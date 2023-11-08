መዘግየቶች የናሳን የቬነስ ተልዕኮ፡ በጊዜ ላይ የሚደረግ ውድድር

የናሳ ተልእኮ ወደ ቬኑስ፣ VERITAS፣ ወሳኝ የሆነ እውቀት ሊያጣ በሚችል ጉልህ መዘግየቶች ምክንያት አደጋ ላይ ነው። በመጀመሪያ በ2020ዎቹ መገባደጃ ላይ ለማስጀመር ታቅዶ ኤጀንሲው የዘገየውን የስነ አእምሮ ተልእኮ ለማስተናገድ የሰራተኛ ሃይል ሚዛን መዛባትን ለመፍታት እና የገንዘብ ድጋፍ ለመመደብ ተልዕኮውን ለሶስት አመታት አራዝሞታል።
የቬነስ ኤክስፕሎሬሽን ትንተና ቡድን በቅርቡ ባደረገው ስብሰባ፣ የ VERITAS ዋና መርማሪ ሱ Smrekar ስለ መራዘሙ መዘግየቱ ስጋት ገልጻለች። መራዘሙ እንዲራዘም ያነሳሱት ብዙዎቹ ጉዳዮች ቀደም ብለው እንደተፈቱ እና ተጨማሪ መጓተቶች በተለይም በተልዕኮው ሰው ሰራሽ አፐርቸር ራዳር (SAR) መሳሪያ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞችን እንደሚያጣ አጽንኦት ሰጥታለች።
ስመርካር የሰለጠነ እና ልምድ ያለው ቡድን ማቆየት ያለውን ጠቀሜታ ጎላ አድርጎ ገልጿል፡ ተልእኮው ከፍተኛ እውቀት ያለው የሰው ሃይል በማሰባሰብ ከአስር አመታት በላይ እንደፈጀ ተናግሯል። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ የተራዘመው መዘግየት የቡድን አባላት ሌሎች የስራ እድሎችን እንዲፈልጉ አድርጓል፣ ይህም የVERITASን ስኬት አደጋ ላይ ጥሏል።
ናሳ የሳይንስ ቡድኑን ለማስቀጠል የተወሰነ የገንዘብ ድጋፍ ቢያደርግም፣ ለኢንጂነሪንግ ልማት ድጋፍ እጥረት ታይቷል፣ ይህም ተልዕኮው ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች የበለጠ አባብሷል። Smrekar በኖቬምበር 2029 ቀደም ብሎ የማስጀመር እድል አሁንም የሚቻል መሆኑን እና የሰው ኃይልን ለማቃለል እና ከሌሎች የቬነስ ተልእኮዎች ጋር የሚፈጠሩ ግጭቶችን የሚያስተካክል መሆኑን በመጥቀስ እነዚህን ስጋቶች የመፍታት አጣዳፊነት እንዳለ አሳስቧል።
የኖቬምበር 2029 የማስጀመሪያ እድልን እውን ለማድረግ ዋናው እንቅፋት አስፈላጊውን የገንዘብ ድጋፍ ማግኘት ነው። የበጀት ግፊቶች እና በሌሎች ተልእኮዎች ላይ ያለው የወጪ ዕድገት ያሉትን ሀብቶች አጨናንቀዋል፣ ይህም የVERITASን በወቅቱ መጀመርን ለማረጋገጥ ለናሳ ቅድሚያ መስጠት እና በቂ ገንዘብ መመደብ ወሳኝ አድርጎታል።
የምክር ቤቱ የ2024 የበጀት ዓመት ረቂቅ ሪፖርት ለ VERITAS የድጋፍ ድንጋጌዎችን ያካተተ ሲሆን ናሳ በአስር አመቱ መጨረሻ ለመጀመር የሚያስችል በቂ የገንዘብ ድጋፍ እንዲጠይቅ አሳስቧል። Smrekar የዘገየ እና የገንዘብ እጥረት በጨመረ ቁጥር ለተልዕኮው የበለጠ ስጋቶች እንደሚሆኑ አፅንዖት ሰጥተዋል።
VERITAS ከጊዜ ጋር ውድድር ይገጥማል። ለናሳ የገንዘብ ድጋፍ ተግዳሮቶችን በአፋጣኝ ለመፍታት እና ወሳኝ እውቀትን ላለማጣት እና የቬነስን ምስጢራት ለመፈተሽ እና ለመፈተሽ የዚህን ታላቅ ስራ ስኬት ለማረጋገጥ ተልዕኮውን ቅድሚያ መስጠት አስፈላጊ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ VERITAS ምንድን ነው?
መ፡ VERITAS፣ አጭር ለ Venus Emissivity፣ Radio Science፣ InSAR፣ Topography እና Spectroscopy፣ የናሳ ተልእኮ ቬኑስን የተለያዩ መሳሪያዎችን ተጠቅሞ የሰው ሰራሽ አፐርቸር ራዳር (SAR) ምስልን ጨምሮ ለማጥናት ነው።
ጥ፡ የVERITAS ተልዕኮ ለምን ዘገየ?
መ፡ መዘግየቱ የተፈጠረዉ የ VERITAS መሪ ማዕከል በሆነዉ በጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) ተቋማዊ ችግሮችን መፍታት ስላለበት ነዉ። ከዘገየው የሳይቼ ተልዕኮ የሚመነጨው አጠቃላይ የሰው ሃይል አለመመጣጠን እና የገንዘብ ድጋፍ ሁኔታዎችም አስተዋፅዖ አበርክተዋል።
ጥ፡- ከተራዘመ መዘግየት ጋር ተያይዘው የሚመጡት አደጋዎች ምንድን ናቸው?
መ፡ የተራዘመው መዘግየት የሰለጠነ የሰው ሃይል አቅርቦትን አደጋ ላይ ይጥላል እና የVERITAS SAR መሳሪያን ስኬታማ እድገት አደጋ ላይ ይጥላል። እንዲሁም ከሌሎች የቬነስ ተልዕኮዎች ጋር የመርሃግብር ግጭቶችን ይፈጥራል እና ከፕሮጀክቱ ጋር የተያያዙ አጠቃላይ ስጋቶችን ይጨምራል.
ጥያቄ፡- መዘግየቱን ለመፍታት ምን እርምጃዎች ተወስደዋል?
መ: የሳይንስ ቡድኑን ለመጠበቅ የተወሰነ የገንዘብ ድጋፍ ቢደረግም, ለኢንጂነሪንግ ልማት ምንም ድጋፍ አልተደረገም. የምክር ቤቱ ምዘና ኮሚቴ ናሳ በቂ የገንዘብ ድጋፍ እንዲጠይቅ እና ተልእኮው በሂደት ላይ መሆኑን ለማረጋገጥ የበጀት መገለጫ እንዲያዘጋጅ መክሯል።
ጥ፡ የVERITAS ተልዕኮ ለቬኑስ አሰሳ ያለው አንድምታ ምንድን ነው?
መ፡ VERITAS ስለ ቬኑስ፣ ስለጂኦሎጂካል ሂደቷ እና ለመኖሪያነት ያላትን ግንዛቤ በማሳደግ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። የተልእኮው ስኬት ለወደፊት አሰሳ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ያበረክታል እና ለጎረቤታችን ፕላኔታችን ለበለጠ ታላቅ ተልእኮዎች መንገድ ይከፍታል።