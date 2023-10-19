የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የቫርዳ የጠፈር ኢንዱስትሪዎች ቀጣይ የጠፈር መንኮራኩሮችን በአውስትራሊያ ሊያሳርፉ ነው የአሜሪካ ፈቃድ በመጠባበቅ ላይ

ByMampho Brescia

ጥቅምት 19, 2023
የቫርዳ የጠፈር ኢንዱስትሪዎች ቀጣይ የጠፈር መንኮራኩሮችን በአውስትራሊያ ሊያሳርፉ ነው የአሜሪካ ፈቃድ በመጠባበቅ ላይ

በህዋ ውስጥ የማምረት ስራ የጀመረው ቫርዳ የጠፈር ኢንዱስትሪዎች ወደ ዩታ ለመጀመሪያ ጊዜ ተልዕኮውን ለመመለስ ከአሜሪካ ተቆጣጣሪዎች ጋር መስራቱን ሲቀጥል ቀጣዩን መንኮራኩሯን ወደ አውስትራሊያ እንደሚያርፍ አስታውቋል። ኩባንያው በቅርቡ በዩታ በረሃ ላይ የጠፈር መንኮራኩሩን ለማሳረፍ ሲጠይቅ ውድቅ አጋጥሞታል ምክንያቱም በአዲሱ የዳግም መመለሻ ማዕቀፍ ክፍል 450 በተሰኘው የማስተባበር ጉዳዮች። .

ቫርዳ ወደ አውስትራሊያ ለማረፍ እቅድ ቢያወጣም ምንም እንኳን የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ አሜሪካ ምድር ባይገባም አሁንም የኤፍኤኤ የድጋሚ ፍቃድ ይፈልጋል። አስፓሮውሆቭ የክልሉ ምርጫ በተለያዩ አቅርቦቶች፣ ሀብቶች እና ችሎታዎች ላይ የተመሰረተ እንደሆነ አብራርቷል። ኩባንያው በመስመር ላይ ቢያንስ 3-4 ክልሎች እንዲኖረው አቅዷል እና በ 2026 በወር አንድ ጊዜ የእንደገና ሙከራን ለማሳካት አላማ አለው።

ከኮንግረሱ በፊት በሶስት ትላልቅ የጠፈር ኩባንያዎች ምስክርነት እንደተገለፀው የቁጥጥር ሸክም በህዋ ኢንደስትሪ ውስጥ ትልቅ ስጋት ሆኖ ቆይቷል። እነዚህ ኩባንያዎች እየጨመረ የመጣውን የፈቃድ ስራ ጫና ለመቋቋም ለኤፍኤኤ ተጨማሪ ግብአቶችን በአንድ ድምፅ ጠይቀዋል እና የአሜሪካን ተወዳዳሪነት በአለም አቀፍ ደረጃ ለማስቀጠል ደንቡን ማቀላጠፍ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል።

አስፓሮውሆቭ በኤፍኤኤ የንግድ ቦታ ትራንስፖርት ቢሮ ውስጥ የሰራተኞች እና ምላሽ ሰጪነት አስፈላጊነትን አፅንዖት ሰጥቷል, ይህም ባለፉት ዘጠኝ አመታት ውስጥ የጠፈር እንቅስቃሴን የላቀ እድገትን አምኗል. አሰራሩ ደህንነትን ወይም ደንብን የሚጎዳ ሳይሆን አስፈላጊውን ቴክኒካል ትንተና እና ቅንጅት የሚያካሂዱ በቂ ሰራተኞች መኖራቸውን ማረጋገጥ እንዳለበት አሳስበዋል።

ምንጮች:
- TechCrunch: [አገናኝ]
- FAA የንግድ ቦታ ትራንስፖርት ቢሮ

By Mampho Brescia

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

አጠቃላይ-የሰውነት መቃኛ፡ አብዮታዊ የበሽታ ግንዛቤዎች

ጥቅምት 21, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በጁፒተር ላይ የጄት ዥረት ምስሎችን ይቀርጻል።

ጥቅምት 21, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

አዲስ Asteroid "Polyhymnia" ስለ ያልታወቁ ንጥረ ነገሮች ጥያቄዎችን ያስነሳል

ጥቅምት 21, 2023 ቪኪ Stavropoulou

አመለጠዎት

ሳይንስ

አጠቃላይ-የሰውነት መቃኛ፡ አብዮታዊ የበሽታ ግንዛቤዎች

ጥቅምት 21, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በጁፒተር ላይ የጄት ዥረት ምስሎችን ይቀርጻል።

ጥቅምት 21, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

አዲስ Asteroid "Polyhymnia" ስለ ያልታወቁ ንጥረ ነገሮች ጥያቄዎችን ያስነሳል

ጥቅምት 21, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ኩኪዎችን መረዳት፡ ማወቅ ያለብዎት ነገር

ጥቅምት 21, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች