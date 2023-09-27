ISRO ወደ ቬኑስ ተልዕኮ አቅዷል፣ ሸክሞች ቀድሞውኑ ተዘጋጅተዋል።

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ሊቀመንበር ኤስ ሶማናት የህንድ ብሄራዊ ሳይንስ አካዳሚ ስብሰባ ላይ ወደ ቬኑስ የሚደረገው ተልእኮ ቀድሞውኑ እየሰራ መሆኑን አስታውቀዋል። ሶማናት ለወደፊት ተልእኮ አስፈላጊው የደመወዝ ጭነቶች እንደተዘጋጁ ገልጻለች።
የምድር በጣም ቅርብ የሆነች የፕላኔቷ ጎረቤት በመባል የምትታወቀው ቬነስ ለረጅም ጊዜ የሳይንስ ሊቃውንት ትኩረት የሚስብ ርዕሰ ጉዳይ ሆና ቆይታለች። ከመሬት 100 እጥፍ የከባቢ አየር ግፊት ያለው ወፍራም ከባቢ አየር ለምርመራ ፈተናዎችን ይፈጥራል። ጥቅጥቅ ያለ ከባቢ አየር ወደ ውስጥ ለመግባት ስለሚያስቸግረው የቬኑስ ገጽታ በአብዛኛው የማይታወቅ ነው።
ቬነስን ማሰስ ስለ ህዋ ሳይንስ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ እንዲሁም ለመኖሪያ ምቹ ፕላኔቶች ዝግመተ ለውጥ ጥያቄዎችን ሊመልስ ይችላል። ሶማናት በሺህ ለሚቆጠሩ አመታት በባህሪው ላይ ከፍተኛ ለውጥ በማድረጓ ምድር ራሷ አንድ ቀን ቬኑስን ልትመስል እንደምትችል ገልጻለች።
የህንድ የስፔስ ኤጀንሲ ISRO በህዋ ቴክኖሎጂ እና አሰሳ ከፍተኛ እመርታ እያሳየ ነው። በቅርብ ዓመታት ውስጥ፣ እንደ ቻንድራያን የጨረቃ ፍለጋ፣ የማርስ ኦርቢተር ተልዕኮ (ማንጋሊያን) እና የአስትሮ ሳት የስነ ፈለክ ፍለጋ ተልዕኮዎችን በተሳካ ሁኔታ ጀምሯል። እነዚህ ስኬቶች ህንድ በህዋ ዘርፍ በአለም ግንባር ቀደም ተሳታፊነት ያላትን አቋም አጠንክረውታል።
የቬኑስ ተልእኮ ለISRO ሌላ ታላቅ ጥረት ነው። የኢኤስኤው ቬኑስ ኤክስፕረስ እና የጃፓኑ አካሱኪ ቬኑስ የአየር ንብረት ኦርቢተር ስለ ፕላኔቷ ጠቃሚ መረጃዎችን ከዚህ ቀደም ሲያቀርቡ፣ የ ISRO ተልዕኮ ስለ ቬኑስ እና ስለ አፃፃፉ ያለንን ግንዛቤ የበለጠ ለማሳደግ ያለመ ነው።
ምንጮች:
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)
- የህንድ ብሔራዊ ሳይንስ አካዳሚ