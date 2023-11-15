አዲስ መጣጥፍ፡ የሜትሮ እይታ ሚስጥሮችን መፍታት

ማክሰኞ ማክሰኞ የሌሊቱን ሰማይ በዊንዘር ላይ የሚያበራ አስደናቂ የብርሃን ትዕይንት ከተመለከቱ፣ ብቻዎን አልነበሩም። ከምሽቱ 7፡40 አካባቢ ከዊንሶር እና ዲትሮይት በላይ በሰማይ ላይ የሜትሮር እይታን በመግለጽ በርካታ ዘገባዎች በጎርፍ ተጥለቅልቀዋል የአሜሪካ ሜትሮ ሶሳይቲ በአካባቢው በአጠቃላይ 30 የአይን እማኞችን ዘግቧል።
የዚህን ያልተለመደ ክስተት ሚስጥሮች ለመግለጥ ወደ የተከበረው የዊንዘር ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ ስቲቭ ፔላሪን ዘወርን። በሚያሳዝን ሁኔታ የሜትሮውን ትርኢት ናፍቆት የነበረ ቢሆንም፣ በማግስቱ ጠዋት የዝግጅቱን ዝርዝር ሁኔታ ለመመርመር ጊዜ አላጠፋም። ፔላሪን እንደሚለው, በጥያቄ ውስጥ ያለው meteor ተራ እይታ አልነበረም; በሥነ ፈለክ ክበቦች ውስጥ በተለምዶ እንደ እሳት ኳስ ወይም ፖላሮይድ ተብሎ የሚጠራ ደማቅ ብሩህ ማሳያ ነበር።
ፔላሪን በተጨማሪ እንዳብራራው የእሳት ኳሶች ከጠፈር የሚጎዱ እና ከምድር ከባቢ አየር ጋር በሚገርም ፍጥነት የሚጋጩ እጅግ በጣም ግዙፍ ቁርጥራጮች ናቸው። የእነሱን ተጽዕኖ ድንጋይ ወደ ጥልቅ ገንዳ ከመወርወር ጋር አመሳስሎታል። ትንንሾቹ የሜትሮ ፍርስራሾች በመደበኛነት ወደ ከባቢ አየር ውስጥ ሲገቡ፣ ይህ ልዩ ሜትሮ መጠኑ ልዩ ነበር፣ እንደ ቤዝቦል ትልቅ ይሆናል ተብሎ ይገመታል፣ እንደ ሐብሐብ ትልቅ ካልሆነ።
ምንም እንኳን የሜትሮ ክስተቶችን በካሜራዎች ማንሳት ቀጣይ ሳይንሳዊ ምርምር አካል ቢሆንም፣ ፔላሪን የዜጎችን ተሳትፎ አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል። ግለሰቦች ለተጨማሪ ምርመራ የሚመሰክሩትን ማንኛውንም ያልተለመዱ የሰማይ ክስተቶች ለአሜሪካን ሜትሮ ሶሳይቲ እንዲያሳውቁ ይበረታታሉ።
የሰው ልጅ የጠፈርን ምስጢራት ማሰስ ሲቀጥል፣ በሙያዊ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና በስሜታዊ ኮከብ ቆጣሪዎች መካከል ያለው ትብብር በእነዚህ የሰማይ ክስተቶች ውስጥ የተደበቁትን ሚስጥሮች በመግለጥ ጠቃሚ ነው። በዊንሶር ላይ ያለው የሜትሮር እይታ የአጽናፈ ዓለማችንን ታላቅነት እና ስፋት ለማስታወስ ያገለግላል፣ ይህም እንድንደነቅ እና በጉጉት እንድንነሳሳ ያደርጋል።
በየጥ:
ጥ፡- የእሳት ኳስ ሜትሮ ምንድን ነው?
መ፡ የፋየርቦል ሚትሮር ከትልቅ መጠኑ እና ፍጥነቱ የተነሳ ሰማዩን የሚያበራ ለየት ያለ ደማቅ ሜትሮ ለመግለጽ የሚያገለግል ቃል ነው።
ጥ: - ትናንሽ የሜትሮ ቁርጥራጮች ወደ ምድር ከባቢ አየር ምን ያህል ጊዜ ይገባሉ?
መ: ትናንሽ የሜትሮ ቁርጥራጮች ወደ ምድር ከባቢ አየር ውስጥ ብዙ ጊዜ በሌሊት ይገባሉ፣ በየቀኑ በግምት 200 ቶን ቁስ ለፕላኔታችን ያበረክታሉ።
ጥ፡ ለምንድነው የሜትሮ እይታዎችን ለአሜሪካን የሜትሮ ሶሳይቲ ሪፖርት የማደርገው?
መ: የሜትሮ እይታዎችን ሪፖርት ማድረግ ሳይንቲስቶች በእነዚህ የሰማይ ክስተቶች ላይ ጠቃሚ መረጃዎችን እና ግንዛቤዎችን እንዲሰበስቡ ያግዛቸዋል፣ ይህም ስለ አጽናፈ ዓለማችን የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር ያደርጋል።