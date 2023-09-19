የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የናሳ VERITAS ተልዕኮ ቬኑስን ከምሕዋር ለማጥናት ተዘጋጅቷል።

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 19, 2023
የናሳ VERITAS ተልዕኮ ቬኑስን ከምሕዋር ለማጥናት ተዘጋጅቷል።

የናሳ VERITAS (Venus Emissivity፣ Radio Science፣ InSAR፣ Topography እና Spectroscopy) ተልእኮ በአስር አመታት ውስጥ የቬነስን ምድር ከምህዋር ለመቃኘት ሊጀመር ነው። የሳይንስ ሊቃውንት የቬነስን ገጽ ማጥናት ስለ ዓለታማ ፕላኔቶች መኖሪያነት እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ብለው ያምናሉ። ለዚህ ተልእኮ ለመዘጋጀት የአለም አቀፉ VERITAS የሳይንስ ቡድን በቅርቡ በአይስላንድ ውስጥ የእሳተ ገሞራ መልክአ ምድሮችን እንደ ቬነስ አናሎግ በመጠቀም የሁለት ሳምንት ዘመቻ አድርጓል።

አይስላንድ በጂኦሎጂካል ተመሳሳይነቷ ምክንያት ለቬኑስ እንደ መቆሚያ ተመርጣለች። አይስላንድ እና ቬኑስ ሁለቱም የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ አላቸው፣ እና በአይስላንድ የሚገኘውን የእሳተ ገሞራ መሬት በማጥናት የ VERITAS ቡድን የጠፈር መንኮራኩር ራዳር በቬኑስ ላይ ምን እንደሚመለከት እንዲረዳ ያስችለዋል። በዘመቻው ወቅት ቡድኑ የእሳተ ገሞራ ክምችቶችን፣ የላቫ መስኮችን እና በአይስላንድ ውስጥ የቬኑስን ወለል የሚመስሉ ንቁ የእሳተ ገሞራ አካባቢዎችን አጥንቷል። የድንጋይ ናሙናዎችን ሰበሰቡ እና የንጣፍ ጥንካሬን እና ሌሎች የዓለቶቹን ባህሪያት ለማጥናት መለኪያዎችን አካሂደዋል.

የሚጠኑትን ቦታዎች የአየር ላይ ራዳር ምስሎችን ለማግኘት በጀርመን ኤሮስፔስ ሴንተር (ዲኤልአር) የሚመሩ በረራዎች ከአይስላንድ የመሬት አቀማመጥ በላይ ተካሂደዋል። ከአየር ላይ የተሰበሰበው የራዳር መረጃ በVERITAS የሳይንስ ቡድን ከተወሰዱት የመሬት መለኪያዎች ጋር ይነጻጸራል። ይህ ንጽጽር ሳይንቲስቶች በቬኑስ ዙሪያ በሚዞሩ የጠፈር መንኮራኩሮች የሚያደርጉትን የራዳር ምልከታ በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ ይረዳቸዋል።

የ VERITAS ተልዕኮ ሰው ሰራሽ የሆነ ቀዳዳ ራዳር እና ቅርብ የሆነ ኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር በመጠቀም 3D አለምአቀፍ የቬነስ ካርታዎችን ለመፍጠር እና በላዩ ላይ የተለያዩ የሮክ አይነቶችን ይለያል። ሳይንቲስቶች የቬነስን ገጽ ከምሕዋር በማጥናት ስለ ፕላኔቷ ውስጣዊ ክፍል ፍንጭ ለማግኘት እና እንደ ምድር ባሉ አለታማ ፕላኔቶች ለውጥ ላይ ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።

ምንጮች:
- ናሳ / JPL-ካልቴክ. (ኛ) የናሳ ቀጣይ የቬነስ ተልእኮ የገጽታ ካርታ፣ለምን ከምድር የተለየ እንደሆነ ይወስኑ፡ የናሳ JPL። [NASA Jet Propulsion Laboratory]። URL፡ N/A
- DLR (ኛ) ደሴት-ካምፓኝ ቮን VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-ተልእኮ። [DLR ፖርታል] URL፡ N/A

By ሮበርት አንድሪው

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

ሳይንቲስቶች አር ኤን ኤን ከጠፋው የታዝማኒያ ነብር አገገሙ

ሴፕቴ 22, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

ቪክራም ላንደር እና የቻንድራያን -3 የፕራግያን ሮቨር በሙን ደቡብ ዋልታ አካባቢ እንደገና ሊነቁ ነው።

ሴፕቴ 22, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

ሰዎች ከ 476,000 ዓመታት በፊት የእንጨት መዋቅሮችን ይገነቡ ነበር ፣ ስለ ድንጋይ ዘመን የአኗኗር ዘይቤዎች ያለፉትን ሀሳቦች ፈታኝ ነበር

ሴፕቴ 22, 2023 Mampho Brescia

አመለጠዎት

ሳይንስ

ሳይንቲስቶች አር ኤን ኤን ከጠፋው የታዝማኒያ ነብር አገገሙ

ሴፕቴ 22, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ቪክራም ላንደር እና የቻንድራያን -3 የፕራግያን ሮቨር በሙን ደቡብ ዋልታ አካባቢ እንደገና ሊነቁ ነው።

ሴፕቴ 22, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ሰዎች ከ 476,000 ዓመታት በፊት የእንጨት መዋቅሮችን ይገነቡ ነበር ፣ ስለ ድንጋይ ዘመን የአኗኗር ዘይቤዎች ያለፉትን ሀሳቦች ፈታኝ ነበር

ሴፕቴ 22, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

በዛምቢያ የዓለማችን እጅግ ጥንታዊው የእንጨት መዋቅር ግኝት

ሴፕቴ 22, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች