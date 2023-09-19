የናሳ VERITAS ተልዕኮ ቬኑስን ከምሕዋር ለማጥናት ተዘጋጅቷል።

የናሳ VERITAS (Venus Emissivity፣ Radio Science፣ InSAR፣ Topography እና Spectroscopy) ተልእኮ በአስር አመታት ውስጥ የቬነስን ምድር ከምህዋር ለመቃኘት ሊጀመር ነው። የሳይንስ ሊቃውንት የቬነስን ገጽ ማጥናት ስለ ዓለታማ ፕላኔቶች መኖሪያነት እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ብለው ያምናሉ። ለዚህ ተልእኮ ለመዘጋጀት የአለም አቀፉ VERITAS የሳይንስ ቡድን በቅርቡ በአይስላንድ ውስጥ የእሳተ ገሞራ መልክአ ምድሮችን እንደ ቬነስ አናሎግ በመጠቀም የሁለት ሳምንት ዘመቻ አድርጓል።
አይስላንድ በጂኦሎጂካል ተመሳሳይነቷ ምክንያት ለቬኑስ እንደ መቆሚያ ተመርጣለች። አይስላንድ እና ቬኑስ ሁለቱም የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ አላቸው፣ እና በአይስላንድ የሚገኘውን የእሳተ ገሞራ መሬት በማጥናት የ VERITAS ቡድን የጠፈር መንኮራኩር ራዳር በቬኑስ ላይ ምን እንደሚመለከት እንዲረዳ ያስችለዋል። በዘመቻው ወቅት ቡድኑ የእሳተ ገሞራ ክምችቶችን፣ የላቫ መስኮችን እና በአይስላንድ ውስጥ የቬኑስን ወለል የሚመስሉ ንቁ የእሳተ ገሞራ አካባቢዎችን አጥንቷል። የድንጋይ ናሙናዎችን ሰበሰቡ እና የንጣፍ ጥንካሬን እና ሌሎች የዓለቶቹን ባህሪያት ለማጥናት መለኪያዎችን አካሂደዋል.
የሚጠኑትን ቦታዎች የአየር ላይ ራዳር ምስሎችን ለማግኘት በጀርመን ኤሮስፔስ ሴንተር (ዲኤልአር) የሚመሩ በረራዎች ከአይስላንድ የመሬት አቀማመጥ በላይ ተካሂደዋል። ከአየር ላይ የተሰበሰበው የራዳር መረጃ በVERITAS የሳይንስ ቡድን ከተወሰዱት የመሬት መለኪያዎች ጋር ይነጻጸራል። ይህ ንጽጽር ሳይንቲስቶች በቬኑስ ዙሪያ በሚዞሩ የጠፈር መንኮራኩሮች የሚያደርጉትን የራዳር ምልከታ በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ ይረዳቸዋል።
የ VERITAS ተልዕኮ ሰው ሰራሽ የሆነ ቀዳዳ ራዳር እና ቅርብ የሆነ ኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር በመጠቀም 3D አለምአቀፍ የቬነስ ካርታዎችን ለመፍጠር እና በላዩ ላይ የተለያዩ የሮክ አይነቶችን ይለያል። ሳይንቲስቶች የቬነስን ገጽ ከምሕዋር በማጥናት ስለ ፕላኔቷ ውስጣዊ ክፍል ፍንጭ ለማግኘት እና እንደ ምድር ባሉ አለታማ ፕላኔቶች ለውጥ ላይ ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- ናሳ / JPL-ካልቴክ. (ኛ) የናሳ ቀጣይ የቬነስ ተልእኮ የገጽታ ካርታ፣ለምን ከምድር የተለየ እንደሆነ ይወስኑ፡ የናሳ JPL። [NASA Jet Propulsion Laboratory]። URL፡ N/A
- DLR (ኛ) ደሴት-ካምፓኝ ቮን VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-ተልእኮ። [DLR ፖርታል] URL፡ N/A