 የተባለ ፕሮቲን ከሌሎች አጥንቶች ይልቅ እጢዎች ወደ አከርካሪው የመዛመት አዝማሚያ ላይ ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱትን ፕሮቲን ለይተው አውቀዋል። ይህ ግኝት በአከርካሪ እክሎች ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና ጠንካራ እጢዎች ለምን አከርካሪ አጥንትን በተደጋጋሚ እንደሚቀይሩ ያብራራል.
አጥንት እና የ cartilage እድገትን የሚሰጡ የአጽም ግንድ ሴሎች በገጽታ ፕሮቲን ጠቋሚዎች ላይ ተመስርተው ከአይጥ ተለይተዋል። የጂን እንቅስቃሴ ትንታኔ እንደሚያሳየው ከተለያዩ አጥንቶች የሚመጡ የአጥንት ግንድ ሴሎች የተለዩ የጂን አገላለጽ ንድፎችን ያሳያሉ። ተመራማሪዎቹ ለአከርካሪ አጥንት ግንድ ሴሎች የተወሰነ ጠቋሚዎችን ለይተው አውጥተው ተጨማሪ ሙከራዎችን በማድረግ በአከርካሪ አጥንት መፈጠር ውስጥ ያላቸውን ሚና አረጋግጠዋል።
የቀደሙት ንድፈ ሐሳቦች እንደሚጠቁሙት እብጠቶች ወደ አከርካሪው እንዲዛመቱ የመረጡት ምርጫ "የአከርካሪ አጥንት ትሮፒዝም" ተብሎ የሚጠራው ከደም ፍሰት ቅጦች ጋር የተያያዘ ነው. ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ ለዚህ ክስተት ተጠያቂ የሚሆኑት የአከርካሪ አጥንቶች ሴል ሴሎች መሆናቸውን የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል. የሜታስታቲክ እጢ ህዋሶች የመጀመሪያ ዘሮች በብዛት የተከሰቱት የአከርካሪ አጥንቶች እና የዘር ህዋሶቻቸው በሚገኙባቸው አካባቢዎች ነው።
ቡድኑ የአከርካሪ አጥንት ሴል ሴሎች መወገድ በአከርካሪ አጥንት እና ረዥም አጥንቶች መካከል ያለውን የሜታስታሲስ መጠን ልዩነት እንዳስቀረ ተመልክቷል። በተጨማሪም MFGE8፣ ከረዥም የአጥንት ግንድ ሴሎች ጋር ሲነፃፀር በከፍተኛ መጠን በአከርካሪ ሴል ሴሎች የሚመነጨው ፕሮቲን ለአከርካሪ ትሮፒዝም ትልቅ አስተዋፅዖ እንዳለው አረጋግጠዋል። እነዚህን ግኝቶች በሰዎች ላይ ለማረጋገጥ፣ ተመራማሪዎቹ የአይጥ vertebral ግንድ ሴሎችን የሰው ተጓዳኝ ለመለየት በልዩ የቀዶ ጥገና ሆስፒታል ውስጥ ካሉ መርማሪዎች ጋር ሠርተዋል።
ተመራማሪዎቹ አሁን MFGE8 ን ለማገድ መንገዶችን በመፈለግ ላይ ያተኮሩ ሲሆን ይህም በካንሰር በሽተኞች ላይ የአከርካሪ አጥንት መለዋወጥን አደጋ ለመቀነስ ነው. በተጨማሪም፣ የአከርካሪ አጥንት ስቴም ሴሎች ልዩ ባህሪያት ላይ ያደረጉት ጥናት ዓላማቸው ስለ አከርካሪ በሽታዎች ግንዛቤን ለመስጠት ነው።
ምንጭ፡ ተፈጥሮ፣ ዌል ኮርኔል መድሀኒት፣ የልዩ ቀዶ ጥገና ሆስፒታል