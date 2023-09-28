ተመራማሪዎች ለላቁ UV ፎቶኒክ የተቀናጁ ወረዳዎች ቺፕ ላይ የተመሰረቱ የፎቶኒክ ሬዞናተሮችን ፈጥረዋል

ተመራማሪዎች በቺፕ ላይ የተመሰረቱ የፎቶኒክ ሬዞናተሮች በትንሹ የአልትራቫዮሌት ብርሃን መጥፋት በማሳደግ ረገድ ከፍተኛ እድገት አድርገዋል። እነዚህ አስተጋባዎች አሉሚኒየም ስስ ፊልሞችን ይጠቀማሉ እና ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ስፔክትሮስኮፒክ ሴንሲንግ፣ የውሃ ውስጥ ግንኙነት እና ኳንተም ማስላትን ያካትታል።
UV ፎቶኒክ የተቀናጁ ወረዳዎች (PICs) በስፋት ያልዳሰሰ ብቅ ያለ መስክ ነው። ሆኖም፣ የUV የሞገድ ርዝመቶች በኳንተም ኮምፒዩቲንግ ውስጥ ለተወሰኑ የአቶሚክ ሽግግሮች እና ለባዮኬሚካላዊ ዳሳሽ ውስጥ ለተወሰኑ የፍሎረሰንት ሞለኪውሎች ወሳኝ ናቸው። የዬል ዩኒቨርሲቲ ቡድን በ UV የሞገድ ርዝመት የሚሰሩ የፎቶኒክ ሰርኮችን የመገንባት አዋጭነት በማሳየት በዚህ አካባቢ እድገት አሳይቷል።
ተመራማሪዎቹ ትክክለኛውን ቁሳቁስ (የአሉሚኒየም ስስ ፊልሞችን) ከተመቻቹ የንድፍ እና የፋብሪካ ቴክኒኮች ጋር በማጣመር በ UV የሞገድ ርዝመት ታይቶ የማይታወቅ ዝቅተኛ ኪሳራ አግኝተዋል። ማይክሮ ሬሶነተሮች የተፈጠሩት ከፍተኛ ጥራት ያለው የአልሙኒየም ቀጭን ፊልሞችን የሚያረጋግጥ ከፍተኛ መጠን ያለው የአቶሚክ ንብርብር ማስቀመጫ (ALD) ሂደትን በመጠቀም ነው። የአሉሚና ትልቅ ማሰሪያ ለ UV ብርሃን ግልጽ ያደርገዋል፣ ይህም በትንሹ ለመምጥ ያስችላል።
ማይክሮሪሶነተሮች የተነደፉት የተበታተነ ብክነትን በሚቀንስበት ጊዜ አስፈላጊውን የብርሃን ገደብ የሚያገኝ የጎድን አጥንት ሞገድ መዋቅር በመጠቀም ነው። በተጨማሪም፣ ተመራማሪዎቹ የቀለበት ሬዞናተሮችን ባለ 400-ማይክሮን ራዲየስ በተሳካ ሁኔታ ፈጥረዋል፣ ይህም ከፍተኛ ጥራት ያለው (Q) አነስተኛ የብርሃን መጥፋትን የሚያሳዩ ሁኔታዎችን ማሳካት ችለዋል።
የአልትራቫዮሌት ፒአይሲዎች አሁን ለሞገድ ዳይሬክተሮች የብርሃን መጥፋት ከሚታዩ አቻዎቻቸው የከፋ የማይሆንበት ወሳኝ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ይህ ለሚታዩ እና ለቴሌኮም የሞገድ ርዝመቶች የተገነቡትን የPIC አወቃቀሮችን እስከ UV የሞገድ ርዝመቶችም ተግባራዊ ለማድረግ እድሎችን ይከፍታል።
ተመራማሪዎቹ ለቀጣይ እድገቶች ያተኮሩ ሲሆን ይህም በተለያዩ የሞገድ ርዝመቶች እንዲሰሩ የሚስተካከሉ በአሉሚኒየም ላይ የተመሰረቱ የቀለበት ሬዞናተሮችን በማዘጋጀት ለትክክለኛ የሞገድ ርዝመት ቁጥጥር እና ሞዱላተሮች መፍጠርን ይጨምራል። እንዲሁም የአልትራቫዮሌት ብርሃን ምንጭን በማዋሃድ ሙሉ PIC ላይ የተመሰረተ የ UV ስርዓት ለማዳበር አላማ አላቸው።
ይህ እጅግ በጣም ጥሩ ምርምር በተለያዩ መስኮች ስፔክትሮስኮፒን፣ ኮሙኒኬሽን እና የኳንተም መረጃን ማቀናበርን ጨምሮ ትንንሽ ቺፕ ላይ የተመሰረቱ መሳሪያዎችን መንገዱን ይከፍታል።
ምንጭ:
- "Ultra-high Q alumina optical microresonators በ UV እና ሰማያዊ ባንዶች" በ Chengxing He, Yubo Wang, Carlo Waldfried, Guangcanlan Yang, Jun-Fei Zheng, Shu Hu, እና Hong X. Tang, Optics Express.