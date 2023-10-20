በስፔስ ውስጥ የማምረት ጅምር የቫርዳ ስፔስ ኢንዱስትሪዎች ወደ ቀጣዩ የጠፈር መንኮራኩር በአውስትራሊያ ሊያርፍ

በህዋ ውስጥ የማምረት ስራ የጀመረው ቫርዳ ስፔስ ኢንደስትሪ ቀጣዩ የጠፈር መንኮራኩሯ በአውስትራሊያ እንደምታርፍ አስታውቋል። ይህ የሚመጣው ኩባንያው በዩታ ለመጀመሪያ ጊዜ ለተልእኮው ዳግም ሙከራ ፈቃድ ለማግኘት ከአሜሪካ ተቆጣጣሪዎች ጋር መስራቱን በቀጠለበት ወቅት ነው። የአሜሪካ አየር ሃይል እና የፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር ክፍል 450 በተሰኘው የዳግም ስራ ማዕቀፍ ቅንጅታዊ ጉዳዮች የተነሳ ቫርዳ የጠፈር መንኮራኩሯን በዩታ በረሃ እንድታርፍ ያቀረበውን ማመልከቻ በቅርቡ ውድቅ አድርጎታል።
የቫርዳ መስራች ዴሊያን አስፓሮውሆቭ ውሳኔው ከተሽከርካሪው ደህንነት፣ ዲዛይን እና ትንተና ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው ይልቁንም በሚመለከታቸው ሶስት አካላት መካከል ካለው ቅንጅት ጋር ግንኙነት እንደሌለው ገልጿል። ይሁን እንጂ ኩባንያው ሁሉንም የቁጥጥር መስፈርቶች እንደሚያሟላ እና ለዳግም ሙከራ አዲስ የታቀዱ ቀናትን ለማስተባበር እየሰራ መሆኑን እርግጠኛ ሆኖ ይቆያል.
ቫርዳ ከአሜሪካ ተቆጣጣሪዎች ጋር ትብብሩን እንደቀጠለ፣ ከአውስትራሊያ ኩባንያ ሳውዘርን ላውንች ጋር በ2024 ለቀጣዩ ካፕሱል ወደ ኮኒባ የሙከራ ክልል እንዲያርፍ ስምምነት ፈጥሯል። ክልሎች ግን በተለያዩ ክልሎች የሚቀርቡ መገኘት እና ሀብቶች።
ለወደፊቱ ቫርዳ በመስመር ላይ ቢያንስ ከሶስት እስከ አራት ክልሎች እንዲኖረው አቅዶ በወር አንድ ጊዜ በ 2026 የእንደገና ሙከራን ለማሳካት አላማ አለው ። ኩባንያው ከሌሎች ክልሎች ጋር በማስተባበር ላይ ይገኛል ፣ በዩታ የሙከራ እና የስልጠና ክልል ሲጠየቅ ፣ ለተጨማሪ ተለዋዋጭነት ከብዙ ክልሎች ጋር ለመተባበር ቁርጠኝነት።
የስፔስ ኢንደስትሪ በአሁኑ ጊዜ የቁጥጥር ፈተናዎች እያጋጠመው ነው፣ ሶስት ዋና ዋና የጠፈር ኩባንያዎች ለኤፍኤኤ ተጨማሪ ግብአቶችን ለመጠየቅ በኮንግረሱ ፊት ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። እነዚህ ኩባንያዎች የአሜሪካን ተወዳዳሪነት ለማሳደግ የተሳለጠ ደንብ እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥተዋል።
አስፓሮውሆቭ እነዚህን ስሜቶች በማስተጋባት እና ባለፉት ዘጠኝ አመታት ውስጥ የጠፈር ማስወንጨፊያ እንቅስቃሴ ጉልህ እድገት አሳይቷል። ከፍተኛ የፖሊሲ ለውጦችን ከመተግበር ይልቅ እየጨመረ የመጣውን የሥራ ጫና ለመቋቋም በኤፍኤኤ የንግድ ስፔስ ትራንስፖርት ጽ/ቤት የሰራተኞች ቁጥር መጨመር እና ምላሽ ሰጪነት ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለበት ጠቁመዋል።
ምንጮች: TechCrunch