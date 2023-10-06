በጠፈር ውስጥ የአየር ንብረት ለውጥ እና ጨረራ መመርመር፡ የPRETTY CubeSat ተልዕኮ

የጫማ ሳጥን መጠን ያለው PRETTY CubeSat በሚቀጥለው የአውሮፓ ቬጋ ማስጀመሪያ ላይ ሊጀመር ነው አላማው ከግሎባል ዳሰሳ ሳተላይት ሲስተም (ጂኤንኤስኤስ) ሳተላይቶች የተንጸባረቀ የሬዲዮ ምልክቶችን በመጠቀም ጠቃሚ የአካባቢ መረጃን ለመሰብሰብ ነው። PRETTY፣ ለPassive REflecTometry እና dosimeTrY አጭር፣ ከ GNSS ሳተላይቶች የሚመጡ ምልክቶችን ከእሱ በላይ ከሚታዩ ሳተላይቶች ይቀበላሉ እና ምልክቶቹን የበረዶ እና የባህር ከፍታ መለኪያዎችን በከፍተኛ ትክክለኛነት ያመለክታሉ። ይህ መረጃ የአየር ንብረት ለውጥ ደረጃዎችን በተሻለ ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋል። በተጨማሪም፣ PRETTY የጨረራ መጋለጥን በትንሽ መጠን ያለው ዶዚሜትር ይከታተላል፣ ይህም የወደፊት ትናንሽ ሳተላይቶችን አስተማማኝነት እና ዘላቂነት ለማረጋገጥ ይረዳል።
ከምድር ገጽ ላይ በቀጥታ ወደ ታች ከሚመለከቱት እንደ ቀደሙት አንጸባራቂ ተልእኮዎች በተቃራኒ PRETTY ጥልቀት በሌለው አንግል ይመለከታል። ይህ የፈጠራ አቀራረብ ለስላሳ የባህር ወለል እና ይበልጥ ወጥነት ያለው አንጸባራቂ ምልክቶችን ይፈቅዳል። ከዚህም በላይ፣ PRETTY አዲስ የጂኤንኤስኤስ ፍሪኩዌንሲ፣ E5/L5፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ይጠቀማል። ይህ ፍሪኩዌንሲ ባንድ በመሬት ሙከራ ውስጥ የላቀ ትክክለኛነትን እንደሚያቀርብ ተረጋግጧል። ተልእኮው የጨረር ማምረቻ ቴክኖሎጂን ያካትታል፣ ይህም ክፍያ ጭነቱ ቀጥተኛ እና የተንፀባረቁ ምልክቶችን በአንድ ጊዜ ለመከታተል ያስችላል።
የPRETTY CubeSat ተልእኮ የተገነባው በመላው ኦስትሪያ ኮንሰርቲየም ሲሆን ከግራቪቲ ኦስትሪያ ባሻገር ለአንጸባራቂ ክፍያ ጭነት ዋና ተቋራጭ፣ ሴይበርስዶርፍ ላቦራቶሪዎች የጨረር ዶዚሜትር ክፍያን በማበርከት እና የግራዝ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ እንደ አጠቃላይ የስርዓት ውህደት እና ኦፕሬተር ሆኖ ያገለግላል። የጠፈር መንኮራኩሩ ከፓች አንቴናዎች እና ከሶፍትዌር የተገኘ ራዲዮ ጋር ተጣምሮ በሚሰራው ፕሮሰሲንግ ኮር አማካኝነት የተጠናከረ ስሌት መስራት ይችላል።
በተልዕኮው ከፍተኛ የስሌት ፍላጎት የተነሳ እያንዳንዳቸው ቢበዛ ግማሽ ሰአት የሚቆዩ ሁለት የምልከታ ክፍለ ጊዜዎችን በቀን ሁለት ጊዜ ለማካሄድ ቆንጆ እቅድ አለው። የተሰበሰበውን መረጃ በኖርዌይ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አስተባባሪነት ባለው ሳይንሳዊ ጥምረት ጥቅም ላይ ይውላል። በተልዕኮው አንድ አመት በታቀደው የህይወት ዘመን ውስጥ እጅግ የላቀ የገጽታ ከፍታ ለውጥ እንደሚኖር ስለሚጠበቅ በጣም የሚጠበቁት የምልከታ ቦታዎች ምሰሶዎቹ ናቸው።
ምንጮች:
- ዋናው መጣጥፍ፡- “‘slant’ reflectometry” – TU Graz (https://www.tugraz.at/en/tu-graz/services/news-stories/planet-research/singleview/article/prett%C3%AD -የመፈተሽ-ስላንት-ነጸብራቅ/)
- ትርጓሜዎች
ጂኤንኤስኤስ፡ የአለምአቀፍ አሰሳ ሳተላይት ስርዓት
CubeSat፡- በመደበኛው 10-ሴሜ ኪዩቢክ ቅርጽ የሚታወቅ አነስተኛ የሳተላይት አይነት
አልቲሜትሪ: ከቋሚ ማመሳከሪያ ነጥብ በላይ ያለውን ቁመት መለካት
ስካተሜትሪ፡- የርቀት ዳሳሽ ቴክኒክ የምድርን ገጽ ባህሪያት ከተንፀባረቁ ወይም ከተበታተኑ ምልክቶች ለመለካት የሚያገለግል ነው።