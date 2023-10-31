በየአመቱ በደርዘን የሚቆጠሩ የኢንተርስቴላር ዕቃዎችን በሩቢን ኦብዘርቫቶሪ ማግኘት እንችላለን?

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እ.ኤ.አ. በ 2025 የመጀመሪያ ብርሃን የሚኖረውን መጪውን የቬራ ሩቢን ቴሌስኮፕ በጉጉት ይጠባበቃሉ። ይህ በመሬት ላይ የተመሰረተ ቴሌስኮፕ በቺሊ አነስ ውስጥ ከፍ ያለ ቦታ ላይ የሚገኘው፣ በዓለም ላይ በጣም ኃይለኛ የሆነውን ዲጂታል ካሜራ - 3,200 ሜጋፒክስል ካሜራ ከአሳ ጋር ይገጥማል። - የዓይን መነፅር. የቴሌስኮፑ ዋና ፕሮጀክት፣ የቦታ እና ጊዜ ጥናት (LSST)፣ ኢንተርስቴላርን ጨምሮ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የሰማይ አካላት መረጃን ያሰባስባል ተብሎ ይጠበቃል።
LSST በደቡባዊው ንፍቀ ክበብ የሚገኘውን ሰማይ በየጥቂት ምሽቶች መቃኘት፣ የነገሮችን ተደጋጋሚ ምልከታ ማድረግ እና ጠቃሚ መረጃዎችን መያዝ ይችላል። ይህ የመረጃ ሀብት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ የሚያልፉትን ኢንተርስቴላር ቁሶችን ጨምሮ የተለያዩ የሰማይ አካላትን አቀማመጥ እና ምህዋር ለማስላት ያስችላቸዋል። LSST በፈጣን ጉዟቸው ላይ ደካሞችን ኢንተርስቴላር ቁሶችን የመያዝ ልዩ ችሎታ በእነዚህ ነገሮች ጥናት ውስጥ የጨዋታ ለውጥ ያደርገዋል።
በቅርቡ በ arXiv ላይ በታተመ ጽሑፍ ላይ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ዱሳን ማርሴታ እና ዳሪል ዜድ ሴሊግማን LSST በየአመቱ እስከ 70 የሚደርሱ ኢንተርስቴላር ቁሶችን ሊያውቅ እንደሚችል ገምተዋል። የ LSST ምልከታዎችን ለመምሰል እና የኢንተርስቴላር ዕቃዎችን በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ መለየት የሚቻልበትን ሁኔታ ለመገምገም የ Object In Field (OIF) ስልተ-ቀመር ተጠቅመዋል። በግምታቸው ውስጥ ያለው ወሰን የሚመጣው ከማይታወቅ እና ያልተገደበ የኢንተርስቴላር ዕቃዎች ህዝብ ተፈጥሮ ነው።
የ LSST አንዱ ጥቅም "የመከታተያ ኪሳራ" ተጽእኖን የመቀነስ ችሎታው ነው, ይህም በፍጥነት የሚንቀሳቀሱ ነገሮች በተጋለጡ ጊዜ ውስጥ ቦታቸውን ሲቀይሩ, ፎቶን በበርካታ ፒክሰሎች ላይ በማሰራጨት ነው. ምንም እንኳን ይህ ፈተና ቢሆንም፣ የ LSST ምሳሌዎች እንደሚያሳዩት ኢንተርስቴላር ቁሶች በጣም ፈጣን ከሆኑ የጸሀይ ስርዓት ህዝቦች ፍጥነቶች በላይ ሊገኙ ይችላሉ።
በየጥ
LSST ምንድን ነው?
LSST፣ ወይም Legacy of Space and Time የቬራ ሩቢን ኦብዘርቫቶሪ ዋና ፕሮጀክት ነው። በቺሊ አነስ ውስጥ በሚገኝ የመመልከቻ ጣቢያ ውስጥ የሚገኘውን የዓለምን ኃይለኛ ዲጂታል ካሜራ በመጠቀም በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሰማይ አካላት መረጃን ለመሰብሰብ ያለመ ነው።
LSST ምን ያህል ኢንተርስቴላር ነገሮች ሊያገኝ ይችላል?
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች LSST በየዓመቱ እስከ 70 የሚደርሱ ኢንተርስቴላር ቁሶችን ሊያውቅ እንደሚችል ይገምታሉ።
የመጥፋት ውጤት ምንድነው?
የኋለኛው ኪሳራ ውጤት በፍጥነት የሚንቀሳቀስ ነገር በተጋላጭነት ጊዜ ቦታውን ሲቀይር እና ፎቶኖች በበርካታ ፒክሰሎች ላይ እንዲሰራጭ ያደርጋል። ይህ ተፅዕኖ የኢንተርስቴላር ዕቃዎችን መለየት የበለጠ ፈታኝ ያደርገዋል።
የቬራ ሩቢን ቴሌስኮፕ የመጀመሪያ ብርሃን መቼ ይኖረዋል?
የቬራ ሩቢን ቴሌስኮፕ በ2025 የመጀመሪያ ብርሃን ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል።
ከ LSST ጋር በኢንተርስቴላር ነገር ፈልጎ ማግኘት ላይ ጥናቱን ያደረገው ማነው?
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ዱሳን ማርሴታ እና ዳሪል ዜድ ሴሊግማን LSST ን በመጠቀም ኢንተርስቴላር ነገርን በመለየት ላይ ጥናት አድርገዋል።