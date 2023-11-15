ወደ አስገራሚ የቫይረስ ክስተት አዲስ ግንዛቤ

በባልቲሞር ካውንቲ የሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የቫይረስ ግኝት አደረጉ። የማስተላለፊያ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ተጠቅመው በሌላ ቫይረስ አንገት ላይ የተለጠፈ ቫይረስ ተመልክተዋል፣ ይህም ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ አዲስ ክስተት አሳይቷል።
በተለምዶ የሳተላይት ቫይረሶች በሴሎች ውስጥ ለመባዛት በተቀባይ ፍጥረታታቸው እና በ"ረዳት" ቫይረስ ላይ እንደሚታመኑ ይታወቃል። ነገር ግን፣ እነዚህ ሁለት አይነት ቫይረሶች በቅርብ ርቀት እንዲቆዩ የሚጠበቁት ለአጭር ጊዜ ብቻ ነው። የሳተላይት ቫይረስ እራሱን ከረዳት ቫይረስ ጋር በማያያዝ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያሳይ የሰሞኑ ግኝት ይህንን ግምት ይፈታተነዋል።
የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ባልደረቦቻቸውን ጨምሮ የተመራማሪዎች ቡድን ግኝታቸውን በጆርናል ኦቭ ዘ ኢንተርናሽናል ሶሳይቲ ኦፍ ማይክሮቢያል ኢኮሎጂ ላይ አሳትመዋል። ጥናቱ የሚያተኩረው በሳተላይት ባክቴሪዮፋጅ ላይ ነው, እሱም የባክቴሪያ ሴሎችን የሚያጠቃ ቫይረስ ነው. በሚያስደንቅ ሁኔታ የሳተላይት ቫይረስ ከረዳት ባክቴሮፋጅ አንገት ጋር የማያቋርጥ ትስስር አሳይቷል.
Bacteriophages፣ እንዲሁም ፋጅስ በመባልም የሚታወቁት፣ በምድር ላይ በሚያስደንቅ ሁኔታ በብዛት የሚገኙ ፍጥረታት ሲሆኑ በሚሊዮን የሚቆጠሩት በአንድ ግራም አፈር ውስጥ ይገኛሉ። በሜሪላንድ ዩኒቨርስቲ የተፈጥሮ እና የሂሳብ ሳይንስ ኮሌጅ ረዳት ዳይሬክተር በታጊዴ ዴካርቫልሆ የተነሱ ምስሎች 80% የሚሆኑት ረዳት ባክቴሮፋጅስ የሳተላይት ቫይረሶች አንገታቸው ላይ እንደተጣበቁ ያሳያሉ። ከቀሪዎቹ ረዳቶች መካከል አንዳንዶቹ በሳተላይት ቫይረሶች የተተዉ ጅማትን አሳይተዋል፣ ይህም እንደ “ንክሻ ምልክቶች” አይነት።
እንደ ተመራማሪዎቹ ገለጻ፣ አብዛኞቹ የሳተላይት ቫይረሶች ወደ ውስጥ ከገቡ በኋላ ከሴል ጄኔቲክ ቁስ ጋር እንዲዋሃዱ የሚያስችል ልዩ ጂን አላቸው። ይህ ውህደት የሳተላይት ቫይረስ ረዳት ሴል በገባ ቁጥር እንዲባዛ ያስችለዋል። የአስተናጋጁ ሕዋስ ሲከፋፈል የራሱን ዲኤንኤ እና የሳተላይቱን ዲ ኤን ኤ ይገለበጣል።
የሳይንስ ሊቃውንት ሚኒ ፍላየር በመባል የሚታወቀው ትንሿ ቫይረስ የዝግመተ ለውጥ ሂደት አካል በሆነው በሴሎች ውስጥ እራሱን የመድገም አቅም አጥቷል ብለው ይገምታሉ። በምትኩ፣ ብልህ ጥገኛ ተውሳኮችን አዘጋጅቷል። ሚኒ ፍላየር ከአንገቱ ጋር በማያያዝ MindFlayer በተባለ ሌላ ቫይረስ ላይ ይጣበቃል። ወደ ሴሎች አንድ ላይ ሲገቡ ሚኒ ፍላየር የጓደኛውን ጄኔቲክ ማሽነሪዎችን ለማባዛት ይጠቀማል።
ይህ ያልተጠበቀ የቫይረስ ባህሪ ተመራማሪዎችን ቀልቧቸዋል, ይህም የአባሪውን ሂደት የበለጠ እንዲመረምሩ እና የዚህን ክስተት ስርጭት እንዲገመግሙ አድርጓል. የባዮሎጂካል ሳይንሶች ፕሮፌሰር እና የጥናቱ ከፍተኛ ደራሲ ኢቫን ኤሪል የግኝቱን አስፈላጊነት በማጉላት “እንዲህ ያለ ነገር ያደርጋሉ ብሎ የጠበቀ ማንም አልነበረም” ብለዋል።
በየጥ:
ጥ: የሳተላይት ቫይረስ ምንድን ነው?
መ: የሳተላይት ቫይረስ በሴሎች ውስጥ ለመራባት በአስተናጋጅ አካል እና በ "ረዳት" ቫይረስ ላይ የተመሰረተ የቫይረስ አይነት ነው.
ጥ: - ባክቴሪዮፋጅስ ምንድን ናቸው?
መ፡ ባክቴሪዮፋጅስ፣ ፋጌስ በመባልም የሚታወቀው፣ በባክቴሪያ ህዋሶች ውስጥ የሚበክሉ እና የሚባዙ ብዙ ፍጥረታት ናቸው።
ጥያቄ፡- በዚህ ክስተት የሳተላይት ቫይረስ ሚና ምንድነው?
መ፡ የሳተላይት ቫይረስ እራሱን ከረዳት ቫይረስ ጋር በማያያዝ የጄኔቲክ ማሽነሪውን ለማባዛት ይጠቀማል።
ጥ፡ ይህ ክስተት ምን ያህል የተለመደ ነው?
መ: የዚህ ክስተት ስርጭት እና በሌሎች የቫይረስ ስርዓቶች ውስጥ መከሰቱን ለመወሰን ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.
ጥ፡ ተመራማሪዎቹ ይህን ክስተት እንዴት አገኙት?
መ፡ የሳተላይት ቫይረስ መገኘቱ በአጋጣሚ ነው። የምርምር ቡድኑ ‹Bakteriophages›ን ከአካባቢያዊ ናሙናዎች በማግለል ላይ ሚኒ ፍላየርን የያዘ የተበከለ ናሙና ተቀብሎ ወደ አስደናቂ ግኝታቸው አመራ።