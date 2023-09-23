ለዝንጀሮ ቢ ቫይረስ የተዘጋጀ አዲስ ፈጣን እና እይታ ዘዴ

ለዝንጀሮ ቢ ቫይረስ (BV) በሰዎች እና በማከክ ዝርያዎች ላይ ፈጣን እና የእይታ ማወቂያ ዘዴ መፈጠሩን የሚገልጽ አዲስ ጽሑፍ በ Zoonoses ጆርናል ላይ ታትሟል። ይህ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም BV ከፍተኛ የሞት መጠን በግምት 80% ነው, እና ወደ ሰዎች የሚተላለፈው በንክሻ, በመቧጨር እና በማካኮች በሚደርሱ ሌሎች ጉዳቶች ነው.
የምርምር ቡድኑ RPA-VF-UL27 እና RPA-VF-US6 የተሰየሙ ሁለት የሪኮምቢኔዝ ፖሊሜሬዝ አምፕሊፊኬሽን (RPA) ሙከራዎችን አዘጋጅቷል፣ እነዚህም ከ BV ጋር የተያያዙ ሁለት የተጠበቁ ጂኖች ያነጣጠሩ ናቸው። እነዚህ ሙከራዎች ከተዘጋ የቁመት ፍሰት (VF) ቪዥን ማሳያ ስትሪፕ ጋር ተቀናጅተው ለቀላል እና ቀልጣፋ ምርመራ የአንድ ጊዜ መሳሪያ ፈጥረዋል።
የምላሽ ሁኔታዎችን ካመቻቹ በኋላ, የሁለቱም ትንታኔዎች ስሜታዊነት እና ልዩነቶች ተነጻጽረዋል. RPA-VF-US6 አወንታዊውን የፕላዝሚድ መቆጣጠሪያ በመለየት ረገድ ጥሩ አፈጻጸም አሳይቷል፣ የ28 ቅጂዎች የማወቂያ ገደብ አለው። በሌላ በኩል፣ RPA-VF-UL27 ከHSV-1 ጋር ተሻጋሪ ምላሽ ነበረው፣ነገር ግን አሁንም 3.4 የፕላዝሚድ ደረጃዎች ቅጂዎችን በትክክል ማወቅ ይችላል።
ጉልህ ከሆኑት ግኝቶች አንዱ RPA-VF-US6 በክፍል ሙቀት ውስጥ ጥሩ አፈጻጸም ነበረው፣ የ2,800 ፕላዝማይድ ቅጂዎች የመለየት ወሰን አለው። ይህ የሚያሳየው በእንክብካቤ (POC) ሙከራ ውስጥ የመጠቀም አቅሙን ያሳያል፣ ይህም የተራቀቁ መሳሪያዎች ለሌሉት የመስክ ላቦራቶሪዎች ተስማሚ ያደርገዋል።
በአጠቃላይ የእነዚህ ሁለት የ RPA ሙከራዎች እድገት የጦጣ ቢ ቫይረስ ምስላዊ ምርመራን ቀላል, ፈጣን እና የተለየ ዘዴ ያሳያል. አጠቃላይ ምላሹ በቋሚ የሙቀት መጠን በ 30 ደቂቃ ውስጥ ሊጠናቀቅ ይችላል, ይህም የእንስሳት ሐኪሞችን, የላቦራቶሪ ተመራማሪዎችን እና ድጋፍ ሰጪዎችን ከ BV ኢንፌክሽን ለመከላከል ጠቃሚ መሳሪያ ያደርገዋል.
ምንጮች:
- Chen, X., እና ሌሎች. (2023) የዝንጀሮ ቢ ቫይረስ ፈጣን እና ምስላዊ ማወቂያ በ Recombinase Polymerase Amplification ላይ የተመሰረተ። Zoonoses. doi.org/10.15212/ZOONOSES-2023-0031.