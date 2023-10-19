የቫርዳ የጠፈር ኢንዱስትሪዎች ለወደፊት የጠፈር ተልዕኮዎች በአውስትራሊያ ውስጥ የማረፊያ ቦታን ይጠብቃሉ።

ቫርዳ ስፔስ ኢንደስትሪ በካሊፎርኒያ ላይ የተመሰረተ ጅምር በፋርማሲዩቲካል ምርምር እና በህዋ ላይ በማምረት ላይ ያተኮረ ሲሆን በአውስትራሊያ ውስጥ ካለው የግል ክልል ኦፕሬተር ሳውዝ ላውንች ጋር ለወደፊቱ የጠፈር መንኮራኩሮች ለማረፍ ስምምነት ላይ ደርሷል። ይህ የሆነው የአሜሪካ መንግስት የቫርዳ የመጀመሪያ የሙከራ ተልእኮ በምህዋር የሚመረቱ ፋርማሲዩቲካል ተሸካሚዎችን እንደገና እንዲሰራ ፈቃድ ለመስጠት ፈቃደኛ ካልሆነ በኋላ ነው። የፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር (ኤፍኤኤ) እና የዩኤስ አየር ሃይል የቫርዳ የጠፈር መንኮራኩር በዩታ በወታደራዊ ሙከራ ክልል እንዲያርፍ አላደረጉትም በደህንነት ስጋት ምክንያት።
ቫርዳ የመድኃኒት ምርምር ሙከራዎችን ለማመቻቸት እና በማይክሮግራቪቲ ውስጥ መድኃኒቶችን ለማምረት ወደ ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር መደበኛ ተልዕኮዎችን ለማካሄድ አቅዷል። ኩባንያው የቬንቸር ካፒታል ፈንድ ያገኘ ሲሆን አስፈላጊ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ለማዳበር አራት የሙከራ ተልዕኮዎችን በመጀመር ላይ ነው። በእነዚህ ተልእኮዎች ወቅት ቫርዳ በጠፈር መንኮራኩሯ ውስጥ የሪቶናቪር የተባለውን የኤችአይቪ መድሃኒት ክሪስታሎች በተሳካ ሁኔታ አምርቷል።
የወደፊት ተልእኮዎችን ለማመቻቸት, ቫርዳ ለብዙ ማረፊያ ቦታዎች ፍለጋን ቅድሚያ ሰጥቷል. ከደቡብ ላውንች ጋር የተደረገው ስምምነት በ2024 አጋማሽ ላይ የታቀደውን የቫርዳ ሁለተኛ ተልእኮ እንደገና ገብቶ በአውስትራሊያ ውስጥ ባለው የሩቅ የኮኒባ የሙከራ ክልል ላይ እንዲያርፍ ያስችለዋል። ሆኖም ቫርዳ አሁንም ወደ ዩናይትድ ስቴትስ አዘውትሮ ለመግባት ማቀዱን አፅንዖት ሰጥቷል።
የቫርዳ ሊቀመንበር እና ተባባሪ መስራች ዴሊያን አስፓሮውሆቭ፣ አስጀማሪ ኩባንያዎች የተለያዩ የማስነሻ ፓድ እና የጠፈር ወደቦችን እንዴት እንደሚጠቀሙ ተመሳሳይ ለዳግም ሙከራ አማራጮች መኖራቸውን አስፈላጊነት ያጎላል። በደቡብ አውስትራሊያ የሚገኘው የKoonibba የሙከራ ክልል፣ ለንግድ ቦታ ዳግም ሙከራ የተለየ ክልል ያቀርባል። የሙከራ ክልልን የሚያንቀሳቅሰው ሳውዘርን ላውንች በቅርብ ዓመታት ውስጥ በርካታ የከርሰ ምድር ሮኬቶችን አስተናግዷል።
ወደፊት በአውስትራሊያ ውስጥ የጠፈር ተልእኮዎችን እና የድጋሚ ስራዎችን ለመስራት ቫርዳ ከኤፍኤኤ የንግድ ዳግም ምዝገባ ፈቃድ ማግኘት ይኖርበታል። አስፓሮውሆቭ ወደ ኮኒባ የሙከራ ክልል እንደገና ለመሞከር ከኤፍኤኤ እና ከአውስትራሊያ ተቆጣጣሪዎች ፈቃድ ማግኘት ከቀድሞው የዩታ ወታደራዊ የሙከራ ክልል ማመልከቻ ጋር ሲነጻጸር ቀላል እንደሚሆን ይጠብቃል።
ምንጮች:
– [ምንጭ ጽሑፍ](ዩአርኤል አስገባ)