የቫርዳ የጠፈር ኢንዱስትሪዎች ቀጣይ የጠፈር መንኮራኩሮችን በአውስትራሊያ ሊያሳርፉ ነው የአሜሪካ ፈቃድ በመጠባበቅ ላይ

በህዋ ውስጥ የማምረት ስራ የጀመረው ቫርዳ የጠፈር ኢንዱስትሪዎች ወደ ዩታ ለመጀመሪያ ጊዜ ተልዕኮውን ለመመለስ ከአሜሪካ ተቆጣጣሪዎች ጋር መስራቱን ሲቀጥል ቀጣዩን መንኮራኩሯን ወደ አውስትራሊያ እንደሚያርፍ አስታውቋል። ኩባንያው በቅርቡ በዩታ በረሃ ላይ የጠፈር መንኮራኩሩን ለማሳረፍ ሲጠይቅ ውድቅ አጋጥሞታል ምክንያቱም በአዲሱ የዳግም መመለሻ ማዕቀፍ ክፍል 450 በተሰኘው የማስተባበር ጉዳዮች። .
ቫርዳ ወደ አውስትራሊያ ለማረፍ እቅድ ቢያወጣም ምንም እንኳን የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ አሜሪካ ምድር ባይገባም አሁንም የኤፍኤኤ የድጋሚ ፍቃድ ይፈልጋል። አስፓሮውሆቭ የክልሉ ምርጫ በተለያዩ አቅርቦቶች፣ ሀብቶች እና ችሎታዎች ላይ የተመሰረተ እንደሆነ አብራርቷል። ኩባንያው በመስመር ላይ ቢያንስ 3-4 ክልሎች እንዲኖረው አቅዷል እና በ 2026 በወር አንድ ጊዜ የእንደገና ሙከራን ለማሳካት አላማ አለው።
ከኮንግረሱ በፊት በሶስት ትላልቅ የጠፈር ኩባንያዎች ምስክርነት እንደተገለፀው የቁጥጥር ሸክም በህዋ ኢንደስትሪ ውስጥ ትልቅ ስጋት ሆኖ ቆይቷል። እነዚህ ኩባንያዎች እየጨመረ የመጣውን የፈቃድ ስራ ጫና ለመቋቋም ለኤፍኤኤ ተጨማሪ ግብአቶችን በአንድ ድምፅ ጠይቀዋል እና የአሜሪካን ተወዳዳሪነት በአለም አቀፍ ደረጃ ለማስቀጠል ደንቡን ማቀላጠፍ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል።
አስፓሮውሆቭ በኤፍኤኤ የንግድ ቦታ ትራንስፖርት ቢሮ ውስጥ የሰራተኞች እና ምላሽ ሰጪነት አስፈላጊነትን አፅንዖት ሰጥቷል, ይህም ባለፉት ዘጠኝ አመታት ውስጥ የጠፈር እንቅስቃሴን የላቀ እድገትን አምኗል. አሰራሩ ደህንነትን ወይም ደንብን የሚጎዳ ሳይሆን አስፈላጊውን ቴክኒካል ትንተና እና ቅንጅት የሚያካሂዱ በቂ ሰራተኞች መኖራቸውን ማረጋገጥ እንዳለበት አሳስበዋል።
ምንጮች:
- TechCrunch: [አገናኝ]
- FAA የንግድ ቦታ ትራንስፖርት ቢሮ