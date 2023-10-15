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በቬነስ ላይ ሕይወት ሊኖር ይችላል? ዕድሎችን ማሰስ

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 15, 2023
በቬነስ ላይ ሕይወት ሊኖር ይችላል? ዕድሎችን ማሰስ

በቅርብ ጊዜ በሥነ አስትሮባዮሎጂ የወጣ አንድ መጣጥፍ በቬኑስ ላይ ሕይወት ሊኖር ስለሚችለው ሁኔታ ያብራራል፣ ፕላኔት ባላት ከፍተኛ የሙቀት መጠን እና የሰልፈሪክ አሲድ ደመናዎች ብዙ ጊዜ በቀላሉ የማይመች ተደርገዋል። የቬኑስ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ምድርን መሰል ህይወት ለማግኘት አስቸጋሪ ቢያደርጋቸውም፣ ተመራማሪዎች ግን ሁሉንም ዓይነት ህይወት የመፍጠር እድልን እንደማይከለክል ይከራከራሉ።

ብዙውን ጊዜ የምድር እህት ፕላኔት በመባል የምትታወቀው ቬኑስ ተመሳሳይ ክብደት እና መጠን ትጋራለች። ይሁን እንጂ የሱ ወለል በጣም ሞቃት ነው, እና ከባቢ አየር ከመሬት ጋር ሲነፃፀር በጣም ዝቅተኛ የውሃ እንቅስቃሴ አለው. በቬኑስ ላይ ያሉት ደመናዎች የተጠናከረ ሰልፈሪክ አሲድ ያቀፈ ነው ተብሎ ይታመናል፣ይህም የፕላኔቷን የማይመች ተፈጥሮ ይጨምራል።

ምንም እንኳን እነዚህ ፈተናዎች ቢኖሩም ተመራማሪዎች በምድር ላይ ያሉ የህይወት አካላዊ መርሆዎች በቬኑስ ላይ ያለውን ህይወት ሙሉ በሙሉ እንደማይወስኑ ያጎላሉ. በፕላኔቷ ላይ የተትረፈረፈ ኃይል አለ, እና ውሃን ለማቆየት እና ባዮማስ ለመገንባት የሚያስፈልጉት የኃይል መስፈርቶች ከመጠን በላይ አይደሉም. በሰልፈሪክ አሲድ ላይ የሚደረጉ መከላከያዎች ምንም እንኳን መላምታዊ ቢሆኑም ሊታሰብ የሚችል እና ምድራዊ ቅድመ ሁኔታዎች ሊኖሩት ይችላል። በተጨማሪም ፣ በቬነስ ላይ ያለው ሕይወት በውሃ ምትክ የተከማቸ ሰልፈሪክ አሲድ እንደ መሟሟት ሊጠቀም ይችላል የሚለው ሀሳብ አሁንም ግምታዊ ዕድል ነው።

በተጨማሪም ብረቶች በቬኑስ ላይ በውስን አቅርቦት ሊገኙ ይችላሉ፣ እና የጨረር አካባቢው በአንጻራዊ ሁኔታ ደህና ነው። እነዚህ ምክንያቶች እንደዚህ ባለ ምድር መሰል አካባቢ ውስጥ ህይወት እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።

ደራሲዎቹ ወደፊት በኮከብ ቆጠራ ላይ ያተኮሩ የጠፈር ተልእኮዎች በቬኑስ ላይ ያለውን ህይወት ማወቅ የሚችሉ ምልከታዎችን እና ተልእኮዎችን መንደፍ ሊያስቡበት እንደሚገባ ይጠቁማሉ። ሕይወት የማግኘት ተስፋዎች ግምታዊ ቢሆኑም፣ በእንደዚህ ዓይነት ምቹ ባልሆነ አካባቢ ውስጥ ሕይወትን የማግኘት ሳይንሳዊ ሽልማት የአሰሳ ጥረቶችን ያረጋግጣል።

በማጠቃለያው፣ ቬኑስ ምድርን የመሰለ ሕይወትን ለማስቀጠል ትልቅ ፈተናዎችን ብታቀርብም፣ በፕላኔቷ ላይ ሌሎች የሕይወት ዓይነቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ መገመት ይቻላል። ጥናቱ በቬኑስ ላይ ሊኖር ስለሚችለው ህይወት መኖር እና ከተገኙ ሊለዩ የሚችሉ ተልእኮዎችን ማዳበር ላይ ተጨማሪ ምርመራን ያበረታታል።

ምንጭ፡ Bains, W., Petkowski, JJ, Seager, S. (2023). በቬነስ ደመና ውስጥ የማይክሮባዮል ህይወት ጥልቅ ሊሆን ይችላል? አስትሮባዮሎጂ. DOI፡ 10.48550/arXiv.2306.07358

By ቪኪ Stavropoulou

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