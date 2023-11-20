የነጠላ ፀረ እንግዳ አካላትን እምቅ ባዮ-ሰርኩይሪ መክፈት

በሰው ሰራሽ ባዮሎጂ መስክ ተመራማሪዎች ሴሉላር ተግባራትን የሚቆጣጠሩ ባዮሎጂካል ሰርክቶችን ለመንደፍ በየጊዜው አዳዲስ መንገዶችን ይፈልጋሉ። ፕሮፌሰር ሂሮሂዴ ሳይቶ እና የኪዮቶ ዩኒቨርሲቲ ቡድናቸው የነጠላ ፀረ እንግዳ አካላትን ሃይል በመጠቀም ባዮ ሰርኩይት ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ተለዋዋጭነት እና አቅም በማጎልበት ትልቅ እመርታ አሳይተዋል።
ሴሎች በአካባቢያቸው ላይ ለውጦችን እንዲገነዘቡ እና ተገቢውን ምላሽ እንዲሰጡ በሚያስችላቸው ውስብስብ የቁጥጥር ዘዴዎች የተገጠሙ ናቸው. እነዚህ ዘዴዎች እንደ ግልባጭ (ዲ ኤን ኤ ወደ አር ኤን ኤ መለወጥ) እና የትርጉም (አር ኤን ኤ ወደ ፕሮቲን መቀየር) እና እንዲሁም ከትርጉም በኋላ ማሻሻያዎችን የመሳሰሉ ሂደቶችን ያካትታሉ። በተፈጥሮ ውስጥ፣ ህዋሶች በንጥረ ነገሮች አቅርቦት፣ በሜታቦሊክ ለውጦች እና ለወራሪ ተህዋሲያን በተሰጠው ምላሽ ላይ በመመስረት ተግባራቸውን ለማስተካከል እነዚህን ዘዴዎች ይጠቀማሉ።
ከተፈጥሮ ተመስጦ በመውሰድ፣ በፕሮፌሰር ሳይቶ የሚመራው ቡድን በሴሎች ውስጥ የተወሰኑ ሞለኪውሎችን ለመለየት ከተለያዩ ኢላማዎች ጋር ሊጣመሩ የሚችሉ ፀረ እንግዳ አካላትን፣ በጣም ሁለገብ ፕሮቲኖችን ተጠቀመ። ፀረ እንግዳ አካላት በሴሎች ውስጥ በሚገኙበት ጊዜ ከዒላማ ሞለኪውሎች ጋር የሚገናኝ በከባድ እና ቀላል ሰንሰለት የተሰራ ተለዋዋጭ ክልል አላቸው። እነዚህን ተለዋዋጭ ክልሎች ከተሰነጠቀ T7 RNA polymerase (RNAP) ጋር በማያያዝ ተመራማሪዎቹ የተወሰኑ ሞለኪውሎች በመኖራቸው ምክንያት የጂን አገላለጽ እንዲቀሰቀስ እና ሴሉላር ተግባራትን መቆጣጠር ችለዋል።
ቡድኑ የተለያዩ ኢላማ ሞለኪውሎችን ማለትም አንቲጂኖችን፣ peptidesን፣ አር ኤን ኤ ቅደም ተከተሎችን እና ትናንሽ ሞለኪውሎችን በመለየት የስርዓታቸውን ሁለገብነት አሳይቷል። ተለዋዋጭ የክልል ቅደም ተከተሎችን በማበጀት በተለያዩ የዒላማ ሞለኪውሎች መካከል ለመፈለግ መቀያየር ችለዋል። ከዚህም በላይ የተለያዩ የ RNAP ልዩነቶችን በማጣመር ለምልክት ማጉላት እና ለኦርቶጎን ሲግናል ማስተላለፍ ባለ ብዙ ባዮሎጂካል ወረዳዎችን በተሳካ ሁኔታ ፈጥረዋል።
ከዒላማው ሞለኪውል ፍለጋ ባሻገር፣ ተመራማሪዎቹ የTdRNAP ስርዓት ሴል-ተኮር ጂኖም አርትዖት ለማድረግ ያለውን አቅም አሳይተዋል። ስርዓቱን ተጠቅመው መመሪያ አር ኤን ኤ (gRNA) እንዲገለጽ ያደርጉ ነበር፣ ይህም በ CRISPR/Cas9-መካከለኛ የሆነ ትራንስጂን በሙከራ ሕዋስ መስመር ውስጥ መሰረዝን አስነሳ።
የ TdRNAP ስርዓት እድገት በባዮኢንጂነሪንግ እና በተሃድሶ ህክምና መስክ አስደሳች እድሎችን ይከፍታል። ተመራማሪዎች የተለያዩ የውስጠ-ህዋስ ሞለኪውሎችን የሚለዩ እና የሕዋስ ተግባራትን በትክክል የሚቆጣጠሩ ባዮ-ሰርኩይቶችን ለመሥራት የሚያስችል ኃይለኛ መሣሪያ ይሰጣቸዋል። ይህ እድገት የወደፊት የጂን እና የሕዋስ ሕክምናዎችን ውጤታማነት እና ደህንነት ለማሻሻል ተስፋ ይሰጣል።
ምንጭ: phys.org